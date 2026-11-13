AMED apoia pesquisa sobre câncer de mama em Minas Gerais

A AMED S/A, indústria brasileira de produtos médico-hospitalares, está financiando parte de uma pesquisa científica sobre os efeitos do exercício físico em mulheres com câncer de mama. O estudo é desenvolvido em Curvelo, Minas Gerais, pelo médico e pesquisador Felipe Teles de Arruda, doutorando em Ciências da Saúde pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em parceria com o Instituto do Câncer de Curvelo, do Hospital Imaculada Conceição.

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A pesquisa investiga como diferentes protocolos de exercícios físicos de alta intensidade podem influenciar respostas inflamatórias, hormonais e metabólicas em mulheres diagnosticadas com câncer de mama e submetidas à radioterapia. O objetivo é ampliar o conhecimento científico sobre possíveis benefícios da atividade física como estratégia complementar aos tratamentos convencionais. O apoio financeiro da AMED permite custear coletas de sangue e análises laboratoriais necessárias à continuidade do estudo.

Exercícios de cinco minutos estão entre os métodos investigados

A pesquisa, intitulada "Potencial do "Exercise Snacks" na Produção de Miocinas e na Viabilidade Celular Tumoral: Ensaio Clínico Randomizado Cruzado em Pacientes com Câncer de Mama", compara os efeitos de uma sessão prolongada de exercícios intervalados de alta intensidade com sessões mais curtas, distribuídas ao longo do dia.

Conhecida internacionalmente como exercise snacks, a abordagem utiliza pequenas doses de atividade física, com sessões de aproximadamente cinco minutos, realizadas duas ou mais vezes ao dia. Os pesquisadores avaliam se esses protocolos provocam respostas biológicas diferentes, incluindo a produção de miocinas, substâncias liberadas pelo organismo durante a atividade muscular, que participam de processos metabólicos, inflamatórios e imunológicos.

O estudo também prevê análises laboratoriais envolvendo células de câncer de mama triplo-negativo, um dos tipos da doença que apresentam maiores desafios para o tratamento. A investigação utiliza um modelo de ensaio clínico randomizado e cruzado, no qual as participantes realizam os dois protocolos de exercício, permitindo a comparação das respostas individuais.

Os possíveis efeitos sobre a viabilidade de células tumorais ainda estão sendo investigados. A pesquisa não estabelece que o exercício físico possa substituir tratamentos oncológicos nem apresenta, até o momento, comprovação de redução da progressão da doença.

Segundo Felipe Teles de Arruda, o financiamento é fundamental para garantir a continuidade das análises científicas. "Quero expressar minha gratidão à AMED por acreditar na importância desta pesquisa e contribuir para sua continuidade. Desenvolver ciência exige dedicação, estrutura e recursos. O apoio da empresa representa mais do que uma contribuição financeira. É um investimento no conhecimento, na saúde e na possibilidade de melhorar a qualidade de vida de pacientes que enfrentam o câncer. É especialmente significativo receber esse incentivo de uma indústria da nossa própria região", afirma o médico.

Pesquisa brasileira e publicação internacional

Felipe Teles também integra um grupo de pesquisadores brasileiros e australianos que assinam um editorial científico no British Journal of Anaesthesia, publicação internacional especializada em anestesiologia e medicina perioperatória. O artigo, intitulado "Exercise snacking in surgical prehabilitation: leveraging the exerkine advantage to overcome adherence barriers in patients with câncer", discute o potencial de sessões curtas de exercícios físicos na preparação de pacientes com câncer para procedimentos cirúrgicos.

A publicação aborda possíveis efeitos de moléculas liberadas pelo organismo durante a atividade física e a necessidade de novas pesquisas clínicas para avaliar a aplicação na medicina. O editorial não apresenta resultados do estudo financiado pela AMED, mas trata de questões científicas relacionadas à investigação desenvolvida em Curvelo.

Apoio à ciência e responsabilidade social

Com sede em Curvelo, unidades industriais em Minas Gerais e expansão para o estado de São Paulo, a AMED possui aproximadamente 2.700 colaboradores e fornece produtos médico-hospitalares para todo o Brasil, além de atuar no mercado internacional. Segundo Flávio Bergmann, executivo de Comunicação, Marketing e Relações Públicas da empresa, o financiamento da pesquisa integra as iniciativas de responsabilidade social da indústria.

"Acreditamos que o desenvolvimento de uma sociedade depende de sua capacidade de produzir conhecimento, valorizar pesquisadores e investir em ciência. Quando uma empresa apoia uma pesquisa como essa, contribui para algo que ultrapassa os interesses comerciais. Estamos falando da possibilidade de ampliar o conhecimento sobre uma doença que afeta milhões de famílias. Para a AMED, é motivo de orgulho contribuir para que esse estudo seja desenvolvido em Curvelo, conectando nossa região à produção científica nacional e internacional", afirma Bergmann. A empresa também apoia outras iniciativas de pesquisa científica na área oncológica.

Reconhecida pelo Rotary com a certificação de Empresa Cidadã, renovada para o biênio 2026/2027, a AMED mantém ações de inclusão, capacitação profissional, sustentabilidade e assistência humanitária. Em 2024, a indústria doou mais de mil caixas de insumos hospitalares às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em 2026, destinou uma carreta com milhares de produtos médico-hospitalares para uma operação humanitária de assistência à Venezuela, envolvendo a Cruz Vermelha e o apoio da Força Aérea Brasileira. A empresa informa que realiza anualmente doações de toneladas de produtos e mantém iniciativas de apoio às comunidades onde atua. "Na AMED, a responsabilidade social não é uma campanha. É parte de quem somos", resume Bergmann.

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