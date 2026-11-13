SC ganha 125 mil moradores e aposta em bairros planejados

Santa Catarina ganhou cerca de 125,7 mil habitantes no último ano e chegou a 8.312.759 moradores em 2026, segundo estimativa do IBGE. A alta de 1,54%, segunda maior do país, é puxada por cidades como Florianópolis (+10,9 mil), Joinville (+9,4 mil), Palhoça, Itajaí, Chapecó e São José, todas entre os 20 municípios brasileiros que mais ganharam moradores. Na Grande Florianópolis, Palhoça e São José absorvem parte de quem não consegue morar na Ilha.

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O ritmo de crescimento já pressiona a mobilidade. Segundo o Censo 2022, 48% dos trabalhadores catarinenses vão ao trabalho de carro, o maior índice do país e bem acima da média nacional, de 32%. Em Florianópolis, três em cada dez moradores gastam entre 30 minutos e duas horas no trajeto, segundo o LabCit, da UFSC.

“Santa Catarina vem crescendo rápido e de forma espraiada. Quando cada nova moradia fica a quilômetros da escola, do mercado e do emprego, o crescimento vira trânsito”, afirma o arquiteto e urbanista Carlos Henrique Corrêa, sócio do escritório catarinense Somos EXP.

SC virou laboratório de bairros planejados

Uma das possíveis respostas a esse problema já vem sendo testada no estado: a comunidade planejada, desenvolvimento urbano que integra moradia, trabalho, serviços, lazer e convivência para que a rotina possa ser resolvida a pé. A ideia vem do novo urbanismo (New Urbanism), movimento americano que defende bairros compactos e de uso misto em oposição ao subúrbio dependente do carro.

Em Palhoça, na Grande Florianópolis, a Cidade Criativa Pedra Branca tornou-se referência urbanística nacional ao reunir moradia, universidade, comércio e escritórios. Seguindo diretrizes urbanísticas similares, a Cidade das Águas está em desenvolvimento em Joinville e ocupa 250 mil metros quadrados de uma antiga área industrial da cidade, com previsão de 15 mil moradores. Em Porto Belo, o VivaPark organiza uma nova ocupação urbana em torno de 70 mil m² de área verde.

O rótulo, porém, não garante o resultado. “Bairro planejado não pode ser sinônimo de condomínio isolado. Se fica longe de tudo e só tem casas, repete o problema que deveria resolver. O que define um bom projeto é praticidade e o acesso próximo a diferentes serviços”, afirma a arquiteta Thayssa Christensen

Praças e parques, para os arquitetos, precisam ser definidos antes da primeira obra, junto com o traçado das ruas. “Um bairro novo recebe pessoas que ainda não têm uma história em comum. O espaço público é onde essa história começa, onde os futuros habitantes do lugar e os moradores da vizinhança conviverão e criarão laços”, contribui a arquiteta Laís Effting de Andrade.

Planejamento urbano inclui habitação social em projeto no Sul da Ilha

Além de aproximar moradia, trabalho e lazer, o planejamento de um bairro pode contemplar moradores de diferentes faixas de renda. Essa perspectiva integra o projeto urbano que a Somos EXP está desenvolvendo no Sul da Ilha, em Florianópolis, no qual 15% das unidades são de habitação social e mais da metade da área é verde, destinada a lazer, convivência, cultivo e preservação.

O empreendimento reúne moradias, comércio e espaços de trabalho e aposta na caminhabilidade, no transporte ativo e em soluções de infraestrutura verde. Apesar do projeto urbano ainda estar tramitando junto à prefeitura da capital catarinense, a proposta conceitual dessa nova ocupação recebeu menção honrosa no Architizer A+Awards 2026, premiação norte-americana de arquitetura e urbanismo.

“O Sul da Ilha cresceu com uma ocupação predominantemente residencial e urbanisticamente pouco conectada, resultando em moradias distantes de importantes pontos de interesse coletivo e em uma demanda constante do uso do automóvel. O projeto faz o caminho inverso: aproxima moradia, inclusive social, trabalho e lazer, a poucos minutos a pé das novas unidades, sendo esse complexo aberto e apto a qualificar a vivência também de quem habita no entorno”, explica Corrêa.

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O escritório catarinense, que já atuou em comunidades planejadas em Manaus, Uberlândia, São José dos Campos e Itatiaia (RJ), também foi premiado em setembro, em Milão, no City’scape Landscape Award 2026, pelo projeto Rua da Saúde, desenvolvido para a Santa Casa de Porto Alegre. Mais informações: www.somosexp.com.br