Com apoio de IA, polícias esclareceram mais de 7 mil casos

As polícias do Paraná, de Goiás, de São Paulo e do Ceará já esclareceram mais de 7 mil casos com apoio da tecnologia da Pax, empresa brasileira de inteligência artificial para segurança pública. Nessas ocorrências, foram 4,7 mil prisões e 2,1 mil veículos recuperados, segundo levantamento da empresa com dados de outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Furto e roubo de veículos formam o maior grupo de casos, mas há também tráfico de drogas, homicídio e violência contra a mulher. A expansão foi rápida: a tecnologia começou 2026 em 10 cidades e, em setembro, já estava em mais de 200.

Goiás passa de 3,5 mil casos

Em Goiás, a tecnologia da Pax apoia o IA Contra o Crime, programa do governo estadual. Com ele, as forças de segurança goianas já esclareceram mais de 3,5 mil casos, com quase 2 mil prisões e mais de 1,3 mil veículos recuperados, segundo a empresa. Outubro foi o melhor mês desde o início, com quase 500 casos. Lançado oficialmente em janeiro, o IA Contra o Crime já chega a mais de 190 municípios.

O Paraná também concentra parte importante desse resultado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (Sesp), as polícias Civil e Militar do estado passaram da marca de 3 mil casos esclarecidos com apoio da plataforma, com cerca de 2,3 mil prisões e mais de 770 veículos recuperados.

O ritmo acelerou ao longo do ano. Em junho, a Sesp/PR contava cerca de 780 casos; de lá para cá, o número quase quadruplicou. A plataforma faz parte do programa de inteligência artificial do estado, lançado em dezembro de 2025, e hoje está em mais de 20 cidades. Segundo a Sesp, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel e São José dos Pinhais são as cinco com mais casos esclarecidos.

Os paranaenses apoiam o uso da tecnologia. Pesquisa da AtlasIntel, divulgada em novembro, mostra que 84% são favoráveis ao uso de IA na segurança pública.

Do detalhe à pista

Primeiro vieram as câmeras que gravam; depois, o videomonitoramento que lê placas e rostos. Agora, a inteligência artificial cruza as imagens com dados que vão além das câmeras, como boletins de ocorrência, mandados e registros de veículos. Essas informações costumam ficar em sistemas diferentes.

O policial descreve o que procura em linguagem natural, como “carro prata com adesivo no vidro traseiro” ou “suspeito com mochila azul”. Muitas vezes, esse é o único detalhe de que a vítima ou a testemunha se lembra. A partir dele, a IA aponta possíveis conexões: um veículo cuja placa ninguém anotou, o trajeto que ele fez, uma placa clonada. Por isso, vale registrar a ocorrência com tudo o que se lembra: a cor de uma roupa, um adesivo, um amassado no carro.

A tecnologia não aponta culpados. Quem confirma ou descarta cada pista é o policial, e toda consulta fica registrada em nome de um profissional de segurança pública credenciado. Os dados ficam sob custódia e controle do poder público. “O policial decide. A plataforma multiplica sua eficiência”, afirma David Peixoto, fundador e CEO da Pax.

Quem é a Pax

A Pax nasceu em 2024 como Paladium, com a proposta de construir do zero uma tecnologia brasileira para segurança pública, e adotou a marca Pax em março deste ano. Os primeiros pilotos, em Goiás e no Paraná, viraram programas estaduais. Em maio, a empresa anunciou uma rodada seed de US$ 40 milhões com os fundos Benchmark e Greenoaks. Para a Pax, investimento em segurança pública deve ser medido em casos resolvidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.622 paranaenses de 16 anos ou mais, de 6 a 13 de outubro de 2026, em todas as regiões do estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com 95% de confiança.