EcoRodovias supera meta com 113 carregadores gratuitos

O mercado de veículos eletrificados está crescendo em ritmo acelerado no Brasil, ampliando também a demanda por infraestrutura de recarga nas estradas. De janeiro a setembro de 2026, foram emplacados cerca de 434 mil veículos eletrificados leves no país, aumento de 126,2% em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

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Atenta a esse movimento, a EcoRodovias conta com 113 carregadores para veículos elétricos instalados em suas concessões, disponíveis gratuitamente aos usuários. A expansão desse mercado traz novas demandas para as rodovias, especialmente em viagens de médias e longas distâncias, nas quais a disponibilidade de pontos de recarga contribui para o planejamento dos motoristas. A EcoRodovias vem ampliando essa infraestrutura como parte de sua estratégia de inovação, experiência do usuário e sustentabilidade.

A companhia havia estabelecido, em sua Agenda ESG 2030, a meta de instalar 112 postos de recarga elétrica até 2026, mas superou esse número um ano antes do previsto, encerrando 2025 com 113 carregadores instalados, distribuídos em suas 12 concessões. Em todas as concessões da EcoRodovias, os motoristas contam com pelo menos um ponto de recarga gratuito para veículos elétricos a cada 60 quilômetros de rodovia. A distribuição dos equipamentos busca facilitar o planejamento das viagens. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia para acompanhar o avanço da mobilidade elétrica no país e ampliar a infraestrutura necessária à transição para um transporte de menor impacto ambiental.

Ainda segundo a Anfavea, os veículos 100% elétricos foram os que apresentaram maior crescimento no período, com aproximadamente 167 mil unidades emplacadas, alta de 206,1%. Já os híbridos plug-in, que também podem ser carregados em fontes externas de energia, somaram 137 mil unidades, crescimento de 110,7%. Considerando todas as categorias de eletrificados, incluindo os híbridos convencionais, a participação desses veículos no mercado brasileiro de leves passou de 10,6% para 20,1% em um ano.

“Estamos acompanhando uma transformação importante no perfil dos veículos que circulam pelo país. O crescimento da eletrificação exige que a infraestrutura rodoviária também evolua, oferecendo aos motoristas mais praticidade e segurança para planejar suas viagens. Na EcoRodovias, buscamos acompanhar essa mudança com investimentos que melhoram a experiência dos usuários e, ao mesmo tempo, contribuem para uma mobilidade de menor impacto ambiental”, afirma Cristiano Mendonça, diretor de Manutenção e Automação da EcoRodovias.

A oferta de carregadores faz parte das iniciativas da EcoRodovias para estimular soluções de menor impacto ambiental em suas operações e acompanhar as transformações da mobilidade. Essa atuação se soma ao plano de descarbonização da companhia, estruturado em quatro frentes: combustíveis de baixo carbono, eletrificação de equipamentos, energia renovável e eficiência de processos e engajamento de fornecedores.

Outras iniciativas de sustentabilidade

A ampliação da infraestrutura de recarga faz parte de um conjunto de iniciativas da EcoRodovias para reduzir o impacto ambiental de suas operações. Em 2025, a companhia substituiu dez guinchos movidos a combustão por modelos elétricos na Ecovias Ponte, evitando a emissão de 153 toneladas de CO? equivalente no ano. A previsão é substituir 43 veículos pesados da frota por modelos elétricos entre 2025 e 2030.

A companhia também desenvolve um projeto piloto com B100, biodiesel 100% renovável, na Ecovias Noroeste Paulista, para avaliar sua utilização em veículos pesados de atendimento aos usuários. Outra frente é a geração de energia renovável, com 48 usinas fotovoltaicas em operação nas praças de pedágio e bases de apoio, que utilizam a luz solar para produzir eletricidade.

“Esse conjunto de iniciativas mostra que a sustentabilidade está conectada à operação. A transição para uma mobilidade de menor emissão passa por infraestrutura, tecnologia, eficiência e planejamento de longo prazo. Queremos contribuir para que as rodovias estejam preparadas para esse futuro, sem perder de vista a segurança, a qualidade do atendimento e a responsabilidade ambiental”, completa Cristiano Mendonça.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é uma das principais operadoras de concessões rodoviárias do país. Controlada pelo Grupo ASTM, administra 12 concessões em sete estados, totalizando mais de 5 mil quilômetros, além de um ativo portuário e uma plataforma logística. A empresa está presente em importantes corredores de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes rotas turísticas do Brasil. Com o propósito de viabilizar caminhos nunca antes imaginados, a EcoRodovias impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura brasileira com inovação, eficiência e foco na experiência do usuário.

A companhia também mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, possuindo metas claras em temas como redução de emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como reconhecimento por suas práticas ESG, integra carteiras relevantes da B3, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), o ICO2 e o Idiversa.

Focada em inovação e na experiência dos usuários, a EcoRodovias investe no desenvolvimento de publicidade Out of Home em rodovias e é uma das sócias da Pedágio Digital, plataforma oficial para pagamento de passagens no modelo free flow.” Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.

Fontes:

https://www.autodata.com.br/noticias/2026/10/08/venda-de-eletrificados-avanca-126-ate-setembro/137294/

https://anfavea.com.br/site/imprensa-noticia/coletiva-de-imprensa-outubro-2026/

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https://www.ecorodovias.com.br/relatorio-integrado-web-2025/pdf/EcoRodovias_RelatorioIntegrado2025.pdf#page=12