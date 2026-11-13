Projeto Renascer oferece reconstrução gratuita de aréolas

Por meio do Projeto Renascer, realizado ao longo de todo o ano, a tatuadora capixaba Kessy Borges promove uma ação voltada a mulheres que passaram pela mastectomia em decorrência do câncer de mama. A iniciativa seleciona participantes para receber gratuitamente a reconstrução de aréolas mamárias com a técnica de tatuagem realista 3D, contribuindo para o resgate da autoestima e a reconexão com o próprio corpo.

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As interessadas podem se inscrever por meio do formulário disponível na página oficial do Projeto Renascer. Após as inscrições, as candidatas passarão por avaliação e seleção. A realização do procedimento está condicionada à avaliação médica e à apresentação de atestado ou liberação que comprove que a paciente está apta para a tatuagem.

A técnica de tatuagem realista 3D busca reproduzir visualmente a aparência da aréola e do mamilo, criando um efeito de profundidade e naturalidade. Para mulheres que passaram pela mastectomia, o procedimento pode representar uma etapa no processo de reconstrução da relação com o próprio corpo.

"O Projeto Renascer nasceu de uma história muito pessoal, por acompanhar minha mãe durante o tratamento contra o câncer de mama. Desde então, entendi que a tatuagem poderia ocupar um espaço de acolhimento e transformação na vida de mulheres que passaram por experiências tão profundas. Poder contribuir para esse processo por meio do meu trabalho é uma forma de dar novo significado a essas histórias", afirma Kessy Borges.

Acolhimento durante todo o ano

O Projeto Renascer desenvolve suas ações durante todo o ano. Além da reconstrução de aréolas para mulheres mastectomizadas, a iniciativa contempla a camuflagem e cobertura de cicatrizes decorrentes de violência doméstica e acidentes.

"A conscientização sobre o câncer de mama precisa acontecer durante todo o ano, assim como o cuidado com as mulheres que passaram pelo tratamento. O Renascer existe para além do Outubro Rosa porque esses processos de reconstrução não terminam em outubro", destaca Kessy.

Arte, técnica e impacto social

Especialista em Fine Line e arte ornamental, Kessy Borges acumula 14 anos de carreira e desenvolveu uma trajetória marcada pela precisão técnica e identidade artística. No Projeto Renascer, seu trabalho é direcionado a procedimentos que exigem sensibilidade, técnica e atenção às particularidades de cada mulher.

A iniciativa integra uma fase de expansão da carreira da tatuadora, que está em processo de obtenção do visto O-1 dos Estados Unidos, destinado a profissionais que demonstram habilidades extraordinárias em suas áreas de atuação.

Como participar

As interessadas em participar do Projeto Renascer podem realizar a inscrição por meio do formulário disponível na página oficial da iniciativa: kessyborges.com/renascer.

A inscrição representa o interesse em participar do projeto e não garante a realização do procedimento. As candidatas passam por avaliação e seleção e, no caso da reconstrução de aréolas, devem apresentar atestado ou liberação médica antes da realização da tatuagem.

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Embora seja considerado um procedimento seguro quando realizado com os cuidados adequados de higiene e biossegurança, a tatuagem de reconstrução de aréolas exige atenção ao período de cicatrização após a cirurgia. O tempo necessário para a recuperação de procedimentos como mastectomia varia de acordo com cada paciente e deve ser avaliado individualmente.