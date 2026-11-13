Originals divulga primeiros números de execução em campo

A Originals, plataforma de restauração florestal e remoção de carbono da Future Climate Group, divulgou os primeiros indicadores de execução em campo dos clusters instalados em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Campeche, no México. O balanço chega cerca de seis meses após o anúncio da operação, no fim de março de 2026, quando a companhia incorporou o portfólio originado pela Pachama e passou a reunir cerca de 12 mil hectares em sete regiões dos dois países.

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Segundo dados publicados pela própria plataforma, o projeto Águas da Mata Atlântica, desenvolvido com o Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA) na bacia do Rio Guandu, deve somar 370 hectares plantados ou em implantação até dezembro de 2026. As primeiras áreas já receberam mais de 600 mil árvores de mais de 60 espécies nativas, com taxa de sobrevivência das mudas superior a 90%, e a empresa contabiliza mais de 300 empregos diretos na região.

Quando lançou a plataforma, a companhia estimou potencial superior a 5 milhões de créditos de carbono em cinco anos e avaliou o portfólio em R$ 300 milhões em valor presente. A meta é chegar a cerca de 5 mil hectares até 2031, com foco em restauração nativa e sistemas agroflorestais, em um modelo verticalmente integrado que abrange da originação à comercialização dos créditos. Na data do lançamento, cerca de 20% da área já estava implantada, e o restante tinha cobertura de contratos de compra de longo prazo firmados com compradores dos créditos.

Três frentes em implantação

No Rio de Janeiro, o projeto pretende formar um corredor ecológico entre a Reserva Biológica do Tinguá e o Parque Nacional da Serra da Bocaina, em uma bacia que contribui para a segurança hídrica de mais de 10 milhões de moradores da região metropolitana. De acordo com a Originals, mais de cem áreas já foram avaliadas e mobilizadas pelo ITPA, o que compõe uma carteira potencial de 16,9 mil hectares, e uma nova fase, prevista para o período de 2027 a 2031, foi desenhada para ampliar o projeto a 5 mil hectares.

Em São Paulo, a operação inclui o projeto Novas Florestas, conduzido com a Agência Ambiental Pick-upau em propriedades rurais da Mata Atlântica, além do apoio ao Corredores de Vida, do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), no Pontal do Paranapanema. No México, a plataforma atua com a Toroto no Corredor Campeche, situado na Selva Maya, a maior floresta tropical da América Central, e no Llanos de Apan, no estado de Hidalgo, iniciativa voltada à contenção da erosão e à recuperação de aquíferos.

Para Guilherme Prado, diretor de projetos do grupo, o período marca a transição entre a estruturação do portfólio e a entrega física das áreas. “O mercado de remoção quer ver árvore plantada, muda sobrevivendo e área monitorada. Nosso trabalho neste primeiro ciclo foi transformar o portfólio integrado em operação de campo, com parceiros locais que conhecem o território e com indicadores que compradores e investidores conseguem acompanhar”, afirma.

Oferta limitada e contratos longos

O cenário internacional ajuda a explicar a cobrança por resultados verificáveis. A terceira edição do relatório State of CDR, publicada em junho de 2026, estima que o planeta remove cerca de 2,2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono (CO?) por ano, o equivalente a 5% das emissões brutas, quase tudo por meio de florestas e solos. Conforme a análise da Carbon Brief, dois terços dessas remoções convencionais negociadas no mercado voluntário estão na América Latina.

Do lado da demanda, grandes compradores passaram a privilegiar acordos plurianuais. A Symbiosis Coalition, que reúne empresas como Google, Microsoft, Meta e Salesforce, informou à Trellis que seus membros firmaram contratos para mais de 40 milhões de toneladas de remoções baseadas na natureza em três anos, em geral com compromissos de longo prazo que fixam volume.

“O gargalo das remoções florestais hoje está na oferta, e não no preço. Existem compradores dispostos a assinar contratos de vários anos, mas ainda são poucos os projetos com capacidade comprovada de implantação, monitoramento e verificação independente. A escala só se sustenta com execução medida”, avalia Prado.

O executivo explica que os projetos seguem os padrões da Verra, certificadora internacional do mercado voluntário, e que a emissão dos primeiros créditos de remoção depende do crescimento das áreas plantadas e das etapas de auditoria por terceiros. Segundo ele, o cronograma de verificação acompanha o calendário de monitoramento de cada cluster.

A frente brasileira avança em um bioma que conserva cerca de 24% da cobertura original, de acordo com levantamento da SOS Mata Atlântica, que registrou queda de 28% no desmatamento em 2025. No recorte das florestas maduras, a redução chegou a 40%, com 8.668 hectares desmatados no ano. Com indicadores de campo, parceiros locais e uma carteira mapeada para expansão, a Originals passa a apresentar ao mercado institucional sinais concretos de entrega em uma etapa em que compradores e investidores exigem rastreabilidade das remoções.

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Para mais informações, basta acessar: https://futureclimate.com/