Joanete e artrose ganham novas opções de tratamento

O joanete, chamado tecnicamente de hálux valgo, atinge cerca de 19% da população mundial, segundo uma revisão sistemática publicada em 2023 no Journal of Foot and Ankle Research, com base em 45 estudos. A deformidade, marcada pelo desvio do dedão em direção aos demais dedos e pela saliência óssea na lateral interna do pé, aparece com mais frequência entre mulheres (23,74%) do que entre homens (11,43%) e chega a 22,7% das pessoas acima de 60 anos. Para o Dr. Carlos Tardini, ortopedista especialista em pé e tornozelo com atuação no ABC Paulista desde 1998, a cirurgia minimamente invasiva e as terapias biológicas ampliaram o leque de alternativas para quem convive com joanete e artrose.

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De acordo com o especialista, a dor é o principal indicativo de que a alteração deixou de ser apenas estética, seja durante o uso de calçados fechados, seja mesmo sem eles. Outro sinal é a mudança no padrão de marcha, que se traduz em perda de equilíbrio e na redução da capacidade do hálux, popularmente chamado de dedão, de dar o impulso a cada passo.

“Um sinal de que esta situação já se mostra em estágio avançado é a perda de alinhamento do segundo dedo em relação ao seu local de origem. Com base nesses critérios, indicamos ou não o tratamento da correção do joanete, que, em regra, é por meio da cirurgia”, afirma o médico, que fez a formação na especialidade no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IOT-HCFMUSP).

A orientação converge com a do Hospital Ortopédico da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), segundo o qual a saliência óssea sem dor ou limitação não exige cirurgia. O procedimento passa a ser considerado diante de dor persistente ou dificuldade para caminhar sem melhora com medidas conservadoras.

Pequenas incisões e retorno precoce à rotina

Entre as técnicas de correção, a cirurgia percutânea, também chamada de minimamente invasiva, é feita por meio de pequenos furos na pele, pelos quais o cirurgião introduz instrumentos específicos com auxílio de imagem radiográfica. Dr. Carlos Tardini, que realiza o procedimento há cerca de dez anos, aponta que, além da vantagem estética das incisões mínimas, a técnica oferece menor risco de infecção e “pouquíssima dor no pós-operatório, proporcionando ao paciente inclusive o retorno precoce às atividades habituais do dia a dia”.

A literatura científica traz evidências sobre essas diferenças. Uma meta-análise publicada em 2022 na revista Frontiers in Surgery reuniu 22 estudos, com 790 pés operados pela técnica minimamente invasiva e 838 pela via aberta, e identificou menos dor na fase inicial, menor tempo cirúrgico e internação mais curta no primeiro grupo, sem diferença significativa na taxa de complicações. Já um ensaio clínico randomizado com 40 pacientes, divulgado em 2025 na Foot & Ankle International, registrou melhor cicatrização em seis semanas no grupo percutâneo e resultados equivalentes entre as técnicas após um ano.

No consultório, as dúvidas mais frequentes envolvem o nível de dor, a capacidade de andar após a cirurgia e a possibilidade de o joanete voltar. “Tudo isto é esclarecido para que o paciente fique ciente do real benefício do procedimento e suas limitações. A boa notícia é que realmente é possível realizar a cirurgia do joanete com pouquíssimo sofrimento e muitos benefícios no pós-operatório”, diz o ortopedista.

Artrose exige avaliação individual

A artrose, desgaste progressivo da cartilagem das articulações, afetava cerca de 595 milhões de pessoas no mundo em 2020, o equivalente a 7,6% da população global, segundo estudo do Global Burden of Disease publicado na revista The Lancet Rheumatology. Cerca de 61% desses casos são em mulheres, e o joelho é a articulação mais acometida. No pé e no tornozelo, assim como no joelho e no quadril, o Dr. Carlos Tardini explica que a escolha do tratamento leva em conta o grau de desgaste da articulação, a idade e a demanda do paciente, e a presença de doenças associadas, entre outros fatores.

Além do tratamento conservador, com fisioterapia, medicações, fortalecimento muscular e equilíbrio metabólico, o especialista destaca as terapias biológicas. “As terapias biológicas vêm ganhando muito espaço no mundo inteiro para melhorar as condições de artrose e outras lesões osteomusculares na ortopedia”, enfatiza o médico.

Entre elas, o especialista cita o plasma rico em plaquetas (PRP) e o ácido hialurônico, que podem inclusive ser associados em busca de um resultado final melhor. Segundo ele, os resultados descritos nos estudos atuais são positivos, mas precisam ser avaliados “com muito critério, por meio de uma análise técnica detalhada dos benefícios que cada um dos tratamentos pode trazer ao paciente”.

Parte dos pacientes já chega ao consultório pedindo as terapias biológicas para evitar ou adiar cirurgias de artrose no joelho e em outras articulações. Muitos esperam que o tratamento reverta o desgaste e recupere a cartilagem por completo, o que nem sempre é possível. “É muito importante na consulta médica o paciente ficar ciente dos benefícios e limitações destes tratamentos, e esta é a nossa função como médico, sempre esclarecendo todas estas dúvidas com ética e transparência”, pontua o Dr. Carlos Tardini.

Para o ortopedista, a medicina do século XXI é extremamente dinâmica, e novidades ainda em estudo devem chegar aos pacientes nos próximos anos, tanto na cirurgia ortopédica quanto nas terapias biológicas. “A verdadeira evolução da medicina está em transformar conhecimento e inovação em tratamentos seguros, individualizados e capazes de proporcionar resultados reais à vida dos pacientes”, conclui o ortopedista.

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Para mais informações, basta acessar: drcarlostardini.com