Planejamento digital integra etapas da reabilitação oral

Em tratamentos com implantes dentários e próteses, cada decisão clínica depende de informações geradas em momentos distintos: o exame de imagem, o registro da anatomia bucal, o projeto da futura peça e sua fabricação. O chamado fluxo digital procura conectar essas fases em uma mesma base de dados, para que cirurgião-dentista e técnicos de laboratório trabalhem com referências comuns, sem que os equipamentos substituam o julgamento profissional.

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Segundo o cirurgião-dentista Hugo Robertson (CRO-SP 43.140), especialista em Implantodontia, com atuação em Prótese e Reabilitação Oral, da Odontoclinic Vila Mariana, em São Paulo, o percurso começa na avaliação clínica e na coleta de informações sobre a saúde bucal do paciente. “Os exames de imagem permitem analisar estruturas como osso e dentes, enquanto o escaneamento intraoral registra digitalmente a anatomia da boca, incluindo dentes, gengiva e relações entre as arcadas”, explica.

Esses registros podem ser reunidos em softwares específicos para compor um planejamento virtual do tratamento. “No caso dos implantes, conseguimos estudar o posicionamento mais adequado, considerando não apenas a estrutura óssea disponível, mas também a futura prótese e a função mastigatória”, afirma o especialista. Com isso, cirurgia e prótese são organizadas de forma coordenada, o que permite antecipar decisões, avaliar alternativas e tornar mais clara a comunicação da equipe.

Da posição do implante ao arquivo do laboratório

A lógica do planejamento parte do resultado final para orientar a cirurgia. “Um dos princípios mais importantes da implantodontia é planejar o implante considerando a reabilitação que será realizada posteriormente. Não basta avaliar onde existe osso disponível. É necessário pensar em como aquele implante vai sustentar a prótese, respeitando a função, a estética e a distribuição das forças mastigatórias”, observa Hugo Robertson.

De acordo com o cirurgião-dentista, o ambiente virtual relaciona os dados ósseos com a posição dos dentes a reabilitar, o que possibilita estudar previamente onde cada implante ficará e seus reflexos na prótese. Os registros seguem ao laboratório em arquivos específicos, e os técnicos desenvolvem a estrutura protética conforme o que a equipe clínica estabeleceu. “Essa comunicação é especialmente importante em reabilitações extensas, nas quais a cirurgia e a prótese precisam estar alinhadas desde o início”, acrescenta.

Equipamentos e diálogo entre clínica e bancada

Na Odontoclinic Vila Mariana, o laboratório próprio reúne scanner, impressora 3D, fresadora e fornos de sinterização. “O scanner permite digitalizar modelos e estruturas, a impressora 3D possibilita produzir modelos e componentes auxiliares, enquanto a fresadora realiza a fabricação de peças a partir de projetos digitais”, descreve o especialista. Os fornos servem à fabricação e ao acabamento de certos materiais. Para Hugo Robertson, a proximidade entre clínica e produção favorece a discussão de detalhes técnicos e o acompanhamento de cada fase.

Essa convivência pesa também diante de imprevistos. “Quando surge a necessidade de um ajuste, a proximidade entre clínica e laboratório facilita a comunicação e a avaliação do que precisa ser corrigido. Dependendo da situação, podemos revisar o projeto digital, realizar novas etapas de escaneamento ou fazer ajustes técnicos convencionais”, relata.

O cirurgião-dentista pondera que a produção deve acompanhar as necessidades clínicas de cada paciente: “A tecnologia facilita esse processo, mas a comunicação e a avaliação profissional continuam sendo fundamentais”.

Onde o fluxo digital encontra limites

O método digital não é uma solução obrigatória para todos os casos. Anatomia da região, extensão da reabilitação e características dos tecidos podem exigir recursos complementares, como a moldagem convencional ou ajustes manuais na confecção e na adaptação da prótese. Conforme Hugo Robertson, a escolha depende de avaliação individualizada, que considera o tipo de reabilitação, os tecidos, a precisão exigida em cada etapa e os recursos disponíveis.

A literatura científica segue a mesma cautela. Na dissertação de mestrado “Precisão dos escaneamentos intraorais e modelos 3D, com diferentes escâneres e softwares: revisão sistemática”, apresentada à Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP) em 2022, Lucila Massu Yoshizaki Akinaga Moreira analisou 16 estudos e concluiu que os escaneamentos intraorais não são superiores às moldagens convencionais, mas têm acurácia equivalente, com confiabilidade para o uso das imagens e dos modelos digitais obtidos.

O especialista reconhece ganhos possíveis, como o conforto do escaneamento frente a algumas técnicas tradicionais de moldagem, mas alerta para leituras simplificadas. “Entretanto, é importante ter cuidado com generalizações. A precisão depende de diversos fatores, como os equipamentos utilizados, a qualidade dos registros, o protocolo de trabalho e a experiência dos profissionais envolvidos”, argumenta. Ele ressalta que a tecnologia não significa tratamentos sempre mais curtos, já que cada paciente tem condições biológicas próprias.

Perguntas que ajudam o paciente a entender o plano

Em todo o processo, cabe ao cirurgião-dentista interpretar as informações, firmar o diagnóstico, indicar a terapia e acompanhar a evolução do caso. “Os equipamentos e softwares fornecem recursos importantes, mas não tomam decisões clínicas. É o profissional que precisa avaliar as condições do paciente, considerar os riscos, identificar limitações e definir a conduta mais adequada”, resume Hugo Robertson.

A quem pretende iniciar uma reabilitação com implantes, o especialista orienta compreender como o tratamento será planejado: quais exames serão necessários, como a posição dos implantes será definida, qual solução protética está prevista e quais etapas estão envolvidas. Ele lembra que acompanhamento e manutenção integram o tratamento. “Uma reabilitação bem planejada exige avaliação individual, conhecimento técnico e responsabilidade profissional em todas as etapas”, conclui.

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