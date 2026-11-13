Transmaas lança sistema próprio de rastreio de cargas

A Transmaas Logística Internacional colocou em operação o Rastreio de Cargas, ferramenta própria que permite aos clientes acompanhar, sob demanda, a situação dos embarques rodoviários internacionais realizados pela empresa. O sistema, disponível em português e em espanhol, reúne em uma única consulta a etapa da viagem, a previsão de entrega, a placa do veículo e o histórico de movimentações, com o objetivo de ampliar a visibilidade do processo logístico entre o Brasil e os demais países do Mercosul.

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O lançamento ocorre em um ano de movimento intenso, porém desigual, no comércio exterior brasileiro. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a corrente de comércio do país somou US$ 572,7 bilhões de janeiro a outubro de 2026, alta de 8,9% e recorde para o período. Com a Argentina, principal destino brasileiro no Mercosul, os fluxos seguiram direções opostas: as vendas do Brasil recuaram 17,2%, para US$ 13,1 bilhões, e as compras de produtos argentinos subiram 4,1%, para US$ 11,2 bilhões. Diante de volumes que mudam de ritmo de um lado para o outro da fronteira, a rastreabilidade ganha peso para importadores e exportadores, que precisam de prazos previsíveis ao organizar produção, descarga e distribuição.

De acordo com Eliane Maas, CEO da Transmaas, o acompanhamento próximo das cargas sempre fez parte do serviço prestado pela empresa, que rotineiramente envia aos clientes o follow-up dos embarques com a evolução de cada operação. “O Rastreio de Cargas é um passo natural dentro desse modelo. Ele dá ao cliente mais autonomia para consultar o status quando precisar, sem depender do momento em que a informação é enviada”, afirma.

A executiva relaciona a criação da ferramenta à rotina de quem contrata o transporte. “Nossos clientes trabalham com cronogramas apertados de produção, descarga e distribuição, e ter a informação à mão a qualquer hora ajuda diretamente no planejamento deles”, observa.

Como funciona a consulta

O acesso é feito com dois números que já integram o dia a dia do cliente: o do Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário (CRT) e o do pedido de frete. A partir deles, é possível identificar em qual etapa o embarque se encontra: coletado, em trânsito, em aduana, liberado pela aduana, com a fronteira já cruzada ou em rota de entrega. Além do status, a plataforma exibe a previsão de entrega, a placa do veículo e o histórico de movimentações.

Segundo Eliane, como o sistema opera nos dois idiomas, “exportadores e importadores dos dois lados da fronteira consultam o mesmo embarque com a mesma informação”. A CEO ressalta que o recurso não ocupa o lugar do modelo anterior de comunicação. “Ele não substitui o que já fazíamos, complementa. O follow-up que enviamos continua sendo o canal estruturado de comunicação com os clientes”, diz.

Na avaliação da executiva, a mudança está na consulta sob demanda: o cliente acessa os dados no momento em que precisa, compartilha as informações com a própria equipe ou com o parceiro no exterior e esclarece dúvidas de rotina sem aguardar retorno. “O resultado é uma comunicação mais ágil e uniforme entre todos os envolvidos na operação. Nossa equipe, por sua vez, concentra o atendimento nas situações que realmente pedem análise”, completa.

Confiabilidade depende da operação

Manter os dados atualizados está entre os principais desafios do transporte rodoviário internacional, de acordo com a CEO. O percurso envolve diferentes agentes, como aduanas de dois países, despachantes, documentação específica e exigências próprias de cada destino. “A confiabilidade da informação depende de uma operação bem estruturada por trás dela”, pondera.

Por esse motivo, os status exibidos na plataforma são alimentados pela equipe operacional da Transmaas, a mesma responsável pelo follow-up. A empresa mantém estrutura própria em Uruguaiana (RS), com complexo de 14 mil m² e base aduaneira, além de processos de controle consolidados pela certificação de Operador Econômico Autorizado na modalidade Segurança (OEA-Segurança). “A tecnologia organiza e dá acesso à informação, mas a qualidade dela vem da operação”, resume Eliane.

Indicadores e próximos passos

Para medir os resultados, a Transmaas vai acompanhar a adesão dos clientes à ferramenta, o volume de consultas e a percepção sobre a experiência de acompanhamento. A companhia também pretende observar os efeitos sobre a rotina de atendimento, com a expectativa de que a equipe dedique mais tempo às demandas de maior valor.

Conforme a CEO, o Rastreio de Cargas integra um investimento contínuo em processos e tecnologia. Nos últimos anos, a transportadora, que é referência em transporte internacional no Mercosul, desenvolveu projetos internos voltados à otimização da programação dos veículos, à redução dos prazos de embarque e à ampliação do controle sobre a roteirização. “A ferramenta vai evoluir junto com as necessidades dos nossos clientes, sempre com o mesmo princípio que orienta a Transmaas há 23 anos no corredor Mercosul: previsibilidade e acompanhamento próximo de cada operação”, projeta.

Eliane associa a iniciativa à estratégia de longo prazo da empresa. “Estamos comprometidos em evoluir continuamente nossos sistemas de gestão e manter nossa referência em qualidade no transporte rodoviário de cargas em linha com nossa missão corporativa”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: http://tracking.transmaas.com.br