Perfumes para o verão pedem atenção ao perfil e à aplicação

Com a chegada do verão, prevista para 21 de dezembro de 2026 no Hemisfério Sul, a escolha do perfume passa a exigir mais critério do que a simples preferência por notas cítricas. Temperaturas elevadas interferem na forma como a fragrância evolui na pele e em como ela é percebida em deslocamentos, escritórios e encontros em ambientes fechados. Para Brunno Magnavita, sócio-fundador da Universo do Perfume, empresa brasileira especializada em perfumaria premium, a decisão adequada combina a leitura da composição com testes feitos na própria rotina.

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O frescor, segundo o especialista, não depende de um único ingrediente. Ele resulta de construções olfativas distintas, capazes de lembrar uma fruta recém-cortada, folhas amassadas, ervas ou uma brisa próxima ao mar. “Os cítricos trazem a vivacidade das cascas de frutas; os verdes evocam folhas e vegetação; os aquáticos sugerem água e brisa; e os aromáticos acrescentam referências herbais, como lavanda, alecrim e hortelã”, explica. Ele observa ainda que essas descrições traduzem sensações produzidas pela composição, e um acorde aquático pode transmitir a impressão de mar sem conter qualquer ingrediente extraído dele.

Além da primeira borrifada

A associação automática entre frescor e notas de limão ou bergamota tende a simplificar a avaliação. Uma composição pode abrir com cítricos e, à medida que evolui, revelar um fundo adocicado, ambarado e muito marcante. “Comprar pela primeira borrifada é decidir antes de conhecer essa evolução”, afirma Magnavita. Por isso, a análise de perfumes cítricos e frescos deve incluir a doçura que permanece, o peso percebido do conjunto e a projeção, entendida como o alcance do cheiro sobre quem está ao redor.

Para o sócio-fundador, a pergunta mais útil ao consumidor é: “Esse perfume continua agradável quando a saída cítrica diminui?”. A resposta exige tempo para que a fragrância se desenvolva na pele, já que uma mesma proposta pode ser fresca e, ao mesmo tempo, bastante intensa.

Calor, ambiente e percepção

O comportamento do perfume também muda conforme as condições de uso. De acordo com Magnavita, temperaturas mais altas tendem a favorecer a evaporação dos componentes, o que pode aumentar a presença de algumas notas no início e acelerar mudanças no cheiro percebido. O resultado varia conforme a fórmula, a quantidade aplicada, a pele e a circulação do ar, de modo que a mesma fragrância pode parecer diferente em uma caminhada ao ar livre e em uma sala climatizada.

Outro fator é a habituação olfativa, fenômeno em que o nariz se torna menos sensível a um cheiro após exposição contínua. O efeito está ligado à forma como o cérebro percebe os odores, e não ao tempo de permanência da fragrância na pele, o que significa que a impressão de que o perfume “sumiu” pode ser uma questão de percepção de quem o usa. Um estudo publicado na revista Scientific Reports em 2017 verificou que essa habituação varia de um odorante para outro e sofre influência de propriedades como volatilidade e peso molecular.

“Nesse caso, outras pessoas ainda podem perceber a fragrância, mesmo quando quem a usa já não percebe”, alerta o especialista. Por isso, não sentir o próprio perfume não deve ser o único motivo para reaplicá-lo. Antes de reaplicar, ele sugere uma pausa nas tentativas de cheirar o perfume e, se possível, a opinião de alguém próximo. “Se a fragrância ainda está perceptível durante uma conversa, acrescentar mais produto pode ser desnecessário”, pondera.

Rotina define a aplicação

Na escolha de perfumes para dias quentes, Magnavita orienta considerar o ambiente mais restrito do dia. Quem caminha ao ar livre e depois entra em ônibus, elevador ou escritório deve levar esses espaços em conta, porque a circulação do ar durante o trajeto pode reduzir a percepção do perfume e criar a impressão de que é necessário aplicar mais. “No escritório, onde a convivência costuma durar horas, uma presença mais próxima à pele tende a ser uma escolha prudente”, diz.

Ao escolher perfumes para trabalho, vale considerar o tempo de permanência em ambientes fechados e a proximidade com outras pessoas.

A mesma lógica vale para encontros à mesa e salas pequenas. Segundo ele, a reaplicação deve ocorrer fora de ambientes compartilhados, com respeito às regras do local e às pessoas sensíveis a fragrâncias.

Entre os erros mais frequentes, o especialista cita comprar apenas pela abertura, confundir frescor com discrição, repetir a mesma aplicação para qualquer perfume e tomar a duração relatada por terceiros como garantia. Como alternativa, recomenda selecionar opções na fita olfativa e testar uma de cada vez na pele, em um dia semelhante à rotina real, começando com uma aplicação pequena.

Registrar a quantidade usada permite ajustes em outro dia, o que, para ele, é mais confiável do que uma contagem universal de borrifadas, já que os borrifadores liberam volumes diferentes e as fórmulas têm comportamentos distintos.

Conceitos que orientam a curadoria

Na curadoria da Universo do Perfume, a seleção considera o perfil olfativo, o clima e a ocasião de uso, com atenção à intensidade e à projeção em cada ambiente. Magnavita destaca quatro conceitos que precisam ficar claros: “Frescor é uma característica do cheiro. Intensidade é a força com que ele é percebido em determinado momento. Projeção é sua percepção à distância. Permanência é o tempo em que continua perceptível nas condições avaliadas”. As classificações Eau de Toilette e Eau de Parfum, por si só, não determinam a projeção nem o tempo de permanência na pele. Como essas características se combinam de várias formas, um perfume fresco pode durar bastante, enquanto outro permanece por horas com pouca projeção.

Indicações de clima e ocasião, conforme o sócio-fundador, funcionam como recomendações de uso, sem transformar preferências em regras rígidas. A proposta é que o consumidor compare as opções de acordo com a própria rotina e encontre uma fragrância confortável para o calor, sem confundir frescor, intensidade e permanência.

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