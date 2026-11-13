Brasil lidera ranking de investimentos chineses em 2025

O Brasil foi o país que mais recebeu investimentos chineses no mundo em 2025, segundo o relatório do CEBC, elaborado pelo Conselho Empresarial Brasil-China. Os aportes somaram US$ 6,1 bilhões, alta de 45% sobre 2024, distribuídos em um número recorde de 52 projetos. O volume equivale a cerca de 11% de todo o capital que a China aplicou no exterior no período.

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Eletricidade, com foco em fontes renováveis, mineração e o setor automotivo, impulsionado pelos carros eletrificados, concentraram os recursos. Entre 2007 e 2025, o estoque chegou a US$ 85,5 bilhões em 355 projetos. Por trás desse movimento há um desafio que vai além de erguer fábricas e montar redes de distribuição: ser encontrado pelo comprador brasileiro, que pesquisa fornecedores no Google e, de forma crescente, em assistentes de inteligência artificial (IA). É nesse ponto que entra o GEO (Generative Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de IA generativa).

Para Matheus Silveira, CEO da Quality SMI, que esteve na 140ª Canton Fair, em Guangzhou, o interesse das companhias chinesas tem explicação clara. “O Brasil reúne três coisas que a indústria chinesa procura agora: mercado interno grande, demanda reprimida em infraestrutura e energia e uma relação comercial que já está madura”, afirma. Para ele, o interesse é real e é de longo prazo, não só de exportação. “Essas empresas querem operar aqui, ter distribuição, fábrica e equipe local”, acrescenta.

Silveira, que também acompanhou a NEPCON ASIA, em Shenzhen, observa que o preparo na frente industrial contrasta com a atenção dada à comunicação. “O desafio que eu vejo é que esse planejamento costuma ser muito bem feito na parte industrial e muito menos na parte de como o comprador brasileiro vai conhecer essa marca”, avalia.

Digital fica para o fim da fila

Na percepção do executivo, a empresa estrangeira chega pensando primeiro no que é físico e regulatório, como licenças, logística, contratação e distribuidores, e trata o digital como algo a ser resolvido depois, com a tradução do site global. “Só que o comprador brasileiro começa a pesquisar fornecedores muito antes de a empresa estar pronta para vender. Nos primeiros meses, quem não aparece nessa pesquisa perde as primeiras cotações, perde a chance de entrar na lista de fornecedores homologados e deixa o espaço para quem já estava aqui”, diz.

Ele aponta ainda um custo menos visível. “As ferramentas de IA começam a descrever a marca com o que encontram, e, se o que existe é pouco, desatualizado ou em inglês, essa é a imagem que fica. Corrigir isso depois dá mais trabalho do que construir certo desde o início”.

Traduzir não é localizar

“Traduzir é trocar as palavras de um idioma para outro. Localizar é falar do jeito que o comprador brasileiro pesquisa, compara e decide”, explica Silveira. A tradução literal costuma manter o nome técnico usado lá fora, enquanto o mercado local adota outro termo, às vezes mais simples, às vezes regional.

“Também ficam de fora elementos que pesam na decisão, como norma técnica brasileira, certificação, prazo de entrega no país, assistência técnica local, forma de pagamento e faturamento em reais. O comprador quer saber se a empresa atende aqui, quem dá suporte e quanto tempo leva. Se o site responde só em especificações traduzidas, ele não encontra o que procura e vai para o concorrente que responde”, detalha.

Sem atalho para as respostas de IA

Silveira, que participou do Google Search Central Live, em Barcelona, relata que o comprador corporativo começa ou complementa a pesquisa em assistentes de IA, pedindo indicação de fornecedores e comparação de soluções. “A IA entrega uma resposta pronta, com poucas marcas citadas, e quem não está ali nem entra na comparação”, descreve.

Ele conta que a mensagem do Google no evento foi de que não existe atalho para aparecer nessas respostas. “Isso é importante para quem está chegando ao Brasil, porque mostra que GEO não é truque. É fazer o trabalho de base bem feito, em português e pensando no comprador local”.

Na visão do CEO da Quality SMI, agência de GEO com sede em Guarulhos (SP), a estratégia inclui conteúdo pensado para o mercado brasileiro, informações consistentes sobre a operação no país e respostas às perguntas reais do comprador, com dados e especificações. “As IAs cruzam fontes, e informação desencontrada reduz a chance de a marca ser citada corretamente”, pontua.

O monitoramento completa o trabalho. “É preciso definir as perguntas que o cliente faria, testar com frequência no ChatGPT, no Gemini, no Perplexity e na busca do Google e acompanhar se a marca aparece, como é descrita e ao lado de quem”, ilustra.

Vantagem para quem chega antes

Em energia, mineração e mobilidade elétrica, a decisão de compra é longa, técnica e envolve poucos fornecedores, lembra o executivo. “Quem entra primeiro na lista do comprador tende a ficar nela. O mesmo vale para as respostas de IA: a marca que constrói presença consistente cedo vira referência, e quem chega depois precisa disputar um espaço que já tem dono”, analisa. Com a operação física cada vez mais parecida entre os players estrangeiros, ele projeta que o diferencial será quem o comprador encontra, entende e confia primeiro.

Diante do fluxo recorde apontado pelo CEBC, a disputa pela atenção do comprador tende a ocorrer em português e dentro das ferramentas de IA. “Se a marca não aparece nessas respostas, ela não entra na lista de fornecedores. Por isso, o GEO precisa fazer parte da estratégia de entrada no mercado desde o primeiro dia, e não ficar para depois”, conclui Silveira.

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