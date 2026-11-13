Cryopraxis lança LipAge em treinamento de cirurgia facial

O módulo de lipoenxertia do treinamento avançado em anatomia cirúrgica facial, que antecede o 62º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, incluiu nesta terça-feira (10) a prática com tecido adiposo criopreservado. O material foi fornecido pelo LipAge, serviço da Cryopraxis voltado ao processamento e ao armazenamento criogênico de tecido adiposo.

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A atividade ocorreu no Núcleo de Biologia Experimental da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), das 8h às 18h. Os participantes praticaram técnicas em peças anatômicas selecionadas para ensino, sob instrução dos médicos Ricardo Boggio e Marcelo Maino. O uso de gordura previamente criopreservada foi incorporado ao módulo de lipofilling, técnica de preenchimento com tecido adiposo.

Formação prática

Segundo a organização, o objetivo da prática foi apresentar aos cirurgiões tecnologias aplicáveis ao planejamento e ao manuseio do tecido adiposo, combinando estudo anatômico, técnica de infiltração e discussão sobre preservação do material. A atividade teve caráter educacional e não envolveu demonstração de resultado clínico em pacientes.

“A atualização do cirurgião plástico exige contato direto com novas tecnologias, sem perder de vista a segurança e o domínio técnico. Experiências práticas como esta favorecem o diálogo entre inovação, anatomia e formação médica continuada”, afirma André Maranhão, diretor do Departamento de Eventos Científicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e professor do curso.

“A possibilidade de praticar técnicas de lipofilling com tecido adiposo previamente criopreservado acrescenta uma dimensão importante ao treinamento. O cirurgião conhece a anatomia e, ao mesmo tempo, amplia sua familiaridade com uma nova forma de organizar a disponibilidade do material para o planejamento cirúrgico”, explica Marcelo Maino, secretário do Departamento de Eventos Científicos da SBCP, professor do curso e pesquisador da Cryopraxis.

Da lipoaspiração ao armazenamento

A lipoenxertia é utilizada há décadas em procedimentos estéticos e reconstrutivos. No modelo do LipAge, quando o paciente passa por uma lipoaspiração com indicação clínica, parte do tecido coletado pode ser processada, submetida a controles de qualidade, dividida em alíquotas e armazenada em condições criogênicas. O material fica disponível para eventual uso futuro pelo próprio paciente, mediante decisão médica.

De acordo com a empresa, a divisão em alíquotas pode reduzir a necessidade de nova coleta em situações selecionadas, quando houver indicação médica e material adequado. A Cryopraxis é responsável pela coleta, transporte, processamento, rastreabilidade, armazenamento e disponibilização do tecido.

“O tecido adiposo do paciente pode ter uma história além da lipoaspiração. Com o LipAge, a Cryopraxis oferece a possibilidade de preservar esse material biológico e colocá-lo à disposição do cirurgião em outro momento, quando fizer sentido para o planejamento médico. É especialmente significativo ver essa tecnologia presente também na formação prática de especialistas”, diz Luís Eduardo da Cruz, fundador da Cryopraxis e CEO do grupo Axis Biotec Brasil.

Sobre o LipAge e a Cryopraxis

O LipAge é o serviço da Cryopraxis dedicado ao processamento, controle de qualidade e criopreservação de tecido adiposo autólogo obtido durante lipoaspiração, com armazenamento para possível uso médico futuro. A Cryopraxis é uma empresa brasileira especializada em processamento celular e criopreservação de células e tecidos humanos.

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