Multicare Pharma e Dompé firmam parceria em saúde ocular

São Paulo - A Multicare Pharma e a Dompé farmaceutici anunciam o estabelecimento de uma parceria estratégica no Brasil, voltada à ampliação do conhecimento e da informação na área de oftalmologia.

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O acordo reúne as competências complementares das duas empresas, combinando a experiência da Dompé em oftalmologia com o conhecimento da Multicare Pharma sobre o mercado brasileiro e o sistema de saúde do país, com o objetivo comum de ampliar a conscientização sobre condições oftalmológicas.

“Do ponto de vista médico, parcerias que reúnem conhecimento científico, experiência internacional e compreensão do contexto local são importantes para ampliar a conscientização sobre as doenças e suas particularidades no Brasil”, afirma Caio Souza, diretor médico da Multicare Pharma.

O acordo está alinhado à estratégia da Multicare Pharma de estabelecer parcerias com empresas farmacêuticas e de biotecnologia para apoiar iniciativas educacionais em áreas com necessidades médicas não atendidas.

Os detalhes e eventuais desdobramentos da parceria serão conduzidos pelas empresas em conformidade com as leis e regulamentações pertinentes, inclusive as aplicáveis no Brasil.

Sobre a Multicare Pharma

Com mais de 40 anos de experiência na América Latina, a Multicare Pharma é uma empresa brasileira da área da saúde focada em doenças raras e condições de alta complexidade. Por meio de parcerias com empresas farmacêuticas e de biotecnologia, a Multicare Pharma combina conhecimento do mercado brasileiro, capacidade de execução e experiência com as particularidades do sistema de saúde do país.

Sobre a Dompé

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A Dompé farmaceutici S.p.A. é uma empresa biofarmacêutica global de capital fechado. Com uma trajetória de 130 anos de independência, a empresa assume o desafio de transformar sua ciência e a si própria, desenvolvendo terapias pioneiras que modificam o curso das doenças, para ajudar as pessoas a melhorar a visão, apoiar a recuperação neurológica e controlar a dor de forma eficaz. Atualmente, a Dompé conta com mais de 1.100 colaboradores em todo o mundo e mantém um centro de operações comerciais nos Estados Unidos, na região da Baía de São Francisco. Para saber mais, basta acessar https://www.dompe.com.