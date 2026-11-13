Aluguel por temporada abre fonte de renda além da diária

O aluguel por temporada virou negócio de gente grande no Brasil. Estudo da FGV Projetos encomendado pelo Airbnb calcula que a atividade movimentou R$ 113,2 bilhões na economia do país em 2025 e sustentou quase 704 mil postos de trabalho. As noites reservadas por brasileiros na plataforma cresceram mais de 20% no primeiro trimestre de 2026. Com mais imóveis anunciados, a disputa também aumentou: segundo o Relatório Global de Qualidade divulgado pelo Airbnb em 2025, quase 89% dos anúncios brasileiros já recebem nota máxima dos hóspedes, o que deixa pouca margem para se destacar só pela avaliação.

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Nesse cenário, muitos anfitriões passaram a procurar renda além da diária. Taxa de limpeza e café da manhã já são conhecidos. Uma alternativa mais recente aproveita algo que o anfitrião já tem dentro do imóvel: os próprios objetos que o hóspede usa durante a estadia.

O apartamento como vitrine

A ideia não é nova na hotelaria. A rede Westin lançou em 1999 a Heavenly Bed, cama criada para os quartos dos seus hotéis, e no ano seguinte passou a vendê-la aos hóspedes que gostaram da noite de sono. Em pouco mais de uma década, foram mais de 100 mil camas vendidas. Desde então, marcas e hotéis em vários países transformaram o quarto num lugar para experimentar antes de comprar. "Hotéis são as lojas de experiência definitivas", resumiu o consultor de varejo Bruce Winder à publicação americana Travel Weekly.

A LUMAI, marca de utilidades domésticas, levou essa lógica para os imóveis anunciados no Airbnb e no Booking. O anfitrião equipa o imóvel com produtos da marca e deixa no apartamento uma comunicação com QR code que leva ao site lumaistore.com.br, já vinculada ao link dele. Se o hóspede gostar de algum item e comprar, o anfitrião recebe uma comissão sobre a venda. Lucas Maia, sócio-fundador da empresa, explica a proposta. "O anfitrião coloca os produtos no apartamento, o hóspede usa durante a estadia e, se gostar, consegue comprar pelo QR code com o link do anfitrião. Ele passa a ter uma renda que nunca iria receber".

Por que o hóspede compra

O hóspede que passa uma semana num apartamento de temporada faz, na prática, um teste do produto que nenhuma loja consegue oferecer. Cozinha com a mesma espátula todos os dias e acaba descobrindo a utilidade de um item que nunca tinha pensado em comprar. Quando volta para casa, a dúvida sobre a qualidade já foi respondida pelo uso.

Lucas aposta no volume e na variedade para fazer essa renda crescer. "Com o alto fluxo de hóspedes, isso tende a aumentar cada vez mais. E como a gente tem muitas categorias e produtos inovadores, o hóspede tem várias possibilidades de compra, o que aumenta o ticket." O catálogo da marca, em bambu, silicone e aço inoxidável, vai dos kits de utensílios de cozinha aos acessórios de banheiro, passando por itens de organização que cabem em qualquer apartamento. Num imóvel que recebe hóspedes toda semana, a durabilidade pesa na escolha, e a marca oferece cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação em todos os produtos.

Como ganhar renda extra com o Airbnb?

Para entrar no modelo, o anfitrião se cadastra no programa de afiliados da LUMAI pelo endereço afiliados.lumaistore.com.br e recebe um link próprio, que identifica as compras feitas a partir do imóvel dele. A comissão é de 10% sobre cada venda. A marca fornece um PDF padrão com a comunicação para o hóspede, que pode ser usado como está ou servir de base para um material próprio, e também envia o QR code para quem preferir não criar o seu.

Hoje, o modelo funciona tanto com quem tem um único imóvel quanto com empresas que administram vários, inclusive de terceiros. Quem apresenta o programa a um proprietário também ganha: o dono do imóvel fica com os 10% de comissão, e quem fez a indicação recebe 5%. Essa indicação pode vir de outro anfitrião ou da própria empresa que cuida da gestão do apartamento. "É uma estratégia em que o proprietário não tem custo nenhum, ele só tem a opção de rentabilizar", diz Lucas.

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Para o anfitrião, a conta é diferente da de uma diária. A diária termina no check-out, enquanto a comissão pode vir semanas depois, quando o hóspede já está em casa e lembra do utensílio que usou na viagem. Num mercado de mais de R$ 100 bilhões, em que o espaço para aumentar o preço da noite é cada vez menor, a renda que estava parada dentro do armário começa a fazer diferença no fim do mês.