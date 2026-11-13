Estomia: apoio da família ajuda a combater o preconceito

O Dia Nacional dos Ostomizados, comemorado em 16 de novembro, foi instituído pela Lei nº 11.506/2007 com o objetivo de combater o preconceito por meio da informação, segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. A data coincide com o Novembro Verde, campanha de conscientização sobre a ostomia criada em 2022 pela Associação Nacional Movimento Ostomizado do Brasil (MOBR), de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

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A estomia é uma abertura criada por cirurgia entre um órgão interno e o meio externo, usada para a saída de fezes ou urina por meio de uma bolsa coletora. Entre os tipos mais conhecidos estão a colostomia, a ileostomia e a urostomia. Segundo o Cofen, o Ministério da Saúde estimou, em 2018, mais de 400 mil pessoas com ostomia no Brasil, número que tende a crescer.

Segundo a estomaterapeuta Dra. Micheline Sarquis (Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, COREN-MG 86508), o primeiro obstáculo costuma ser a falta de informação. "Quando a pessoa sai do hospital sem saber como cuidar da bolsa e da pele ao redor do estoma, o medo aumenta. A orientação de um profissional especializado muda a forma como ela encara a estomia", explica a especialista.

A família costuma ser a principal rede de apoio. Um estudo qualitativo com sete famílias do Rio Grande do Sul, publicado na Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde (2020), identificou quatro funções dessa rede: ajuda material e de serviços, companhia social, apoio emocional e orientação nos cuidados. Entre as falas dos participantes que deram nome às categorias do estudo está "Eu não sabia cortar e colocar a bolsa", que resume a insegurança do início.

"A família também precisa ser acolhida e orientada. Quem cuida aprende junto, respeita a privacidade e conversa sobre os medos. Esse apoio tem efeito direto na autoestima e no retorno à rotina", afirma a Dra. Micheline Sarquis.

No Sistema Único de Saúde (SUS), a Portaria SAS/MS nº 400/2009 organiza a atenção às pessoas ostomizadas em ações na atenção básica, com orientação para o autocuidado e prevenção de complicações, e em serviços específicos, que fornecem equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança. As equipes previstas reúnem médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo e nutricionista. A Biblioteca Virtual em Saúde registra ainda que a ostomia é considerada deficiência física pelo Decreto nº 5.296/2004, o que dá acesso a direitos previstos para pessoas com deficiência.

A oferta do cuidado, porém, não é homogênea. Um estudo que avaliou 28 serviços de atenção às pessoas ostomizadas em Minas Gerais, publicado na REME – Revista Mineira de Enfermagem (2017), encontrou implantação plena em 11% deles e satisfatória em 42%, e apontou falta de orientação e de capacitação de profissionais, além de escassez de enfermeiros qualificados.

De acordo com a especialista, o estomaterapeuta é o enfermeiro especializado em estomias, feridas e incontinências, e pele irritada ou com ferida ao redor do estoma, vazamentos frequentes da bolsa, mudança de cor ou de aspecto do estoma, sangramento, dor ou febre são situações em que a avaliação por um estomaterapeuta ou por um médico é recomendada. "O objetivo do cuidado é que a pessoa volte a trabalhar, a viajar, a conviver. A estomia faz parte da vida, mas não precisa ser o centro dela", conclui a Dra. Micheline Sarquis.

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Mais informações sobre o atendimento do Instituto Micheline Sarquis, em Belo Horizonte, podem ser encontradas em: https://institutomichelinesarquis.com/