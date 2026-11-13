OGN Todos Por 1 analisa os desafios do Governo Lula 4.0

Diante do desafio de estruturar a equipe para o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o advogado e ativista social Daniel Senna apresenta uma proposta de reformulação para a coordenação do governo. Focado na eficiência da máquina pública, Senna analisa que a nova gestão precisará combinar ampla articulação política com estrita sustentabilidade fiscal e foco no desenvolvimento socioeconômico.

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Para Senna, o papel do ministro-chefe da Casa Civil será mais crucial do que nunca. A pasta, responsável por auxiliar diretamente o Presidente na coordenação dos ministérios e investimentos estratégicos, deve operar sob um novo paradigma.

"A coordenação presidencial deve começar por um conjunto de prioridades para a população, apresentando situação inicial, resultado esperado, custo, fonte de custeio, etapas e autoridades responsáveis. Apenas com esse nível de detalhamento será possível identificar onde a execução das políticas está paralisada e quais impasses exigem a intervenção direta do Presidente”, afirma o advogado

Sustentabilidade Fiscal e Articulação

As projeções do Tesouro sobre a dívida pública reforçam a necessidade de um planejamento fiscal contínuo. Na visão apresentada por Senna, a manutenção e ampliação dos programas sociais — compromisso central do governo — dependem de um enfrentamento transparente das contas públicas e de uma comunicação clara com o mercado. Medidas de ampliação de despesas, defende, devem ser rigorosamente examinadas quanto aos seus impactos orçamentários.

Na relação com o Congresso Nacional, a proposta visa substituir o improviso por negociações embasadas. O objetivo é construir uma agenda de consenso que contemple o combate ao crime organizado, segurança jurídica, infraestrutura e as demandas reais de estados e municípios. "O governo precisa compreender com urgência de quem espera por atendimento, bem como as condições administrativas, econômicas e políticas necessárias para oferecê-lo", pontua.

Infância, Educação e Desenvolvimento

Com atuação em defesa da infância, Senna reforça que áreas como educação e saúde não são apenas despesas, mas vetores de desenvolvimento e ampliação da capacidade produtiva do país. Em agosto deste ano, ele consolidou essa visão ao lançar a Aliança Nacional pela Infância e Desenvolvimento, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, o Ministério da Educação (MEC) e o Procurador-Geral do Trabalho, Gláucio de Oliveira.

“Investimentos em energia, tecnologia e infraestrutura também compõem a estratégia e devem ser avaliados pela sua capacidade de gerar conhecimento, formar trabalhadores e desenvolver fornecedores nacionais – com espaço para desenvolvimento e fomento de pequenos produtores e empreendedores”, finaliza.

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Sobre Daniel Senna Daniel Senna é advogado especializado nas áreas empresarial e tributária, lidando com grandes corporações, negociações complexas e análise econômica. No campo social, é fundador e presidente das Obras Sociais Todos Por Um. Seu ativismo começou na adolescência, no combate ao trabalho infantil no interior da Bahia, o que o levou a ajudar a trazer a organização canadense Free The Children ao Brasil. Esse trabalho de mobilização lhe rendeu reconhecimento nacional e um encontro histórico com a então primeira-dama Ruth Cardoso, no âmbito do programa Comunidade Solidária.