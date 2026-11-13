Úlcera venosa na perna exige diagnóstico e cuidado precoces

A úlcera venosa é uma ferida crônica que costuma surgir em pessoas com insuficiência venosa de longa data. Inchaço persistente nas pernas, mudança na cor da pele e uma ferida que não cicatriza estão entre os sinais mais frequentes e indicam que a circulação venosa já está comprometida.

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Entre as feridas crônicas dos membros inferiores, a úlcera venosa na perna é a mais comum: responde por mais de 60% dos casos desse tipo de lesão, segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS). Ela surge quando a pressão elevada dentro das veias, causada pela insuficiência venosa crônica, danifica progressivamente os tecidos locais, principalmente na região próxima ao tornozelo, conforme descreve a Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST).

A doença venosa crônica tem peso expressivo no sistema de saúde brasileiro. Um estudo publicado no Jornal Vascular Brasileiro (2025) contabilizou 1.091.733 internações por doenças venosas crônicas, incluindo varizes e tromboses, no país entre 2014 e 2023, o que reforça a importância do diagnóstico e do tratamento precoces.

Segundo a estomaterapeuta Dra. Micheline Sarquis (Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, COREN-MG 86508), o maior risco está em não identificar a origem do problema. "A úlcera venosa pode durar meses ou anos sem cicatrizar quando a causa não é tratada. O acompanhamento especializado faz toda a diferença no resultado", explica a especialista.

De acordo com a especialista, a ferida costuma aparecer no terço inferior da perna e tende a ser rasa, com bordas irregulares e fundo avermelhado. Ao redor da lesão, é comum observar pele escurecida — chamada de dermatite ocre —, endurecimento dos tecidos, varizes visíveis e inchaço persistente. A dor varia: em alguns pacientes é intensa, em outros é quase ausente, o que pode levar à subestimação do quadro. Em muitos casos, a úlcera venosa começa como uma ferida pequena, com saída discreta de secreção clara. Com o passar do tempo, se não houver tratamento adequado, a lesão pode aumentar progressivamente, atingir grandes áreas e até se estender ao redor de toda a circunferência do terço inferior da perna, formando uma extensa ferida com vazamento de grande quantidade de secreção, que pode ser bastante dolorosa.

Um dos pontos mais críticos da úlcera venosa é a tendência à recorrência. Uma coorte histórica publicada no International Journal of Lower Extremity Wounds (disponível on-line em 2022), com 134 pacientes de um ambulatório que tiveram a úlcera venosa cicatrizada, registrou recorrência em 48,5% dos casos, com tempo médio de 230 dias até o reaparecimento da ferida. A obesidade esteve associada a uma chance 8,7 vezes maior de nova úlcera (razão de chances, com intervalo de confiança de 2,1 a 60,8).

"O tratamento da ferida em si é importante, mas não suficiente. Se a insuficiência venosa que está por trás da lesão não for abordada, a úlcera tende a voltar. Por isso, a avaliação precisa ser completa — da ferida e da circulação", afirma a Dra. Micheline Sarquis.

O tratamento da úlcera venosa reúne dois cuidados essenciais: a escolha e a aplicação corretas das coberturas avançadas e a terapia compressiva. As coberturas avançadas são selecionadas pelo especialista conforme as características da ferida, como profundidade, quantidade de secreção e presença de tecido desvitalizado ou sinais de infecção. Em alguns casos, também é necessário remover tecidos que dificultam a cicatrização, procedimento chamado desbridamento.

A terapia compressiva é considerada o principal pilar do tratamento: ajuda o sangue a retornar das pernas ao coração, diminui o inchaço e reduz a pressão nas veias. A SOBEST descreve a compressão como padrão-ouro e orienta a excluir doença arterial antes de iniciá-la. Por isso, a compressão deve ser indicada e aplicada de maneira individualizada por profissional habilitado, após avaliação da circulação, especialmente quando existe suspeita de doença arterial associada.

O objetivo não é apenas fechar a ferida com segurança no menor tempo possível, mas também evitar que ela volte a abrir. Por isso, o cuidado não termina com a cicatrização. O acompanhamento periódico e a manutenção da compressão, geralmente com meias apropriadas ao quadro e às condições circulatórias de cada paciente, são fundamentais. O especialista orienta sobre o tipo, a intensidade e o uso correto dessas meias, o que ajuda a reduzir o risco de recidiva, isto é, de a úlcera reaparecer.

Medidas complementares também fazem parte do cuidado, e várias constam nas orientações do NHS e da SOBEST: elevação das pernas durante o repouso, controle do peso e movimentação regular, como caminhadas. A especialista inclui ainda exercícios de flexão do tornozelo e o tratamento das doenças crônicas associadas, como hipertensão e diabetes, pois cada fator de risco controlado reduz as chances de recidiva.

Familiares e cuidadores têm papel importante no acompanhamento diário, especialmente em pacientes idosos ou com mobilidade reduzida. Inchaço persistente, pele escurecida ou endurecida na perna, ferida que não melhora em duas semanas ou qualquer sinal de infecção — como dor aumentada, calor, odor ou secreção — merecem avaliação imediata.

"Quanto mais cedo o paciente busca ajuda, menores são os danos e mais rápida é a recuperação. Uma úlcera venosa identificada no início tem prognóstico muito melhor do que uma ferida que ficou meses sem o cuidado adequado", conclui a Dra. Micheline Sarquis.

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Mais informações sobre o atendimento do Instituto Micheline Sarquis, em Belo Horizonte, podem ser encontradas em: https://institutomichelinesarquis.com/