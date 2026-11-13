Orelhão volta com serviços gratuitos e publicidade

O orelhão voltará às ruas com uma nova função: oferecer água gelada e aquecimento de refeições gratuitamente, com operação financiada por publicidade. Com estreia prevista em novembro, em Belo Horizonte, o projeto, idealizado pelo empreendedor André Souza, prevê uma rede de pontos de apoio para entregadores, motoristas e outros trabalhadores que passam o dia nas ruas.

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Cada unidade tem custo estimado de R$ 30 mil e reúne sistema de refrigeração de água, micro-ondas industrial e espaços para anunciantes. O modelo combina patrocínio principal, publicidade estática e mídia sonora, com receita publicitária potencial estimada em R$ 20 mil mensais por equipamento, condicionada à contratação de marcas.

A iniciativa integra infraestrutura urbana, engenharia industrial, tecnologia e publicidade para transformar o orelhão em uma rede nacional de serviços gratuitos para trabalhadores das ruas, financiada integralmente pelo mercado publicitário.

O desenvolvimento adaptou a estrutura original criada pela arquiteta Chu Ming Silveira em 1971. A cúpula de fibra de vidro deu lugar a uma estrutura industrializada em ABS, mais leve, com proteção contra radiação ultravioleta e pintura automotiva. A nova arquitetura incorpora carenagens em aço carbono e alumínio, com componentes concebidos para oferecer resistência e facilidade de manutenção em ambientes externos.

Para permitir a fabricação e a distribuição em escala, a estrutura foi desenvolvida com componentes modulares, padronizados e organizados em kits, facilitando o transporte, a montagem e a instalação em diferentes regiões do Brasil. O conjunto também foi pensado para futuras operações de exportação. A elaboração do projeto contou com engenheiros eletromecânicos e projetistas industriais com experiência na indústria automobilística.

O sistema industrial de refrigeração de água foi desenvolvido sob demanda para fornecer mais de 15 litros por hora, com temperatura entre 10 °C e 14 °C. O micro-ondas tem construção em aço inox, interna e externamente, sem prato giratório ou mecanismos inferiores de rotação, e capacidade projetada para até 200 utilizações diárias.

O custo estimado de fabricação de cada Orelhão completo inclui estrutura, equipamentos industriais e sistemas embarcados. Uma rede de 2 mil unidades corresponde a R$ 60 milhões em infraestrutura instalada, considerando os valores unitários atuais. São projeções de investimento em ativos físicos, condicionadas ao cronograma de produção, à implantação e à viabilização comercial da rede.

Publicidade financiará a operação e o acesso gratuito

O modelo econômico do novo Orelhão foi estruturado para não depender da cobrança dos usuários. A receita será gerada pela comercialização de espaços publicitários, combinando patrocínio master, exposição estática de marcas e uma plataforma proprietária de mídia sonora inteligente.

Cada unidade poderá reunir um patrocinador principal, com presença de destaque na cúpula, quatro espaços publicitários estáticos na estrutura frontal e pelo menos dez anunciantes na programação de mídia sonora. O inventário comercial projetado contempla, portanto, 15 marcas por Orelhão, criando diferentes possibilidades de investimento para grandes anunciantes nacionais e empresas regionais.

Entre os potenciais patrocinadores estão marcas ligadas à economia da mobilidade e das entregas, além de instituições financeiras, fabricantes de alimentos, empresas de tecnologia e marcas de consumo. “O objetivo é permitir que essas companhias financiem pontos de apoio para seus parceiros e para os demais trabalhadores das ruas, sem a necessidade de assumir a instalação, a limpeza, a manutenção ou a operação dos equipamentos”, explica o idealizador do projeto.

A proposta também representa uma possibilidade para o mercado de mídia exterior, conhecido como Out of Home (OOH). As marcas passam a estar presentes em um equipamento que oferece serviços à população, com a publicidade contribuindo para a manutenção do acesso gratuito.

O projeto trabalha com uma receita publicitária média potencial de R$ 20 mil mensais por unidade, considerando a comercialização dos diferentes formatos disponíveis. Já os custos recorrentes estimados de água, energia, limpeza e manutenção são de R$ 2 mil mensais por equipamento, sem incluir todos os custos comerciais, administrativos e de implantação da rede. Os valores de receita são projeções do modelo de negócios, ainda dependentes da contratação de anunciantes e da maturação comercial dos pontos instalados.

Segundo o Cenp-Meios, o segmento de mídia exterior registrou aproximadamente R$ 1,86 bilhão em investimentos publicitários no primeiro semestre de 2026, representando 13,4% do total medido. O novo Orelhão pretende disputar parte desse mercado, oferecendo um inventário associado à utilidade pública, à presença territorial e ao contato recorrente com consumidores.

Uma rede nacional de apoio à economia das ruas

A dimensão social e econômica do projeto acompanha a transformação do mercado de trabalho brasileiro. Dados do IBGE, divulgados em setembro de 2026, apontam que aproximadamente 2 milhões de pessoas trabalharam por meio de aplicativos no país em 2025. Esse universo inclui motoristas, entregadores e outros profissionais que dependem diariamente das ruas para gerar renda.

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“O novo Orelhão oferecerá água gelada e micro-ondas gratuitos, permitindo aos trabalhadores encher suas garrafinhas e aquecer refeições preparadas em casa. Além da comodidade, o serviço pretende contribuir para a redução das despesas cotidianas com alimentação e bebidas”, explica o empresário.