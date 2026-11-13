ABRH Paraná divulga vencedores do Prêmio Ser Humano 2026

Reconhecer boas ideias é importante. Dar visibilidade a iniciativas capazes de transformar essas ideias em resultados para as pessoas é ainda mais. Com esse propósito, na noite de quarta-feira (28.10), o Prêmio Ser Humano Paraná (PSH-PR) 2026, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR), anunciou seus vencedores. A cerimônia de premiação aconteceu, pela primeira vez, em paralelo à realização do CONPARH.

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A edição deste ano recebeu 90 projetos, um crescimento de aproximadamente 10% em relação à anterior, e concedeu 23 premiações. Desse total, 15 foram destinadas a empresas de Curitiba e região metropolitana e 7 a organizações de outras cidades paranaenses, evidenciando a presença de iniciativas de gestão de pessoas também no interior do estado.

A diretora do Prêmio Ser Humano Paraná, Jaqueline Becker, parabenizou os projetos premiados e a todos os demais que se inscreveram. “Mais do que reconhecer iniciativas, a premiação busca fazer com que experiências bem-sucedidas ultrapassem os limites das empresas e inspirem outras organizações. “Em cenário no qual a tecnologia, a inteligência artificial e as novas formas de trabalho desafiam modelos tradicionais de gestão, a premiação reafirma uma ideia essencial: por trás de toda transformação organizacional, continuam existindo pessoas”.

Resultado PSH-PR 2026

Modalidade: Desenvolvimento

Grandes Empresas

1º Lugar – Gestamp - Cultura One Team: desenvolvimento organizacional por meio da cultura e da comunicação interna

2º Lugar – Caltec Química Industrial - Escola Técnica Sara Furquim: inclusão produtiva e fortalecimento da cultura de educação corporativa na Caltec -

3º Lugar – Unimed Curitiba - Programa Ser, Falar, Conectar: como o desenvolvimento emocional fortaleceu equipes e impactou a experiência do paciente

Pequenas e Médias Empresas

1º Lugar – Perkons - Master Time: conectando pessoas e fortalecendo a cultura organizacional

2º Lugar – Tamarana - Seleção Tamaranação – EPC: Engajar · Preparar · Conquistar

3º Lugar – Fiscaltech - Programa Multiplicadores: construindo uma cultura de aprendizado

Setor Público e Terceiro Setor

1º Lugar – Tecpar - Programa de Apoio ao Empregado Afastado

Modalidade: ESG

Grandes Empresas

1º Lugar – DB1 Group Holding - Pumping Life: formação técnica e humana para jovens do ensino médio público

2º Lugar – Risotolândia - Projeto Nutrir e Educar

3º Lugar– Tata Consultancy Services do Brasil Ltda - Thackathon Brasil: transformando o papel do RH em motor de inovação social, educação e impacto ESG

Pequenas e Médias Empresas

1º Lugar – Instituto Desenvolve Tamarana - Retalhos & Carinhos

2º Lugar – Cataratas do Iguaçu - Implantação Plurais (DE&I)

3º Lugar– Alexsandra Leticia Floriano Eleutério - ESG como ferramenta de transformação cultural, desenvolvimento humano e sustentabilidade organizacional

Setor Público e Terceiro Setor

1º Lugar – Sanepar - ConViver - O cuidado que inclui, a gestão que transforma

2º Lugar – Tecpar - Sistema de Gestão Ambiental do Tecpar: da implantação à gestão climática e ao engajamento organizacional

Modalidade: Excelência Organizacional

Grandes Empresas

1º Lugar – Sesc PR - Programa de Saúde Mental e Bem-Estar do Sesc PR

2º Lugar– Unimed Curitiba - Onde a cultura ganhou endereço: Integrando pessoas, cultura e resultados em um novo modelo de experiência organizacional

3º Lugar – American Glass - People App: governança digital e excelência operacional na gestão de pessoas

Pequenas e Médias Empresas

1º Lugar – Lucineia dos Santos - Lean RH – eficiência que gera valor na gestão de pessoas

2º Lugar – LOJACORR - Atletas da Proteção: saúde e bem-estar com gamificação

3º Lugar – PERKONS - Inova: Programa de Inovação e Protagonismo dos Colaboradores

Modalidade: Jovem

Grandes Empresas

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