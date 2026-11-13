Unipar atinge geração operacional de caixa de R$ 330 milhões

A Unipar registrou geração operacional de caixa de R$ 330 milhões no terceiro trimestre de 2026, resultado próximo aos R$ 347 milhões alcançados no trimestre anterior. O EBITDA ajustado recorrente foi de R$ 180 milhões, refletindo um contexto de redução das margens petroquímicas, pressão de produtos importados e menor demanda em segmentos relevantes para a companhia.

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A receita líquida ajustada totalizou R$ 1,2 bilhão no 3T26, redução de 16% em relação ao trimestre anterior. O desempenho foi impactado pela queda dos preços internacionais de PVC e soda cáustica. As vendas de soda cáustica ficaram em linha e as vendas de PVC recuaram 6%, com seletividade comercial diante da pressão de importados, enquanto o volume de clorados foi 11% menor.

A companhia manteve uma geração operacional de caixa resiliente, apoiada por uma gestão ativa da liquidez e do perfil da dívida. Ao final do trimestre, 93% dos vencimentos estavam concentrados a partir de 2029, com prazo médio de 64 meses e custo médio competitivo, equivalente a CDI mais 0,32% ao ano.

“Mesmo diante de um cenário desafiador para a indústria química e petroquímica, seguimos atravessando o ciclo com disciplina financeira, geração de caixa resiliente e foco em segurança e excelência operacional. Ao mesmo tempo, avançamos em projetos que ampliam nossa eficiência, flexibilidade e capacidade de oferecer produtos de maior valor agregado. Não estamos esperando as condições de mercado melhorarem para agir: estamos preparando a Unipar para estar ainda mais competitiva no futuro”, afirma Rodrigo Cannaval, CEO da Unipar.

No acumulado dos primeiros nove meses de 2026, a companhia registrou receita líquida ajustada de R$ 4 bilhões e EBITDA ajustado recorrente de R$ 727 milhões. A geração operacional de caixa nos nove meses totalizou R$ 993 milhões, contribuindo para a manutenção da liquidez e para a redução da dívida líquida no período.

Investimentos em competitividade

A companhia segue avançando em projetos estratégicos que ampliam a eficiência, a flexibilidade operacional e o valor agregado de seu portfólio. Após a conclusão da modernização tecnológica de Cubatão e do projeto de purificação de cloro em Camaçari, a Unipar avança nos investimentos em Santo André.

Os projetos incluem a instalação de um novo eletrolisador, que adicionará 28 mil toneladas anuais de capacidade de produção de cloro, e de um novo forno, com capacidade adicional de 88 mil toneladas anuais de ácido clorídrico. Também está em andamento a expansão da capacidade de PVC-Emulsão em 6 mil toneladas por ano, com foco em produtos de maior valor agregado.

Na frente energética, 62% da energia elétrica consumida pelas fábricas da companhia no Brasil durante o trimestre veio de fontes renováveis de autoprodução. A empresa já tem capacidade instalada para autoproduzir até 80% da energia elétrica que consome no país.

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A Unipar também avança na implementação da parceria com a Casa dos Ventos, que prevê a contratação de 33 MW médios adicionais de energia elétrica renovável autoproduzida, por 15 anos, com início previsto para 2028. A iniciativa reforça a estratégia da companhia de combinar sustentabilidade, previsibilidade e competitividade econômica.