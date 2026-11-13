Kwai Ad Awards 2026 premia empresas destaque na plataforma

O Kwai anunciou os vencedores do Kwai Ad Awards 2026, premiação que reconhece campanhas e projetos que exploram as possibilidades de comunicação e publicidade na plataforma. A iniciativa integra o Kwai Summit 2026, encontro anual que reúne marcas, agências e profissionais do mercado para discutir tendências, negócios e oportunidades no ambiente digital.

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Em sua terceira edição, o prêmio recebeu 46 cases de 26 anunciantes e 16 agências finalistas. Somados, os trabalhos indicados alcançaram mais de 6 bilhões de visualizações e geraram 12,5 milhões de cliques. Desse total de visualizações, 51 milhões foram registrados em conteúdos no formato TeleKwai. As campanhas também mobilizaram a comunidade, que criou cerca de 900 vídeos relacionados às marcas participantes.

O Kwai Summit 2026 teve apresentação de Miá Mello e contou com keynotes de Luiza Helena Trajano, fundadora do Magazine Luiza, e Ronaldo Lemos, especialista em tecnologia e sociedade. A programação também incluiu apresentações de executivos do Kwai for Business e a divulgação de dados inéditos da pesquisa Kwai Media Profile, realizada em parceria com a Kantar Worldpanel by Numerator.

Como foram escolhidos os vencedores

A seleção dos vencedores aconteceu em duas etapas. Primeiro, um júri interno do Kwai avaliou os trabalhos inscritos e selecionou os finalistas, considerando a qualidade dos cases. Na etapa seguinte, os projetos das quatro categorias principais foram submetidos à votação de 250 profissionais do mercado publicitário. Já os vencedores das categorias KCX do Ano, Agência do Ano e Anunciante do Ano foram escolhidos exclusivamente por um júri interno do Kwai.

“Temos acompanhado uma evolução na forma como marcas e agências utilizam o Kwai em suas estratégias de comunicação. A plataforma passou a fazer parte de diferentes etapas das campanhas, da construção de narrativas e do relacionamento com as audiências à busca por resultados para os negócios. O Kwai Ad Awards reconhece esse movimento e valoriza trabalhos que mostram como criatividade, estratégia e conhecimento do público podem gerar campanhas relevantes. Também é um espaço de troca com o mercado publicitário, que nos permite conhecer novas ideias, compartilhar aprendizados e ampliar as possibilidades de atuação das marcas na plataforma”, afirma Vitor Yu, general manager do Kwai for Business Latam.

Confira a lista completa dos vencedores:

TeleKwai de Ouro - O Boticário

Agência: Ideia3 | Produtora: Renoir

A categoria reconhece a excelência criativa em narrativas no formato TeleKwai, valorizando histórias originais e capazes de gerar conexão com o público. O Boticário venceu com a campanha Boticário Revendas.



Collab de Milhões – 99Pay

Agência: Crispin | Produtora: Trendspace

A categoria premia campanhas que exploram de forma estratégica e criativa as parcerias com produtores de conteúdo do Kwai.. A 99Pay foi reconhecida pelo projeto Pay, desenvolvido com criadores.



Campanhas Sazonais do Ano - Mercado Livre

Agência: ZetaBé | Produtora: Gut

A categoria destaca marcas que aproveitam datas relevantes do calendário para conectar suas campanhas a momentos culturais e oportunidades de consumo. O Mercado Livre venceu com sua campanha de Black Friday.



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Brilhou no Kwai - Banco do Brasil

Agência: Nacional

Reconhece projetos que se destacam pela efetividade da mídia na plataforma, considerando o uso do ecossistema de anúncios para gerar alcance, desempenho e impacto para o negócio. O Banco do Brasil venceu com a campanha Crédito do Trabalhador e Crédito Novo.

