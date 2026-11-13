Agilize amplia serviços de emissão fiscal

A adoção do Emissor Nacional de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) por empresas do Simples Nacional levou a Agilize a ampliar a emissão de notas fiscais diretamente em sua plataforma. Desde 1º de novembro, a empresa de contabilidade para micro, pequenas e médias empresas disponibiliza o recurso para clientes elegíveis de todo o país, independentemente do município onde estão estabelecidos.

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Antes, a disponibilidade do serviço dependia dos sistemas e das regras de cada município. Com a mudança, a emissão passa a ser oferecido pela Agilize, sem a necessidade de acessar outro ambiente para realizar o procedimento.

“A ampliação permite que mais clientes realizem a emissão de notas fiscais diretamente pelo nosso sistema, sem precisar recorrer a outros ambientes. Nosso objetivo é acompanhar as mudanças na legislação e traduzir essas atualizações em soluções que facilitem a rotina contábil e fiscal dos empreendedores”, afirma Marlon Freitas, Co-founder & CMSO da Agilize.

Além da emissão, a empresa ainda oferece a importação automática de notas fiscais, funcionalidade que permite reunir os documentos fiscais na plataforma e reduzir dificuldades relacionadas à chegada de notas em atraso.

Sobre a Agilize

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A Agilize é a primeira empresa de contabilidade online do Brasil. Fundada em 2013, a companhia oferece serviços contábeis para empreendedores e empresas, com uso de tecnologia e atendimento especializado. Atualmente, atende mais de 50 mil empreendedores em todo o país, principalmente micro e pequenas empresas (ME e EPP) optantes pelo Simples Nacional ou pelo Lucro Presumido.