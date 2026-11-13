YYForce (Nasdaq: YFOR) Fecha Contrato de Fornecimento de Pessoal para Mais de 100 Restaurantes em Singapura

Singapura, Nov. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" ou a "Empresa"), provedora de soluções de força de trabalho de linha de frente, robótica e gestão de instalações orientadas por IA, anunciou hoje que sua subsidiária, YY Circle Singapore, fechou um contrato de fornecimento de pessoal de linha de frente em meio período para a rede nacional de mais de 100 estabelecimentos de uma grande operadora de restaurantes de serviço rápido (QSR) em Singapura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Principais Destaques do Contrato:

Presença Nacional em QSR: Criação de estrutura de pessoal para mais de 100 restaurantes de serviço rápido em Singapura.

Criação de estrutura de pessoal para mais de 100 restaurantes de serviço rápido em Singapura. Implantação Sob Demanda com Tecnologia de IA: Utilização da plataforma digital de alocação de pessoal da YY Circle para gerenciamento de recrutamento, integração e alocação de turnos durante os períodos de pico de movimento.

Utilização da plataforma digital de alocação de pessoal da YY Circle para gerenciamento de recrutamento, integração e alocação de turnos durante os períodos de pico de movimento. Expansão Escalável de Serviços de Alimentação: Expansão da presença comercial da YYForce no setor de alimentos e bebidas de alto volume e criação de oportunidades de trabalho flexíveis em Singapura.





De acordo com os termos do contrato, a YY Circle Singapore atuará como parceira de força de trabalho em todo o país, apoiando as necessidades de pessoal das unidades em toda a rede do cliente em Singapura. As alocações serão estruturadas sob demanda para atender aos períodos de pico de movimento, à cobertura dinâmica de turnos e às necessidades operacionais flutuantes em cada local.

A YY Circle Singapore utilizará sua plataforma digital para o gerenciamento total de recrutamento, integração e alocação de pessoal. A parceria demonstra a escalabilidade do modelo de alocação de pessoal baseado em tecnologia da YYForce para empresas de varejo e serviços de alimentação com várias unidades.

"Esse contrato de fornecimento de pessoal para mais de 100 estabelecimentos em todo o país é um marco comercial importante para a YY Circle Singapore", afirmou Mike Fu, CEO e Presidente da YYForce. "Nosso foco é transformar a cobertura da rede em toda a ilha em uma execução confiável e de alto padrão em cada local. Com a combinação dos nossos recursos digitais de coordenação de força de trabalho com um amplo banco de talentos verificados para a linha de frente, ajudamos os principais operadores de serviços de alimentação a escalar com eficiência e, ao mesmo tempo, criamos oportunidades de trabalho flexíveis em toda Singapura."

O contrato solidifica a estratégia mais ampla da YYForce de unir talentos humanos, coordenação da força de trabalho com IA e robótica comercial para otimizar as operações de linha de frente em setores de serviços de alta frequência.

A identidade do cliente e os termos comerciais específicos não foram divulgados. A cobertura em toda a rede do cliente não representa o envio simultâneo de pessoal para todos os estabelecimentos nem um volume mínimo garantido de atribuições.

Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) é uma provedora de soluções de força de trabalho e de gerenciamento integrado de instalações com base em IA, com sede em Singapura e operações em toda a Ásia e outras regiões. Com foco na sua missão de transformar o trabalho na linha de frente por meio de IA, robótica e soluções integradas de força de trabalho, a Empresa une pessoas, software inteligente e robótica comercial em um único ecossistema conectado. Seu portfólio abrange a alocação inteligente de pessoal (YY Circle, Yolara AI), a gestão digital de propriedades (24iFM) e a implementação, locação e manutenção de robôs de serviço, além do desenvolvimento de robótica humanoide, atendendo aos setores de hospitalidade, gestão de instalações, varejo, logística e outros setores focados na linha de frente. Guiada por sua visão de construir o futuro do trabalho, onde pessoas e tecnologia inteligente prosperam juntas, a YYForce ajuda as empresas a aumentar a produtividade, aprimorar as experiências do dia a dia e construir uma força de trabalho mais inteligente e sustentável. Para mais informações, visite https://www.yyforce.ai.

Declaração de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas, incluindo declarações sobre previsão de utilização de pessoal, oportunidades de negócios, relacionamento com o cliente e objetivos estratégicos da YYForce. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes, incluindo a demanda de pessoal por parte dos clientes, a disponibilidade de trabalhadores, a execução do contrato e outros riscos descritos nos registros da Empresa na Securities and Exchange Commission dos EUA. A cobertura nacional prevista no contrato não garante volumes de alocação ou receita. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto quando exigido por lei.

Relações com Investidores e Consultas Corporativas

YYForce Inc. — Departamento de Relações com Investidores

E-mail: ir@yyforce.ai

Website: https://www.yyforce.ai

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9877112)