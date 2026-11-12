WHOOP lança o WHOOP Humans, a rede social mais comprovadamente humana

A WHOOP, marca voltada ao desempenho humano, lançou hoje o WHOOP Humans, um novo recurso que permite aos membros acompanhar amigos e familiares, compartilhar dados de condicionamento físico, saúde e desempenho — conforme sua própria escolha — e apoiar o progresso uns dos outros.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261112789884/pt/

WHOOP Launches WHOOP Humans, the Most Verifiably Human Social Network

Há mais de uma década, a WHOOP ajuda seus membros a compreender melhor sua própria saúde e seu desempenho. Agora, o WHOOP Humans amplia essa experiência para além do indivíduo, facilitando a celebração de conquistas, o incentivo ao progresso e o cuidado com as pessoas que são mais importantes.

"Em um mundo que se torna cada vez mais artificial, estamos construindo algo profundamente humano", afirma Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP. "Esta é a rede mais comprovadamente humana já lançada. Cada conta representa uma pessoa real, com um batimento cardíaco verificado. Elas possuem metas, desafios e conquistas reais. É isso que torna o WHOOP Humans diferente, e é uma área em que estamos investindo bastante."

A REDE MAIS COMPROVADAMENTE HUMANA JÁ CRIADA

Enquanto as plataformas de redes sociais tradicionais ficam cada vez mais saturadas de inteligência artificial, contas automatizadas, bots e conteúdos fabricados, o WHOOP Humans oferece uma abordagem fundamentalmente diferente para a conexão: uma rede inteiramente humana.

Enquanto as redes sociais tradicionais estão cada vez mais repletas de conteúdo artificial, o WHOOP Humans conecta as pessoas por meio de algo real: sua saúde, desempenho e experiências cotidianas. Os membros podem compartilhar dados do WHOOP — incluindo informações sobre sono, recuperação, esforço, atividades e conquistas —, escolhendo o que desejam que os outros vejam. Isso cria oportunidades para conexões autênticas, fundamentadas em experiências reais, em vez de personas online cuidadosamente construídas. Em todos os casos, os dados fisiológicos subjacentes provêm de um dispositivo vestível (wearable), estabelecendo uma base de informações do mundo real que não pode ser simplesmente gerada como uma postagem de texto convencional. Isso torna o WHOOP Humans uma rede distintamente centrada no ser humano, projetada para priorizar o progresso genuíno e a conexão real.

Para Mika Bublitz, membro do WHOOP, o WHOOP Humans vai além de apenas acompanhar o progresso dos amigos. Trata-se de saber quando alguém pode precisar de um pouco mais de apoio.

"Às vezes, as pessoas não dizem quando não estão se sentindo muito bem. Se vejo que a Recuperação de um amigo está baixa, posso entrar em contato e dizer: 'Ei, tudo bem pegar mais leve hoje'. É isso que gosto no WHOOP Humans. Ele nos oferece mais uma forma de cuidar uns dos outros."

Os membros do WHOOP já demonstraram o valor da conexão. Atualmente, 57% dos membros fazem parte de pelo menos uma Equipe no WHOOP. Enquanto as Equipes reúnem os membros por meio de grupos e classificações, o WHOOP Humans torna essas conexões mais pessoais. Os membros podem acompanhar amigos e familiares diretamente, explorar os insights de desempenho que outros decidem compartilhar e oferecer incentivo por meio de reações e comentários.

O WHOOP Humans também introduz os Momentos, permitindo que os membros compartilhem fotos de treinos, conquistas pessoais e experiências significativas. Ao trazer as histórias por trás dos dados para a experiência no WHOOP, os Momentos ajudam os membros a celebrar não apenas os números, mas as vidas e as conquistas que eles representam. Os membros também podem optar por manter seus Momentos privados.

PRIVACIDADE COMO PILAR CENTRAL

O WHOOP Humans foi projetado para possibilitar conexões significativas sem comprometer a privacidade pessoal. Os membros controlam quais informações de saúde e desempenho compartilham, quem pode vê-las e quando desejam manter sua privacidade.

As principais proteções de privacidade incluem:

Controles granulares de dados de saúde: Os membros escolhem quais métricas compartilhar, incluindo Recuperação, Esforço, Sono, VFC (Variabilidade da Frequência Cardíaca) e frequência cardíaca em repouso.

Controle sobre conexões: Os membros podem gerenciar seus seguidores e remover pessoas de sua rede no WHOOP Humans.

Modo Invisível (Stealth Mode): Os membros podem ocultar temporariamente as informações de saúde e desempenho que compartilham, sem precisar alterar suas preferências de compartilhamento.

Proteções para atividades sensíveis: Atividades classificadas como sensíveis não são compartilhadas por padrão.

Compartilhamento seletivo de atividades e conquistas: Os membros escolhem quais tipos de treino e conquistas aparecem no WHOOP Humans.

Momentos privados: Os membros podem manter fotos pessoais e Momentos privados, em vez de compartilhá-los com sua rede.

Gerenciamento contínuo de privacidade: Os membros podem atualizar suas preferências de compartilhamento a qualquer momento.

Essas proteções refletem um compromisso de longa data em garantir que os membros tenham o controle de suas informações pessoais de saúde. O WHOOP não vende nem monetiza os dados pessoais de saúde de seus membros.

O WHOOP Humans foi criado para demonstrar que é possível conciliar uma maior conexão com uma privacidade mais robusta. Os membros podem se beneficiar do incentivo, do senso de responsabilidade mútua e do apoio das pessoas ao seu redor, sem abrir mão do controle sobre suas informações mais pessoais.

Com mais de três milhões de membros em todo o mundo, o WHOOP evoluiu de um produto em que os melhores atletas do mundo confiam para uma plataforma que ajuda as pessoas a ter maior controle sobre como se sentem, seu desempenho e como envelhecem. Os membros já abrem o WHOOP mais de oito vezes por dia, refletindo o papel central que o produto desempenha nas suas vidas diárias. WHOOP Humans representa o próximo capítulo dessa evolução.

O WHOOP Humans estará disponível para membros no aplicativo WHOOP a partir de 12 de novembro de 2026. As equipes WHOOP existentes permanecerão disponíveis. Para mais informações, visite whoop.com ou acesse o kit de imprensa oficial.

Sobre a WHOOP

A WHOOP oferece uma assinatura de dispositivo vestível para ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis ??e longas, ao liberar seu extraordinário potencial. Mediante um dispositivo vestível potente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com bateria de 14 dias de duração, a WHOOP proporciona orientações inteligentes de saúde referentes ao sono, recuperação, esforço, condicionamento físico e longevidade. A plataforma de saúde inclui um ECG aprovado pelo FDA, um recurso de longevidade Healthspan, informações sobre pressão arterial e análise de biomarcadores sanguíneos da Advanced Labs. Pesquisas mostram que pessoas que usam a WHOOP diariamente registram mais de 90 minutos adicionais de exercícios por semana, dormem em torno de duas horas a mais e têm uma variabilidade da frequência cardíaca 10% maior.

Com a confiança de milhões de membros em todo o mundo, incluindo atletas, líderes globais, operadores militares, executivos e artistas, o WHOOP tornou-se um símbolo moderno de vida disciplinada e intencional. A WHOOP foi fundada em 2012 e está sediada em Boston. A empresa levantou mais de US$ 900 milhões em capital de risco, envia para 61 países e opera em seis idiomas. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, visite whoop.com e conecte-se ao WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261112789884/pt/

Assessoria de Imprensa

Jack Taylor Worldwide

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