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Pagamentos digitais ganham espaço no comércio de fim de ano

Com o aumento do movimento nas lojas durante o período natalino, varejistas ampliam o uso de maquininhas de cartão e soluções digitais para agilizar as vendas, reduzir filas e oferecer mais praticidade e segurança aos consumidores.

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DINO
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Repórter
12/11/2026 19:06

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Pagamentos digitais ganham espaço no comércio de fim de ano
Pagamentos digitais ganham espaço no comércio de fim de ano crédito: DINO

Com o aumento do fluxo de consumidores nas lojas brasileiras durante o período natalino, varejistas têm adotado cada vez mais soluções de pagamento digital para acelerar as transações, diminuir filas e ampliar a segurança nas compras.

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A RedeFlex, empresa especializada em tecnologia de pagamentos, disponibiliza equipamentos como as maquininhas Smart Flex, Classic Flex e a solução TEF Flex, que aceitam crédito, débito, Pix, aproximação e vouchers, além de possibilitar integração direta com sistemas de ponto de venda (PDV).

Essas ferramentas reduzem a dependência de dinheiro em espécie e permitem que os comerciantes acompanhem as vendas em tempo real, graças à integração com sistemas de gestão e ao aplicativo da RedeFlex, que oferece controle de faturamento e de ganhos de forma prática.

Para os consumidores, a variedade de meios de pagamento traz mais comodidade e flexibilidade na hora da compra, enquanto os lojistas ganham em eficiência operacional e podem organizar melhor o desempenho das vendas durante o pico de demanda.

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Assim, a modernização dos meios de pagamento reforça a importância da tecnologia para o varejo no fim de ano, e a RedeFlex se posiciona como parte da transformação digital do comércio, oferecendo soluções que facilitam as transações e apoiam os empreendedores no período de maior movimento.



Website: https://www.redeflex.com.br/

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