MultiBank Group e Universal assinam acordo para desenvolver capacidades de liquidação em USDU para clientes institucionais

O MultiBank Group, uma das maiores instituições de derivativos financeiros do mundo, assinou um memorando de entendimento (MoU, memorandum of understanding) com a Universal Digital Intl Limited ("Universal") para desenvolver capacidades de liquidação usando USDU, a stablecoin lastreada em dólar americano da Universal, para transações de ativos digitais institucionais elegíveis.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261112773838/pt/

MultiBank Group, one of the world’s largest financial derivatives institutions, has signed a memorandum of understanding (MoU) with Universal Digital Intl Limited (“Universal”) to develop settlement capabilities using USDU, Universal’s US dollar-backed stablecoin, for eligible institutional digital asset transactions.

A iniciativa começará com um projeto-piloto para clientes profissionais elegíveis na mb.io, a plataforma de negociação de ativo digital e criptomoedas do Grupo. Combina a infraestrutura de negociação, as relações institucionais e a conectividade de liquidez do MultiBank Group com a emissão regulamentada de stablecoins da Universal, com o objetivo de integrar a USDU nos fluxos de trabalho de liquidação institucional.

A colaboração também inclui o uso de USDU para liquidação no MultiBank Exchange, complementando suas soluções de liquidação existentes em moedas fiduciárias e commodities. Isso forneceria uma opção de liquidação adicional aos clientes institucionais elegíveis, sujeita às aprovações jurídicas, regulatórias e de risco aplicáveis.

A USDU é a primeira stablecoin lastreada em dólar americano registrada pelo Banco Central dos EAU como um token de pagamento estrangeiro. A Universal, sua emissora, é regulamentada pela Autoridade Regulatória de Serviços Financeiros do mercado global de Abu Dhabi. Cada USDU tem lastro de 1:1 em reservas de dólares americanos mantidas em bancos dos EAU regulamentadas pelo Banco Central, com atestados de reserva independentes emitidos mensalmente. A seleção de USD do MultiBank reflete o alinhamento entre um emissor regulamentado pela FSRA, uma stablecoin registrada pela CBUAE e um estabelecimento de negociação licenciado pelos EAU, reunindo as bases para a liquidação institucional de ativos digitais dentro do perímetro regulatório dos EAU.

Mohammed Al Hakim, vice-presidente do MultiBank Exchange Holding e Group, e CEO da mb.io, afirmou:"Este acordo é um passo importante em direção a conectar a área de finança tradicional e digital. Ao combinar a infraestrutura e a rede institucional do MultiBank Group e a USDU da Universal, nosso objetivo é oferecer uma opção de liquidação adicional a clientes elegíveis dentro da estrutura regulatória dos EAU. O projeto piloto planejado na mb.io nos permitirá avaliar como essa capacidade pode apoiar a atividade de negociação institucional".

Juha Viitala, diretor executivo sênior da Universal Digital Intl Limited, afirmou : "As instituições precisam de confiança no ativo que usam para liquidar uma negociação. A USDU combina emissão regulamentada, registro no Banco Central e reserva de USD mantidas em bancos regulamentados dos EAU. Nossa parceria com o MultiBank combina essas bases com uma sólida infraestrutura de negociação e alcance institucional. Juntos, estamos desenvolvendo uma maneira prática para que instituições elegíveis usem USDU na liquidação de ativos digitais".

O projeto-piloto estará sujeito às aprovações aplicáveis de integração dos clientes, conformidade e lançamento.

Sobre o MultiBank Group

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, é líder global em derivativos financeiros, negociação de ativos digitais e soluções institucionais de ECN (rede de comunicação eletrônica). Com mais de 4 milhões de clientes em 28 filiais em mais de 100 países e um volume diário de negociação que excede $35 bilhões, o Grupo oferece uma ampla variedade de serviços de corretagem, criptomoedas e gestão de ativos, atendendo tanto aos clientes institucionais quanto aos de varejo através do seu ecossistema de plataformas, incluindo a MEX Exchange e a mb.io. Renomado pelas inovadoras soluções de negociação, robusta conformidade regulatória e serviço excepcional ao cliente, o MultiBank Group é regulamentado por mais de 18 autoridades financeiras de alto nível em cinco continentes. Saiba mais em multibankgroup.com

SOBRE A UNIVERSAL

A Universal é uma emissora de stablecoin regulamentada que oferece liquidação confiável de ativos digitais para a área de finanças digitais institucionais. A Universal emite a USDU, stablecoin totalmente lastreada em USD e criada para levar maior transparência, eficiência e interoperabilidade para a liquidação de ativos digitais. Com lastro total de 1:1 em reservas de dólares americanos mantidos nos principais bancos regulamentados dos EAU, a USDU apoia a confiança institucional e a resiliência operacional nos mercados de ativo digital. Para mais informações, acesse universal.ae.

A Universal Digital Intl Limited é regulada pela Autoridade Regulatória de Serviços Financeiros para exercer a atividade regulamentada de emitir um token referenciado em moeda fiduciária apenas a clientes profissionais. A Universal também é registrada no Banco Central dos EAU como Emissora de Token de Pagamento Estrangeiro sob o Regulamento de Serviços de Token de Pagamento. A USDU não está posicionada como um instrumento de pagamento doméstico para fins gerais nos EAU.

Este comunicado é fornecido apenas para fins de informação e voltado somente para clientes profissionais. Não constitui e não deve ser interpretado como uma oferta, direta ou indireta, de venda, ou como uma solicitação de oferta de compra ou subscrição de quaisquer valores mobiliários ou de qualquer outro produto.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Nikolas Neofytou

Chefe de compras diretas

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nikolas.neofytou@multibankfx.com