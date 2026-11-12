Como a IA muda a disputa por clientes no mercado de SaaS
Com a IA barateando o desenvolvimento de sistemas antes complexos, empresas de software como serviço enfrentam queda de valor e pressão sobre preços. Para Danilo Diniz, fundador da Contact SDR, referência em terceirização da prospecção para empresas de software SaaS, quem não se adaptar pode fechar as portas nos próximos três anos, e a prospecção ativa volta ao centro da estratégia de vendas.
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Por mais de uma década, o modelo de software como serviço (SaaS) foi um dos negócios mais valorizados da economia digital. Assinaturas recorrentes, margens altas e barreiras técnicas elevadas sustentavam o setor. A chegada de ferramentas de inteligência artificial capazes de escrever código, montar fluxos e criar aplicações inteiras a partir de comandos em linguagem natural colocou essa lógica em xeque.
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O movimento ganhou até nome no mercado financeiro: "SaaSpocalypse". Segundo reportagem do InfoMoney, mais de US$ 300 bilhões em valor de mercado de empresas como Salesforce, Microsoft, Workday e ServiceNow evaporaram nos primeiros meses de 2026, em meio ao temor de que a IA substitua parte dos sistemas tradicionais. O mesmo levantamento aponta que o múltiplo preço/lucro projetado do setor caiu de cerca de 84 vezes em 2022 para 22,7 vezes em 2026.
Quando desenvolver fica barato, o produto perde valor
A lógica é simples: sistemas que antes exigiam meses de trabalho de equipes inteiras de engenharia hoje podem ser prototipados em dias com apoio de IA. Empresas de todos os portes passam a ter a opção de construir soluções sob medida internamente, o que reduz o interesse por produtos genéricos e pressiona os preços para baixo.
A discussão vai além do setor de tecnologia. Elon Musk tem afirmado publicamente que, com o avanço da IA e da robótica, não haverá escassez de bens ou serviços e que o trabalho tende a se tornar opcional, cenário no qual ele defende uma "renda alta universal". Pesquisadores e analistas, por sua vez, projetam mudanças profundas na economia ainda nesta década, com tendência de queda acentuada no custo de tudo aquilo que a IA consegue produzir.
Para Danilo Diniz, fundador e líder da Contact SDR, o risco é concreto para quem não reagir. "As empresas de software que não entenderem essa mudança e não navegarem por ela podem, sim, quebrar nos próximos três anos. O que a IA consegue fazer tende a custar pouco ou nada. O valor vai migrar para quem resolve problemas complexos e sabe chegar até o cliente certo", afirma.
O executivo ressalta, no entanto, que a transformação também abre espaço para crescimento. "Uma coisa é certa: desenvolvedores, principalmente de IA, vão crescer muito. E quanto mais produtos surgirem, mais difícil será se destacar. Vender vai exigir método", diz.
A atenção mudou de lugar
Outro desafio apontado por Diniz está nos canais tradicionais de aquisição de clientes. Na avaliação do executivo, redes sociais e anúncios pagos vêm entregando contatos cada vez menos qualificados, enquanto a atenção do público migra para conteúdos curtos, pensados para estímulo rápido. Produtos e serviços complexos, que exigem explicação, acabam ficando de fora desse fluxo.
"Ninguém entende um ERP ou uma plataforma de gestão em 15 segundos de vídeo. Para produtos complexos, a saída é investir em conteúdo longo, como o YouTube, que prende a atenção e educa o comprador, e em prospecção ativa, indo até o decisor em vez de esperar que ele apareça", explica.
O método por trás da prospecção ativa
A abordagem defendida pela Contact SDR se apoia no método Receita Previsível, criado por Aaron Ross a partir de sua experiência na Salesforce. O modelo separa as funções de prospecção, qualificação e fechamento, criando uma máquina de vendas previsível e escalável. O processo é amplamente citado como responsável por ajudar a Salesforce a gerar centenas de milhões de dólares em receita recorrente adicional e se tornou referência para empresas de software no mundo todo.
Com sede em Ribeirão Preto (SP) e dez anos de mercado, a Contact SDR é apontada como pioneira na terceirização de SDR e BDR no Brasil e é consultora certificada no método Receita Previsível. A empresa estrutura operações de prospecção ativa por telefone, WhatsApp, e-mail e redes sociais, com registro em CRM e gravação das interações. Segundo a empresa, entre os clientes atendidos estão SAP, TOTVS, Conta Azul e diversas outras empresas de software no Brasil e no exterior, incluindo operações com equipe bilíngue para o mercado norte-americano.
Em síntese, a inteligência artificial não deve acabar com o software, mas tende a redefinir quem captura valor nesse mercado. Para as empresas SaaS, a sobrevivência passa por diferenciação real do produto e por uma estratégia comercial capaz de alcançar o cliente certo em um ambiente cada vez mais disputado.
Mais informações: https://contactsdr.com.br
Danilo Diniz no LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/danilodiniz
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Danilo Diniz no Instagram: https://www.instagram.com/danilodiniz.vendas/
Website: https://contactsdr.com.br