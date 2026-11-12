Como a IA muda a disputa por clientes no mercado de SaaS

Por mais de uma década, o modelo de software como serviço (SaaS) foi um dos negócios mais valorizados da economia digital. Assinaturas recorrentes, margens altas e barreiras técnicas elevadas sustentavam o setor. A chegada de ferramentas de inteligência artificial capazes de escrever código, montar fluxos e criar aplicações inteiras a partir de comandos em linguagem natural colocou essa lógica em xeque.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O movimento ganhou até nome no mercado financeiro: "SaaSpocalypse". Segundo reportagem do InfoMoney, mais de US$ 300 bilhões em valor de mercado de empresas como Salesforce, Microsoft, Workday e ServiceNow evaporaram nos primeiros meses de 2026, em meio ao temor de que a IA substitua parte dos sistemas tradicionais. O mesmo levantamento aponta que o múltiplo preço/lucro projetado do setor caiu de cerca de 84 vezes em 2022 para 22,7 vezes em 2026.

Quando desenvolver fica barato, o produto perde valor

A lógica é simples: sistemas que antes exigiam meses de trabalho de equipes inteiras de engenharia hoje podem ser prototipados em dias com apoio de IA. Empresas de todos os portes passam a ter a opção de construir soluções sob medida internamente, o que reduz o interesse por produtos genéricos e pressiona os preços para baixo.

A discussão vai além do setor de tecnologia. Elon Musk tem afirmado publicamente que, com o avanço da IA e da robótica, não haverá escassez de bens ou serviços e que o trabalho tende a se tornar opcional, cenário no qual ele defende uma "renda alta universal". Pesquisadores e analistas, por sua vez, projetam mudanças profundas na economia ainda nesta década, com tendência de queda acentuada no custo de tudo aquilo que a IA consegue produzir.

Para Danilo Diniz, fundador e líder da Contact SDR, o risco é concreto para quem não reagir. "As empresas de software que não entenderem essa mudança e não navegarem por ela podem, sim, quebrar nos próximos três anos. O que a IA consegue fazer tende a custar pouco ou nada. O valor vai migrar para quem resolve problemas complexos e sabe chegar até o cliente certo", afirma.

O executivo ressalta, no entanto, que a transformação também abre espaço para crescimento. "Uma coisa é certa: desenvolvedores, principalmente de IA, vão crescer muito. E quanto mais produtos surgirem, mais difícil será se destacar. Vender vai exigir método", diz.

A atenção mudou de lugar

Outro desafio apontado por Diniz está nos canais tradicionais de aquisição de clientes. Na avaliação do executivo, redes sociais e anúncios pagos vêm entregando contatos cada vez menos qualificados, enquanto a atenção do público migra para conteúdos curtos, pensados para estímulo rápido. Produtos e serviços complexos, que exigem explicação, acabam ficando de fora desse fluxo.

"Ninguém entende um ERP ou uma plataforma de gestão em 15 segundos de vídeo. Para produtos complexos, a saída é investir em conteúdo longo, como o YouTube, que prende a atenção e educa o comprador, e em prospecção ativa, indo até o decisor em vez de esperar que ele apareça", explica.

O método por trás da prospecção ativa

A abordagem defendida pela Contact SDR se apoia no método Receita Previsível, criado por Aaron Ross a partir de sua experiência na Salesforce. O modelo separa as funções de prospecção, qualificação e fechamento, criando uma máquina de vendas previsível e escalável. O processo é amplamente citado como responsável por ajudar a Salesforce a gerar centenas de milhões de dólares em receita recorrente adicional e se tornou referência para empresas de software no mundo todo.

Com sede em Ribeirão Preto (SP) e dez anos de mercado, a Contact SDR é apontada como pioneira na terceirização de SDR e BDR no Brasil e é consultora certificada no método Receita Previsível. A empresa estrutura operações de prospecção ativa por telefone, WhatsApp, e-mail e redes sociais, com registro em CRM e gravação das interações. Segundo a empresa, entre os clientes atendidos estão SAP, TOTVS, Conta Azul e diversas outras empresas de software no Brasil e no exterior, incluindo operações com equipe bilíngue para o mercado norte-americano.

Em síntese, a inteligência artificial não deve acabar com o software, mas tende a redefinir quem captura valor nesse mercado. Para as empresas SaaS, a sobrevivência passa por diferenciação real do produto e por uma estratégia comercial capaz de alcançar o cliente certo em um ambiente cada vez mais disputado.

Mais informações: https://contactsdr.com.br

Danilo Diniz no LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/danilodiniz

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Danilo Diniz no Instagram: https://www.instagram.com/danilodiniz.vendas/