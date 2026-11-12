Roquette destaca soluções escaláveis ??de excipientes e cápsulas para os mercados farmacêuticos regional e global na CPHI India 2026

A Roquette, líder global em ingredientes de origem vegetal e um dos principais fornecedores de excipientes farmacêuticos, apresentará seu portfólio abrangente de soluções de excipientes e cápsulas na CPHI India 2026, Pavilhão 1, estande 1I12 de 23 a 25 de novembro de 2026.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261112737256/pt/

Meet Roquette at CPHI India 2026, Hall 1, Booth 1I12

No evento, a Roquette demonstrará como auxilia os fabricantes farmacêuticos a acelerar, com segurança, a jornada da formulação ao mercado. Ao combinar conhecimento técnico, qualidade confiável, inovação significativa e colaboração estreita, a Roquette ajuda seus clientes a enfrentar desafios relacionados à formulação, ao aumento de escala (scale-up) e à fabricação em uma ampla gama de aplicações farmacêuticas.

À medida que a Índia continua a desempenhar um papel fundamental no fornecimento de medicamentos para pacientes ao redor do mundo, os fabricantes farmacêuticos enfrentam demandas crescentes por qualidade, conformidade regulatória, confiabilidade no abastecimento e eficiência de custos. A Roquette atende a essas necessidades por meio de soluções robustas de excipientes, colaboração técnica e experiência em fabricação escalável, permitindo que os clientes avancem, de forma eficiente, do conceito à comercialização.

“Cada avanço no desenvolvimento farmacêutico tem o potencial de melhorar os resultados para os pacientes”, afirma Savindu Kudrigikar, diretor de vendas para o Sul da Ásia da unidade de negócios Health & Pharma Solutions da Roquette. “Nosso papel é trabalhar ao lado dos clientes para solucionar desafios complexos de formulação e fabricação, ajudando-os a transformar ciência em soluções de alta qualidade que possam ser escaladas com sucesso e levadas ao mercado com segurança.”

Na CPHI India, a Roquette apresentará seu amplo portfólio de excipientes farmacêuticos e soluções de formulação, abrangendo aplicações como formas farmacêuticas de liberação imediata e controlada, compressão direta, aumento da biodisponibilidade, formulações centradas no paciente e tecnologias avançadas de administração oral de medicamentos. Os especialistas da Roquette trabalham em estreita colaboração com os clientes para traduzir a funcionalidade do excipiente em soluções práticas que reduzem o risco de desenvolvimento, simplificam a expansão e contribuem para resultados comerciais bem-sucedidos.

A Roquette também destacará o Qualicaps™ da Roquette, um portfólio líder de cápsulas farmacêuticas de alta qualidade e equipamentos de processamento farmacêutico para cápsulas e comprimidos que apoiam os fabricantes farmacêuticos desde a formulação até a produção comercial. Projetado para o desempenho do produto, eficiência de fabricação e necessidades dos pacientes, o portfólio Qualicaps™ fornece soluções em cápsulas para uma ampla gama de aplicações de dosagem sólida.

Na CPHI India 2026, os participantes receberão uma prévia de uma inovação futura da Qualicaps™ by Roquette: Quali ? V® Pure , uma solução de cápsula HPMC de próxima geração desenvolvida para atender à crescente demanda por cápsulas vegetais de alto desempenho. Apresentando uma composição deliberadamente simples composta apenas por HPMC e água, elimina a necessidade de agentes gelificantes. Com seu baixo teor de umidade e perfil de dissolução consistente em diversas condições de pH, o Quali?V® Pure é particularmente adequado para formulações higroscópicas e sensíveis à umidade.

Durante o evento, especialistas da Roquette estarão disponíveis para discutir desafios de formulação, compartilhar conhecimentos técnicos e explorar oportunidades para apoiar os clientes durante toda a jornada de desenvolvimento e fabricação.

Conheça Roquette na CPHI Índia 2026

Pavilhão 1, Estande 1I12

23 a 25 de novembro de 2026

IICC, Yashobhoomi, Dwarka, Nova Délhi

Sobre a Roquette

A Roquette é líder global em soluções sustentáveis de origem vegetal, impulsionando a inovação e parcerias sólidas que estão moldando o futuro da nutrição, da saúde e da bioindústria.

A empresa aproveita recursos naturais como trigo, milho, algas marinhas e celulose para produzir ingredientes de alto desempenho utilizados em alimentos de consumo diário, medicamentos orais, produtos biofarmacêuticos avançados e uma variedade de produtos de base biológica.

A Roquette é uma empresa familiar com mais de 90 anos de experiência e 11 mil funcionários. Atende clientes em mais de 150 países e está comprometida com a criação de valor duradouro para clientes, pacientes, consumidores e a sociedade.

Juntos, transformamos o potencial da natureza em elementos essenciais para a vida.

Saiba mais sobre a Roquette aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a imprensa:

Reena Chaudhary

Gerente Global de Marca e Comunicação Digital

Reena.chaudhary@roquette.com

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