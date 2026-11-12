SLB é contratada pela Vår Energi para fornecer serviços integrados de perfuração na costa da Noruega

A SLB (NYSE: SLB), empresa global de tecnologia energética, anunciou hoje que foi contratada pela Vår Energi como principal fornecedora de serviços integrados de perfuração para as plataformas Transocean Barents e Deepsea Bergen, localizadas na Plataforma Continental Norueguesa.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261111271181/pt/

SLB (NYSE: SLB) has been selected by Vår Energi as its main integrated drilling services supplier for the Transocean Barents and Deepsea Bergen rigs on the Norwegian Continental Shelf.

A contratação abrange um período inicial de quatro anos, com quatro opções adicionais de prorrogação de um ano cada, podendo estender o escopo até 2034. Duas plataformas semissubmersíveis projetadas para ambientes hostis perfurarão continuamente poços de exploração e desenvolvimento durante esse período.

Esse modelo integrado de prestação de serviços reúne conhecimento técnico, fluxos de trabalho digitais e execução operacional em todo o processo de perfuração de poços. Em estreita colaboração com a Vår Energi, outros prestadores de serviços e fornecedores de tecnologia selecionados, a SLB conectará o planejamento à execução, simplificará as interfaces e usará dados para apoiar decisões mais rápidas e um desempenho mais consistente dos poços.

A contratação também amplia o papel da SLB nas operações offshore da Vår Energi, acrescentando serviços integrados de perfuração a uma parceria já consolidada que abrange o planejamento digital de poços e o desenvolvimento de campos, como também sistemas de produção submarina, por meio da joint venture OneSubsea™ da SLB.

“Para gerar mais valor na Plataforma Continental Norueguesa, precisamos questionar as formas tradicionais de trabalho”, afirmou Torger Rød, diretor de operações (COO) da Vår Energi. “Ao conectar o planejamento à execução e reunir especialização, tecnologia e dados, podemos transcender as fronteiras tradicionais e entregar poços mais rapidamente, de maneira mais previsível e com maior valor.”

“Valorizamos a confiança que a Vår Energi depositou em nós”, disse ND Maduemezia, presidente para a Europa e África da SLB. “Nosso foco agora está na execução diferenciada, combinando tecnologia, conhecimento técnico, disciplina operacional e recursos digitais para oferecer um desempenho consistentemente alto em grande escala.”

Principais destaques:

A SLB foi contratada pela Vår Energi como sua principal fornecedora de serviços integrados de perfuração para duas plataformas offshore na Plataforma Continental Norueguesa.

O contrato inicial, com duração de quatro anos, prevê quatro opções de prorrogação por períodos de um ano, que poderão estender a prestação dos serviços até 2034.

A contratação amplia a parceria da SLB com a Vår Energi, abrangendo serviços de perfuração, soluções digitais para poços e planejamento do desenvolvimento de campos, além de sistemas submarinos de produção.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Investidores

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