Tigo Energy e Google Cloud unem ferramentas com IA para instaladores de energia solar e concessionárias de serviços públicos

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" ou "Empresa"), líder em oferecer soluções inteligentes de software para energia solar e energética, anunciou hoje uma cooperação com a Google Cloud para desenvolver fluxos de trabalho operacionais com IA para instaladores de energia solar e portfólios de energia distribuída. Ao disponibilizar os principais dados e softwares da Tigo através da Google Cloud, a Tigo visa proporcionar uma implementação mais rápida, integração de dados simplificada e análises adicionais com o Gemini. Os fluxos de trabalho resultantes irão ajudar instaladores, gestores de ativos e operadores de energia a identificar problemas com mais facilidade, priorizar ações e automatizar tarefas operacionais rotineiras em frotas crescentes de sistemas de energia distribuída.

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Com a expansão dos portfólios de energia solar e armazenamento, as empresas de energia são cada vez mais responsáveis ??por gerenciar mais instalações, mais dados de sistemas e mais interações com clientes, sem um aumento proporcional nos recursos operacionais. Através da cooperação com a Google Cloud, a Tigo vem desenvolvendo fluxos de trabalho assistidos por IA para ajudar os operadores a avançar com mais eficiência, desde a identificação de problemas no sistema até a tomada de ações, incluindo o suporte ao diagnóstico, a priorização de respostas e a redução de etapas manuais na gestão de portfólios de energia solar e nos negócios do setor. Trabalhando com a Google Cloud, estas áreas irão ajudar na transição para plataformas SaaS baseadas em IA, implementando arquiteturas multilocatárias altamente escaláveis ??que permitem diagnósticos automatizados da rede e otimização de custos com uso de agentes de IA autônomos avançados.

"Ao combinar a ampla experiência da Tigo Energy nos mercados de energia renovável e serviços públicos com a Gemini, a Tigo oferece aos clientes agentes inteligentes que não apenas monitoram seus sistemas de energia, mas também detectam anomalias de modo autônomo, preveem problemas antes que ocorram e tomam medidas para otimizar o desempenho em tempo real", disse Raiford Smith, líder mundial de mercado de Energia e Potência da Google Cloud. "Este esforço irá tornar estes recursos mais fáceis de ser implementados em portfólios de energia distribuída, ajudando as concessionárias e os proprietários de portfólios comerciais a passar da análise à ação com mais eficiência e menos intervenção manual."

Com foco em fluxos de trabalho operacionais que abrangem operações de instalação, ativos e energia, os produtos da Tigo, como Predict+ e a plataforma Energy Intelligence já proporcionam recursos para coletar e analisar centralmente vários fluxos de dados para identificar problemas no sistema, auxiliar na resolução de problemas, priorizar ações em portfólios de clientes, aproveitar dados para arbitragem e garantia de energia, bem como agilizar interações rotineiras com os clientes. Para operações de ativos, como O&M para instaladores de energia solar, a tecnologia foi criada para propiciar maior visibilidade da saúde e do desempenho do sistema em portfólios distribuídos. Para operações de energia, a Tigo oferece recursos de previsão de energia e inteligência de mercado que podem auxiliar no planejamento e na tomada de decisões, à medida que os operadores equilibram a oferta e a demanda de eletricidade, a geração de energia renovável e as mudanças nas condições de mercado.

"Qualquer empresa envolvida na gestão de sistemas solares após a instalação enfrenta um fluxo crescente de dados e uma carga de gestão cada vez maior para manter os sistemas em seus portfólios solares funcionando conforme o esperado, sendo o software habilitado por IA a única forma eficaz de gerenciar ambos", disse Archie Roboostoff, Vice-Presidente de Software da Tigo Energy. "Trabalhar com a equipe da Google Cloud nos permite combinar com rapidez a abrangência da plataforma Energy Intelligence em energia solar, armazenamento e operações de energia com poderosas tecnologias de nuvem e IA, incluindo agentes que podem realizar um nível de análise de dados que os humanos dificilmente conseguiriam igualar, se é que conseguiriam. Nosso foco é ajudar os clientes a gastar menos tempo resolvendo problemas operacionais e mais tempo expandindo seus negócios e gerenciando ativos de energia com eficácia, sendo esta cooperação um grande impulso para esta missão."

A Tigo irá apresentar elementos da solução habilitada para Google Cloud na feira de negócios RE+ 2026, de 17 a 20 de novembro, em Las Vegas, Nevada. Demonstrações no estande C4413 irão mostrar como fluxos de trabalho assistidos por IA podem ajudar instaladores e empresas responsáveis ??pelo gerenciamento, operação e manutenção de sistemas, ao identificar os problemas mais importantes, priorizar as ações e reduzir a intervenção manual necessária para ir da detecção à resolução. Para agendar uma reunião, acesse a página do evento Tigo RE+ 2026 aqui. Para mais informações sobre as soluções de software da Tigo Energy, acesse www.tigoenergy.com.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que aumentam a segurança, elevam a produção de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande porte (utility-scale). A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Eletrônica de Potência em Nível de Módulo) e otimizadores solares com recursos de software inteligentes baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e oferecem o desligamento rápido em nível de módulo exigido pelas normas técnicas. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento em bateria para o mercado residencial de energia solar com armazenamento. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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