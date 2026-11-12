Trabalhadores jovens priorizam estudo de tecnologia

Cursos de tecnologia e ciência de dados são os mais procurados por trabalhadores jovens de grandes empresas. Essa área do conhecimento responde por 20% das matrículas entre profissionais de 17 a 26 anos. O índice é maior que a média de todas as idades, que é de 17,4%. Em seguida, entre os jovens, aparecem idiomas, com 18%, e soft skills e desenvolvimento pessoal, com 15,1%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Esses números correspondem a colaboradores de algumas das maiores empresas do país, como Bradesco, Bayer, Aché, Heineken e iFood, que oferecem o benefício educação ilimitado da Unico Skill. São mais de 180 companhias que, ao todo, têm mais de 500 mil colaboradores. O levantamento considera matrículas feitas entre fevereiro de 2023 e setembro de 2026.

Uma pesquisa da Cia de Talentos, divulgada no início de outubro, revela que 70% dos jovens de 17 a 26 anos querem aprender mais antes de conseguirem uma promoção no trabalho. O aprendizado se torna ainda mais relevante por causa da inteligência artificial: 54% dos jovens veem urgência alta ou extrema em se qualificar ou requalificar para lidar com IA.

“Essa geração está mais preocupada em se tornar boa no que faz. E isso, hoje, passa por dominar outro idioma e potencializar suas habilidades com tecnologia”, diz a CMO da Unico Skill, Thaís Azevedo. “O modelo tradicional de estudar, se formar, começar a trabalhar até se aposentar não funciona mais, principalmente para a nova geração. Agora, o ‘modo aprendiz’ tem que estar sempre ativado, e os jovens sabem disso melhor do que qualquer um”.

Cursos livres lideram ranking

Quando se olha para o tipo de curso, e não para o tema estudado, cursos livres lideram o ranking com folga, com 52,8% das matrículas entre jovens de 17 a 26 anos. Em seguida, estão cursos de idiomas, com 18,4%, e graduações, com 11,5%.

“O diploma tradicional continua sendo importante, mas formatos rápidos, que cabem na rotina, estão ganhando cada vez mais espaço. Por isso, há tanta procura por cursos livres”, ressalta Thaís Azevedo. O relatório “Habilidades do Futuro & Aprendizado 2026”, divulgado em outubro pela Unico Skill, aponta para essa tendência.

Outro dado que os números da Unico Skill trazem é a procura por cursos de soft skills e desenvolvimento pessoal, que somam 15,1% das matrículas e aparecem em terceiro entre os temas favoritos dos jovens. “Idiomas e tecnologia abrem portas. Mas o que é determinante mesmo na carreira do trabalhador é a habilidade comportamental. É essa capacidade que sustenta o crescimento profissional”, enfatiza Thaís Azevedo.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo, fornecendo educação ilimitada como benefício a funcionários de empresas e seus dependentes. A plataforma conecta empresas, trabalhadores e mais de 100 instituições de ensino do Brasil, como Mackenzie, PUCPR, PUCRS, Estácio, Fundação Dom Cabral, Coursera, CNA, entre outras, além das melhores universidades estrangeiras. São mais de 40 mil opções de graduações, pós, cursos livres, de idiomas e mentorias, além de educação de jovens e adultos (EJA).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Atualmente, o benefício educação da Unico Skill está em mais de 180 empresas, como Bradesco, Bayer, iFood, Aché, Nestlé, Solar Coca-Cola, Heineken, Ypê, Farmácia Pague Menos e outras, que somam mais de 500 mil colaboradores. O benefício educação ilimitado funciona como um plano de saúde, mas voltado à educação: a empresa paga um valor fixo mensal por colaborador, e os trabalhadores passam a ter acesso à plataforma.