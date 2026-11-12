Operadora acelera resposta a ameaças em 15 milhões de vezes

Proteger uma das maiores estruturas de saúde do país — que inclui 25 hospitais, mais de 30 mil dispositivos e 5 milhões de clientes segurados, cobrindo 133 milhões de procedimentos anuais — exige monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao adotar o Lumu Defender em conjunto com o Lumu Autopilot por mais de um ano, uma das principais empresas de assistência médica do Brasil implementou um Centro de Operações de Segurança (SOC) baseado em agentes autônomos.

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Com a iniciativa, o Tempo Médio de Resposta (MTTR) ante ameaças cibernéticas foi reduzido de 116,9 dias para 667 milissegundos, o que significa que a ação ficou 15 milhões de vezes mais rápida. Além disso, o tratamento a incidentes atingiu 100% de gestão automatizada em apenas um mês, garantindo proteção contínua e ininterrupta no atendimento aos pacientes.

Com uma joint venture prestes a dobrar sua estrutura operacional, a organização precisava ampliar a contenção de ameaças em uma extensa superfície de ataque, porém tinha como desafios manter a cobertura 24/7, com analistas de Nível 1 e Nível 2 para 30 mil endpoints, o que exigiria custos significativos com pessoal, além de se adequar a mudanças previstas na legislação trabalhista brasileira, que restringiriam as tradicionais escalas de trabalho 6x1, ameaçando elevar drasticamente os custos dos turnos do SOC. Somava-se a isso ainda a dificuldade em executar uma triagem manual de incidentes diante da nova infraestrutura digital da empresa.

Com o objetivo de otimizar os custos operacionais, a empresa implementou em todo o seu ambiente o Lumu Defender, capaz de coletar e processar telemetria em tempo real oriunda da rede, da nuvem, dos endpoints e das identidades, identificando ameaças confirmadas em 30 mil ativos; e o Lumu Autopilot, que atua como um analista autônomo, eliminando a lacuna entre a detecção e a execução das ações necessárias.

A combinação das duas soluções proporcionou operações autônomas 24/7, com contenção contínua de ameaças nos 25 hospitais, garantindo cobertura integral durante a noite e fins de semana, além de uma estrutura de segurança integrada e preparada para absorver o dobro da quantidade de ativos à medida que a joint venture da empresa expandir. As ferramentas garantiram também a continuidade dos serviços sem nenhuma interrupção nos 133 milhões de procedimentos realizados anualmente e proteção integral dos registros confidenciais de seguros dos 5 milhões de beneficiários.

Dados coletados ao longo de 12 meses de operação em ambiente de produção, abrangendo cerca de 30 mil ativos, demonstram o impacto transformador do modelo de SOC baseado em agentes autônomos da Lumu. Entre os principais resultados estão:

- 100% de operação autônoma de incidentes: em apenas um mês, a gestão autônoma de incidentes atingiu 100%, com 53 incidentes resolvidos e 32 escalonados;

- Redução de 99,5% no ruído do SIEM: o Autopilot filtrou 6.306 eventos mensais relacionados a atividades hostis, reduzindo-os a apenas 32 escalonamentos. Isso evitou a fadiga de alertas e ajudou a reduzir os altos custos do Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM);

- Economia de US$ 182 mil por ano em custos com pessoal: o Autopilot economizou 245 horas mensais de expediente dos analistas, absorvendo uma carga de trabalho equivalente à de 1,5 analista de Nível 2, sem necessidade de ampliar o quadro de funcionários;

- Resposta a ameaças 15 milhões de vezes mais rápida: o Tempo Médio de Resposta (MTTR) caiu drasticamente, de 116,9 dias para 667 milissegundos.

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“Violações de segurança, ataques de ransomware e falhas nos sistemas podem colocar em risco informações sensíveis e a própria vida dos pacientes, principalmente em organizações de grande porte e redes IT complexas, como o nosso cliente. Nossas soluções entram para garantir às equipes de segurança visibilidade completa das ameaças em todo o ambiente. Essa capacidade de detecção também abrange dispositivos não protegidos por soluções EDR, incluindo dispositivos médicos de OT e IoT, bem como dispositivos pessoais e itinerantes”, afirma German Patiño, vice-presidente da Lumu na América Latina.