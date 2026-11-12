Canon comemora 15 anos do sistema Cinema EOS

A Canon comemora o 15.º aniversário do sistema Cinema EOS, linha de câmeras e lentes dedicada ao audiovisual, que reúne 17 modelos de câmera e 53 lentes lançados globalmente desde 2011.

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O conjunto, desenvolvido em colaboração com profissionais da indústria cinematográfica, é utilizado em produções que vão de longas?metragens e séries de televisão a documentários, transmissões ao vivo, vídeos corporativos e ambientes de produção virtual, tendo participado de obras como All the Empty Rooms e All That Breathes.

Ao longo dos quinze anos, a Canon trabalhou em estreita parceria com cineastas para definir requisitos de estilo de filmagem, fluxo de trabalho e recursos operacionais, focando em designs cada vez mais compactos, leves e de operação intuitiva, que ampliam a liberdade criativa dos usuários.

Desde o lançamento das primeiras câmeras de cinema digital EOS C300 e EOS C300 PL em 2011, seguidas pela EOS C500 em 2012, a linha evoluiu com modelos modulares como EOS C400 e EOS C80, e mais recentemente com as câmeras híbridas EOS R5C e EOS C50, que combinam versatilidade compacta e suporte a fluxos de trabalho emergentes, inclusive produção cinematográfica ao vivo.

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Com a expansão contínua de recursos ópticos e de imagem, o sistema Cinema EOS reforça a posição da Canon no mercado de produção audiovisual, oferecendo ferramentas que atendem às demandas técnicas e criativas de profissionais em todo o mundo.