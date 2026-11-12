Cirurgia plástica valoriza o contorno e a harmonia glútea

Levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) registrou 644.770 aumentos glúteos no mundo em 2024, queda de 21,5% em relação aos 821.232 de 2023. O Brasil contabilizou 168.272 procedimentos, o maior número entre os países detalhados na tabela do relatório.

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Segundo o cirurgião plástico Vinicius Spiandorello, especialista em contorno corporal, a maternidade está entre as fases que mais modificam a silhueta, e muitas mulheres buscam, depois dela, recuperar a relação com a própria imagem. Para o médico, a procura está ligada ao conforto com a própria imagem e à autoestima, e a cirurgia plástica hoje trabalha para realçar as características de cada paciente.

Na lipoenxertia glútea, a gordura da própria paciente, retirada por lipoaspiração, é usada para remodelar a região e aumentar o volume e a forma do glúteo. De acordo com Spiandorello, o avanço dos estudos sobre a técnica levou ao uso do ultrassom para identificar o plano correto de aplicação, e o enxerto deixou de ser depositado dentro do músculo glúteo maior, o que reduz riscos e torna o procedimento mais previsível.

Série de casos publicada em 2026 na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica acompanhou 148 mulheres submetidas à lipoenxertia glútea guiada por ultrassom, entre 2022 e 2024. Não houve embolia gordurosa nem pulmonar, e as complicações incluíram duas deiscências de pontos, dois seromas e duas necroses gordurosas. O estudo não tem grupo de comparação, e o autor sugere pesquisas multicêntricas para confirmar os resultados.

Outras opções dependem do perfil da paciente. A prótese glútea é mais indicada para quem tem baixo percentual de gordura e busca aumento de volume, preferencialmente com implantes de menor volume. O lifting glúteo é recomendado em casos de grande perda de peso, quando é necessário elevar e retirar parte dos tecidos do glúteo e do dorso. Entre as alternativas não cirúrgicas, Morpheus, Quantum e bioestimuladores são empregados no tratamento da flacidez, principalmente da pele da região.

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"A busca é pela harmonia de cada corpo. Quando a paciente se reconhece no espelho, a transformação vai além do estético", comenta Spiandorello. O especialista ressalta que a escolha da técnica depende de avaliação individual, conduzida por equipe médica qualificada, e que cada caso exige indicação própria.