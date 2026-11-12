LAB 8 transforma e-commerce e eleva compras online

Escolher um perfume pela internet envolve desafios que vão além da aparência do produto. Sem a possibilidade de experimentar a fragrância antes da compra, informações sobre notas olfativas, fixação, projeção e ocasiões de uso ganham importância para quem busca encontrar um perfume de acordo com suas preferências.

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Atenta a esse comportamento, a LAB 8 apresenta seu site reformulado, que chega com novas funcionalidades, melhorias de usabilidade e uma experiência de navegação mais intuitiva e dinâmica. O e-commerce passa a oferecer recursos que facilitam a busca e a descoberta de fragrâncias, além de informações mais completas sobre cada perfume. A atualização tem como objetivo aprimorar a jornada do consumidor, tornando a escolha e a compra de perfumes pela internet mais práticas, informativas e alinhadas às preferências individuais.

Entre as novidades está a organização dos perfumes por linhas, categorias e ocasiões de uso, facilitando a navegação e a descoberta de fragrâncias. O consumidor pode explorar seleções pensadas para diferentes momentos da rotina, como encontros românticos, atividades diurnas, compromissos noturnos e ambiente de trabalho. A proposta é tornar a busca mais intuitiva, permitindo encontrar perfumes que se alinhem tanto às preferências pessoais quanto às diferentes situações do dia a dia.

O novo site também oferece uma navegação dedicada às famílias olfativas, reunindo opções de perfumes cítricos, amadeirados, aromáticos, florais e frutados. A organização facilita a busca por fragrâncias com perfis específicos e permite conhecer diferentes composições a partir das preferências individuais.

A reformulação também chegou às páginas individuais dos produtos, que passaram a reunir informações mais aprofundadas sobre cada perfume. Além da descrição das fragrâncias, o consumidor encontra detalhes sobre classificação olfativa, principais acordes, notas de topo, coração e fundo, além de indicações de fixação, projeção, ocasiões de uso e estações do ano.

As páginas também apresentam referências olfativas que ajudam a contextualizar o perfil de cada criação, oferecendo mais elementos para quem deseja conhecer as características de um perfume antes de finalizar a compra.

A iniciativa acompanha um hábito presente entre consumidores interessados em perfumaria: pesquisar notas, acordes e características das fragrâncias em plataformas especializadas antes de decidir pela compra. Ao reunir esse tipo de informação no próprio e-commerce, a LAB 8 busca aproximar a experiência de compra online do processo de pesquisa e descoberta que faz parte da escolha de um perfume.

Com a reformulação, o e-commerce da LAB 8 amplia sua função para além da comercialização de produtos. A plataforma passa a atuar também como um ambiente de consulta e descoberta, no qual o consumidor pode explorar famílias olfativas, comparar características e conhecer melhor diferentes fragrâncias.

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O novo site da LAB 8 está disponível em https://lab8oficial.com.br/.