Grupo TODOS discute futuro do acesso à saúde na Fisweek

A concentração de médicos em grandes centros urbanos e as dificuldades econômicas enfrentadas por grande parte da população são barreiras significativas para a ampliação do acesso à saúde no Brasil. Segundo a Demografia Médica 2025, 58% dos médicos brasileiros estão concentrados em 48 municípios com mais de 500 mil habitantes. Enquanto isso, 4.895 cidades contam com apenas 8% desses profissionais. Esse é apenas um dos desafios que o Cartão de TODOS, maior cartão de benefícios em saúde do Brasil, e o AmorSaúde, maior rede de clínicas médico-odontológicas, discutem na Fisweek 2026, mostrando como têm atuado para superar esses obstáculos e levar acesso à saúde para oito milhões de famílias das classes C e D em todo o território nacional e como planejam ampliar o apoio para a casa de dezena de milhões.

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Entre os destaques da participação do Grupo no festival, que é um dos maiores eventos de inovação, criatividade, cultura e tendências de saúde da América Latina, está a realização de um talk com a presença de organizações do setor e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para uma discussão sobre a transparência no processo de uma eventual regulação dos cartões de desconto no Brasil. De acordo com Tales Vilar, vice-presidente do Cartão de TODOS, a proposta é criar um espaço de articulação e diálogo.

“Queremos promover uma discussão reunindo diferentes pontos de vista sobre o papel dos cartões de desconto na ampliação do acesso à saúde. O propósito é estimular a reflexão e os debates sobre o setor, a fim de criar mecanismos consistentes para ajudar os órgãos reguladores a considerarem a posição de todos os envolvidos, visando beneficiar a sociedade e proteger os pacientes”, destaca Tales.

Ainda segundo o executivo, o objetivo da participação do Grupo no evento é contribuir para um debate qualificado sobre regulação, sustentabilidade e inclusão.

“Essa iniciativa parte do entendimento de que a construção de um ambiente regulatório equilibrado deve considerar a diversidade de modelos que compõem o ecossistema de saúde e os diferentes caminhos para ampliar o acesso da população aos serviços. O processo deve ser um movimento que seja benéfico para todos os interessados no segmento e que coloque o usuário em primeiro lugar”, afirma.

Para o executivo, ampliar o acesso exige articulação entre diferentes agentes da saúde, sociedade civil e representantes do direito do consumidor, além da construção de modelos que considerem as necessidades da população.

“O desafio da saúde brasileira já não é apenas desenvolver novas soluções, mas criar caminhos para que elas cheguem a mais pessoas. Isso passa pela conexão entre empresas, instituições, profissionais e poder público, além de um ambiente que favoreça modelos sustentáveis e complementares de acesso. Melhorar a saúde no Brasil depende de inovação, articulação e boa vontade”, conclui.

Acesso, cuidado e escala na saúde

No evento, executivos do Cartão de TODOS e do AmorSaúde participam de plenárias na programação oficial e de talks próprios no estande, e essa atuação em conjunto reflete a complementaridade das duas marcas na formação de um ecossistema de saúde abrangente e relevante para o país.

Enquanto o Cartão de TODOS trabalha para aproximar a população de serviços e benefícios, o AmorSaúde amplia a jornada de cuidados por meio de uma rede com 532 clínicas que opera 1,5 milhão de consultas mensais. A proposta é contribuir para discussões sobre acesso, regionalização, modelos de atendimento e continuidade do cuidado, conectando a experiência de quem atua na aproximação dos serviços à realidade de quem está na ponta da assistência.

A experiência do companhia também esteve presente nas discussões sobre os caminhos para tornar o sistema de saúde mais inclusivo. De acordo com Beatriz Brisotti, CEO do AmorSaúde, a rede leva ao debate os desafios de ampliar a oferta de atendimento, manter a qualidade assistencial e estruturar jornadas de cuidado em diferentes regiões do país. Para a executiva, a democratização da saúde depende de modelos que considerem não apenas a disponibilidade dos serviços, mas também a realidade financeira das famílias e a capacidade delas de manter o acompanhamento médico ao longo do tempo

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“Ampliar o acesso significa permitir que as pessoas não precisem adiar uma consulta, um exame ou um tratamento por questões financeiras ou pela distância dos serviços. O desafio é fazer com que o cuidado caiba na realidade da população e integre a rotina, em vez de ser uma busca pontual apenas quando surge um problema de saúde. Para isso, precisamos de modelos que combinem preços acessíveis, eficiência operacional, qualidade assistencial e atuação próxima às comunidades”, afirma Beatriz.