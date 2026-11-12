BR Mania reúne chefs em desafio natalino

A BR Mania, rede de lojas de conveniência da Vibra, entra no clima de Natal com uma linha exclusiva de panetones que reúne um time de peso da confeitaria brasileira: Carole Crema, Lucas Corazza e Michele Crispim. Na campanha, intitulada “Um é bom, dois é tudo, três é Natal” e assinada pela agência A-Lab, os três profissionais entram em uma disputa para defender suas criações e conquistar o título de melhor panetone do Brasil. Com estilos e receitas próprias, eles protagonizam uma competição que combina gastronomia e entretenimento, e que será exibida nas redes sociais e pontos de venda, tendo o Natal como cenário. A rede está presente nos Postos Petrobras, marca licenciada à Vibra.

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Cada chef assina um sabor exclusivo. Carole Crema apresenta o panetone de Doce de Leite com Limão-Siciliano, Lucas Corazza assina o de Frutas Cristalizadas e Laranja, e Michele Crispim, o de Maxi Gotas de Chocolate ao Leite. Os produtos já estão disponíveis nas lojas BR Mania em todo o Brasil.

Os três profissionais reúnem trajetórias marcantes na gastronomia e na confeitaria brasileira. Carole Crema é chef confeiteira, autora de livros e uma das personalidades mais reconhecidas do segmento, com uma carreira marcada pela combinação de técnica, criatividade e receitas que despertam memórias afetivas. Lucas Corazza, chef pâtissier chocolatier, é referência em confeitaria e chocolate e se destaca pelo olhar técnico sobre ingredientes, equilíbrio de sabores e execução. Já Michele Crispim ganhou projeção nacional ao vencer o MasterChef Brasil e ampliou sua atuação na televisão como jurada do Que Seja Doce, do GNT, a partir da 10ª temporada.

Além da experiência gastronômica, o lançamento também apoiará uma frente social: parte da renda obtida com as vendas dos panetones será destinada a organizações que atuam na proteção de crianças e adolescentes. A ação integra o compromisso da Vibra com o Movimento Violência Sexual Zero e busca ampliar a visibilidade do tema. As embalagens contarão com o selo da causa e QR Code, para que os consumidores conheçam o projeto. (https://violenciasexualzero.com.br/).

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“Na BR Mania, queremos que cada produto seja também uma oportunidade de criar experiências mais relevantes para o consumidor. Ao reunir sabores exclusivos, grandes nomes da confeitaria brasileira e uma campanha que convida o público a participar da escolha, transformamos um lançamento de Natal em um novo momento de conexão com a marca. É assim que a conveniência gera valor: entendendo diferentes ocasiões de consumo e oferecendo experiências que façam sentido na rotina das pessoas”, destaca Mariana Santarém, vice-presidente de Marketing e Experiência do Cliente da Vibra.