Prêmio Engenho 2026 anuncia vencedores em Brasília
O Prêmio Engenho (@premio_engenho) reconheceu jornalistas, profissionais e veículos de comunicação durante cerimônia realizada no Centro Cultural TCU, com cerca de 500 convidados
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Brasília foi palco da entrega do 22º Prêmio Engenho de Comunicação, que acontece no Centro Cultural do TCU, conhecido como "o dia em que o jornalista vira notícia". Evento que reconheceu jornalistas, profissionais e veículos de comunicação em dez categorias com mais de 500 convidados.
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Criado pela jornalista e ativista Kátia Cubel, o prêmio tem como objetivo valorizar a produção informativa originada na capital federal, reforçando a importância de Brasília para o jornalismo nacional. A seleção dos finalistas e vencedores foi feita por uma comissão julgadora independente composta por cinco personalidades de diferentes áreas.
A comissão contou com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; a secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Giselle Ferreira; o professor Bruno Nalon, coordenador do curso de Jornalismo do UniCEUB; a jurista Eliziane Carvalho, diretora jurídica do Senar; e Elisa Bruno, diretora do Centro Cultural TCU.
Vencedores do 22.º Prêmio Engenho de Comunicação
A edição de 2026 contemplou dez categorias, reunindo profissionais de diferentes veículos e formatos jornalísticos:
Homenagem do Ano: Mara Régia, da Rádio Nacional (EBC);
Analista de Conjuntura: Ana Flor, da GloboNews e G1;
Âncora de Rádio: Estevão Damázio, da Rádio Metrópoles;
Melhor Programa de Rádio: Jornal BandNews Brasília, da Band FM;
Melhor Colunista: Bela Megale, do jornal O Globo;
Âncora de TV: Heraldo Pereira, da TV Globo;
Melhor Programa de TV: Balanço Geral, da Record Brasília;
Cobertura de Brasília: Correio Braziliense;
Jornalista do Ano: Breno Pires, da revista Piauí;
Veículo do Ano: Metrópoles.
Patrocinadores e próxima edição
A realização do 22.º Prêmio Engenho contou com o patrocínio do Sistema Cofeci?Creci, Fibra (Federação das Indústrias de Brasília), Sistema CNA?Senar, ApexBrasil, Caixa e Governo do Brasil, além de recursos de fomento da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.
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Durante o evento, Kátia Cubel destacou a importância do apoio institucional para a continuidade da premiação e antecipou que a 23ª edição está prevista para setembro de 2027.