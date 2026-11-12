Prêmio Engenho 2026 anuncia vencedores em Brasília

Brasília foi palco da entrega do 22º Prêmio Engenho de Comunicação, que acontece no Centro Cultural do TCU, conhecido como "o dia em que o jornalista vira notícia". Evento que reconheceu jornalistas, profissionais e veículos de comunicação em dez categorias com mais de 500 convidados.

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Criado pela jornalista e ativista Kátia Cubel, o prêmio tem como objetivo valorizar a produção informativa originada na capital federal, reforçando a importância de Brasília para o jornalismo nacional. A seleção dos finalistas e vencedores foi feita por uma comissão julgadora independente composta por cinco personalidades de diferentes áreas.

A comissão contou com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; a secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Giselle Ferreira; o professor Bruno Nalon, coordenador do curso de Jornalismo do UniCEUB; a jurista Eliziane Carvalho, diretora jurídica do Senar; e Elisa Bruno, diretora do Centro Cultural TCU.

Vencedores do 22.º Prêmio Engenho de Comunicação

A edição de 2026 contemplou dez categorias, reunindo profissionais de diferentes veículos e formatos jornalísticos:

Homenagem do Ano: Mara Régia, da Rádio Nacional (EBC); Analista de Conjuntura: Ana Flor, da GloboNews e G1; Âncora de Rádio: Estevão Damázio, da Rádio Metrópoles; Melhor Programa de Rádio: Jornal BandNews Brasília, da Band FM; Melhor Colunista: Bela Megale, do jornal O Globo; Âncora de TV: Heraldo Pereira, da TV Globo; Melhor Programa de TV: Balanço Geral, da Record Brasília; Cobertura de Brasília: Correio Braziliense; Jornalista do Ano: Breno Pires, da revista Piauí; Veículo do Ano: Metrópoles.

Patrocinadores e próxima edição

A realização do 22.º Prêmio Engenho contou com o patrocínio do Sistema Cofeci?Creci, Fibra (Federação das Indústrias de Brasília), Sistema CNA?Senar, ApexBrasil, Caixa e Governo do Brasil, além de recursos de fomento da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.

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Durante o evento, Kátia Cubel destacou a importância do apoio institucional para a continuidade da premiação e antecipou que a 23ª edição está prevista para setembro de 2027.