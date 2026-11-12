Carbon Measures inaugura escritório em Singapura e lançou seu primeiro projeto-piloto no país, com o objetivo de promover a descarbonização industrial em setores de difícil redução de emissões

Hoje, na COP31, a Carbon Measures anunciou a inauguração de seu escritório em Cingapura, com o apoio do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Singapura (EDB).

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261112453393/pt/

Carbon Measures opens Singapore office and launches first in-country pilot to advance industrial decarbonization in hard-to-abate sectors.

O escritório de Singapura servirá como centro da Carbon Measures para a região da Ásia-Pacífico, ampliando sua expertise técnica e seus conhecimentos, ao mesmo tempo em que fortalece o envolvimento com os principais públicos de interesse locais. A unidade concentrará seus esforços na promoção de políticas de descarbonização industrial para setores de difícil redução de emissões, reunindo empresas, organizações sem fins lucrativos, instituições acadêmicas e outros parceiros para orientar o desenvolvimento e a implementação de projetos-piloto.

“Acolhemos com satisfação a abertura do primeiro escritório da Carbon Measures na região. Ao testar novas abordagens para a contabilidade de carbono no nível do produto, serão criadas mais oportunidades de colaboração com o ecossistema industrial de Singapura, além de incentivar as empresas a investirem em produtos com menor emissão de carbono. A presença da Carbon Measures também contribuirá para o desenvolvimento de expertise especializada em contabilidade de carbono e para a geração de empregos de qualidade para os cidadãos de Cingapura”, disse Lim Wey-Len, vice-presidente executivo do EDB.

Lançamento do primeiro projeto-piloto no país

Esse projeto-piloto inaugural se concentrará na implementação de padrões de contabilidade de carbono e de intensidade de carbono (CI) no nível do produto no setor de combustíveis marítimos. A iniciativa testará a metodologia de contabilidade em toda a cadeia de valor — da produção à combustão — para avaliar como as informações de carbono podem ser medidas, rastreadas e transferidas, como também como soluções de baixo carbono podem contribuir para a redução de emissões e o crescimento econômico. O gás natural bioliquefeito será o primeiro produto testado, tendo o transporte marítimo como caso de uso inicial.

Como parte do projeto-piloto, também testaremos como a tecnologia pode desempenhar um papel essencial no apoio ao cálculo, à verificação e à transferência de informações de carbono no nível do produto em todos os pontos da cadeia de valor.

Um dos principais focos será explorar como os dados de contabilização de emissões podem ser associados a valores comprovados de intensidade de carbono no nível do produto, que sirvam de base para contratos comerciais e resistam à análise regulatória. O projeto-piloto também avaliará se essa abordagem torna os dados de carbono mais fáceis de gerar e acessíveis para empresas de todos os portes.

Ao realizar esses testes em toda a cadeia de suprimentos, o projeto piloto ajudará a identificar oportunidades metodológicas e de implementação, facilitando a adoção ampla de políticas em mercados, jurisdições e categorias de produtos. Dessa forma, será possível promover a interoperabilidade entre sistemas de contabilização de carbono, fortalecer incentivos econômicos para produtos com menor emissão de carbono e estabelecer as bases para a diferenciação de produtos e políticas de descarbonização industrial.

Carbon Measures will engage a broad group of stakeholders in Singapore, each bringing distinct and independent perspectives to understand how carbon information can be measured and transferred from production through transaction:

As empresas da cadeia de suprimento de combustível marítimo — incluindo produtoras de matérias-primas, produtoras de combustível e prestadoras de serviços de logística e transporte — fornecerão dados de emissões, possibilitando que a metodologia de contabilização seja testada com base em condições reais de transação, e não em estimativas teóricas.

fornecerão dados de emissões, possibilitando que a metodologia de contabilização seja testada com base em condições reais de transação, e não em estimativas teóricas. Órgãos governamentais de Singapura serão consultados para traduzir os aprendizados técnicos do projeto-piloto em políticas públicas e apoiar o envolvimento das partes interessadas relevantes em todo o ecossistema de combustível marítimo, quando apropriado.

serão consultados para traduzir os aprendizados técnicos do projeto-piloto em políticas públicas e apoiar o envolvimento das partes interessadas relevantes em todo o ecossistema de combustível marítimo, quando apropriado. A SB COP trará perspectivas adicionais do setor privado para o projeto-piloto, ajudando a garantir que suas conclusões orientem melhor as ações climáticas e as recomendações de políticas públicas, ao mesmo tempo em que apoia a transformação de soluções lideradas por empresas em abordagens escaláveis para a redução de emissões.

trará perspectivas adicionais do setor privado para o projeto-piloto, ajudando a garantir que suas conclusões orientem melhor as ações climáticas e as recomendações de políticas públicas, ao mesmo tempo em que apoia a transformação de soluções lideradas por empresas em abordagens escaláveis para a redução de emissões. Organizações sem fins lucrativos locais e parceiros acadêmicos serão envolvidos para aproveitar sua expertise e o rigor técnico e científico locais.

“A cocriação entre múltiplas partes interessadas, a participação do setor e o diálogo direto com os governos são fundamentais para desenvolver sistemas que funcionem em todas as cadeias de suprimentos globais. Após nosso compromisso, apresentado no Relatório de Resultados da Agenda Global de Ação Climática da COP30, de promover um sistema global de contabilização das emissões de carbono baseado em princípios de contabilidade financeira, estamos agora tomando medidas na COP31 para explorar como essas abordagens podem funcionar na prática”, afirmou Amy Brachio, CEO da Carbon Measures. “Este primeiro projeto-piloto realizado em um país, em Singapura, nos oferece a oportunidade de reunir representantes do setor, organizações sem fins lucrativos e autoridades governamentais para testar como os padrões de intensidade de carbono por produto podem funcionar na prática. Os aprendizados contribuirão para o desenvolvimento de um sistema capaz de diferenciar com precisão produtos com menores emissões de carbono e, em última análise, criar as condições necessárias para a descarbonização industrial em larga escala.”

“Passamos anos discutindo metas climáticas. Agora precisamos demonstrar o que funciona e ganhar escala”, afirmou Ricardo Mussa, presidente global da SB COP. “O setor privado possui o conhecimento, a tecnologia e a capacidade para transformar ambições climáticas em soluções práticas. Nossa colaboração com a Carbon Measures, começando pelo projeto-piloto em Singapura, é uma oportunidade de colocar a experiência empresarial em ação, subsidiar políticas públicas eficazes e demonstrar que a descarbonização e a competitividade econômica podem caminhar lado a lado.”

O Projeto-Piloto de Singapura é o primeiro de vários planos da Carbon Measures a serem realizados em diversos países e categorias de produtos em escala internacional. Os aprendizados desses projetos-piloto contribuirão para o desenvolvimento de uma abordagem globalmente interoperável para a contabilização de carbono no nível do produto e ajudarão a definir uma metodologia global para a implementação de padrões de intensidade de carbono no nível do produto.

Sobre a Carbon Measures

A Carbon Measures é uma coalizão global de empresas de diversos setores comprometida em reduzir as emissões de carbono por meio da harmonização entre incentivos de mercado e ações que gerem impacto em larga escala. A coalizão busca acelerar a inovação por meio do desenvolvimento de uma estrutura de adoção global para a contabilização de carbono no nível do produto e da defesa da implementação de padrões obrigatórios de intensidade de carbono para produtos. Juntas, essas iniciativas visam estimular uma demanda sólida e duradoura do mercado por produtos com menor pegada de carbono. Baseada em fundamentos científicos robustos e em princípios de contabilidade financeira, essa estrutura permitirá que os governos estabeleçam políticas mais eficazes, ajudará as empresas a diferenciarem seus produtos e capacitará os mercados a promover uma concorrência que resulte em reduções significativas das emissões.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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