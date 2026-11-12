Apartamento transforma natureza em 'quadro vivo'

No litoral catarinense, um projeto de interiores transforma a paisagem do Oceano Atlântico no principal elemento da decoração. Localizado em Itapema (SC), o apartamento do Sunny Coast, empreendimento de alto padrão do Grupo J.A. Russi, aposta na integração dos ambientes, em materiais naturais e no design brasileiro para criar uma atmosfera contemporânea e acolhedora. O projeto é assinado pelo arquiteto Carlos Rossi, com mais de 25 anos de atuação no mercado e trabalhos desenvolvidos na maioria dos estados brasileiros, além de países da Europa, América Central e África. A especificação e execução ficaram a cargo dos arquitetos Ana Fornielles e Patric Russi.

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Todo o projeto foi pensado para trazer a natureza para o design de interiores, desde a eliminação das barreiras visuais, além de favorecer a convivência. Living, jantar e cozinha compartilham uma configuração integrada, com sofá, poltronas, banquetas e cadeiras estrategicamente posicionadas com vista para o mar. As esquadrias minimalistas ampliam a conexão entre interior e exterior, e emolduram a paisagem como um verdadeiro "quadro vivo", enquanto a entrada abundante de luz natural valoriza a amplitude dos ambientes. A sacada prolonga a área social e assume a função de espaço de contemplação.

“A proposta foi fazer com que o mar estivesse presente na experiência de todos os ambientes sociais. Pensamos na disposição do mobiliário para que a paisagem pudesse ser apreciada tanto nos momentos de descanso quanto nas reuniões em família. A vista passa a fazer parte da própria arquitetura de interiores”, explica a arquiteta Ana Fornielles.

Materiais naturais e design autoral

Na composição dos interiores, a escolha dos revestimentos estabelece um diálogo entre texturas, tonalidades e acabamentos inspirados ou ligados a elementos da natureza. O quartzito Taj Mahal, conhecido pelos veios delicados e tons claros, divide espaço com o Dekton em cinza médio e os painéis amadeirados. A combinação cria uma base neutra e atemporal, pontuada por cores inseridas de maneira estratégica no mobiliário e nos elementos decorativos. Os móveis foram executados pela Bontempo, enquanto tecidos em texturas, superfícies que remetem à madeira e a presença de plantas acrescentam textura e naturalidade ao conjunto.

O mobiliário autoral brasileiro também integra a proposta estética. Entre as peças selecionadas estão o sofá Maracatu, assinado pelo designer Maurício Bomfim, e a poltrona acompanhada do puff Tucum, de Mauricio Marquez. As peças contribuem para a identidade contemporânea dos ambientes, em uma composição que equilibra desenho, funcionalidade e conforto.

“Buscamos trabalhar com materiais que transmitisse esse conceito de ligação com o meio ambiente, aconchego e atemporalidade ao projeto sem competir com a paisagem, mantendo a elegância dos espaços. A combinação entre pedra, madeira, tecidos naturais e peças de design cria diferentes camadas de textura, enquanto os pontos de cor trazem personalidade sem competir com a paisagem”, destaca Ana Fornielles.

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O projeto integra o Sunny Coast, empreendimento do Grupo J.A. Russi, em Itapema (SC). Os apartamentos-tipo possuem 229 m² e plantas personalizáveis, enquanto as unidades maiores incluem duas coberturas duplex de 320 m², uma penthouse de 372 m² e o diferenciado com 508 m². A arquitetura contemporânea contempla fachadas ventiladas, que favorecem o conforto térmico e a eficiência energética, além de 2.500 m² de áreas de lazer distribuídas em dois pavimentos, com piscinas de borda infinita e aquecidas, academia, terraço gourmet, salão de festas e lobby com bar. Os interiores das áreas comuns também levam a assinatura de Carlos Rossi.