Litoral de SC atrai R$ 1,7 bi em negócios

Separadas pelo Rio Piçarras, mas conectadas por uma mesma dinâmica econômica e urbana, Penha e Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina, passaram por uma transformação intensa nos últimos 15 anos. Juntas, as duas cidades saltaram de 42,2 mil habitantes, em 2010, para uma população estimada de 69,3 mil em 2026, um crescimento de 64,3%, segundo o IBGE. A expansão demográfica acompanha o desenvolvimento econômico, a verticalização de áreas próximas ao mar e a chegada de empreendimentos residenciais de alto e altíssimo padrão, que vêm modificando o perfil imobiliário de municípios antes fortemente associados às temporadas de verão. Apenas no primeiro semestre de 2026, o eixo movimentou R$ 1,78 bilhão em transações imobiliárias, conforme dados do Portal da Transparência.

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A consequência da migração de público e de renda para a região é a valorização acelerada dos imóveis. Dados da Brain Inteligência Estratégica em pesquisa para o Sinduscon revelam que o valor médio do metro quadrado de imóveis novos em Piçarras já bateu R$ 15.232. O número representa uma valorização de 61,2% acumulada em um intervalo de apenas cinco anos, de 2021 a 2026.



Aliás, 32,7% das famílias do Sul do país têm a intenção de comprar imóveis a curto e médio prazo, segundo medição do Monitor da Demanda Imobiliária da Datastore. O Sul, juntamente com o Sudeste, são as regiões com maior demanda de compradores nas cidades, conforme análise da Vetter Empreendimentos, uma das maiores do eixo litorâneo. "Esse perfil de investidor qualificado não busca somente 'a vista para o mar'. Eles são atraídos por projetos integrados ao design que priorizam contato com a natureza, lazer e conveniência, com qualidade construtiva ímpar, plantas fluidas e conectividade viária, garantida pela BR-101 e a proximidade com o Aeroporto Internacional de Navegantes", explica Maicon Oliveira, diretor comercial da Vetter.

A Vetter Empreendimentos, fundada em 2011, em Blumenau, é um exemplo de construtora que apostou nessas cidades e em qualidade construtiva. Ao completar 15 anos, ultrapassa R$ 2 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas) comercializado, e um banco de terrenos (landbank) com potencial produtivo de R$ 3 bilhões na região.

Alçada ao posto de quarta maior incorporadora de Santa Catarina e à 42ª posição em todo o Brasil pelo Ranking INTEC 2026, a companhia já projeta crescimento de 25% nas operações este ano. Em seu portfólio, saltou para megaprojetos que, individualmente, já ultrapassam os R$ 200 milhões em VGV.

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"O mercado em Penha e Piçarras passou a premiar a excelência. Além da praia, a segurança patrimonial e a solidez de quem entrega a obra pesam na decisão do cliente. Nosso desafio corporativo hoje é acelerar esse ciclo de crescimento focado na eficiência operacional, mantendo a régua alta na experiência do nosso investidor", avalia Maicon Oliveira. A Vetter reúne 1.770 unidades entre concluídas e em desenvolvimento, mais de 531 mil metros quadrados em obras e uma carteira superior a 2 mil clientes.