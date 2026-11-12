IFF lança CONCEPT MUSE, plataforma baseada em IA projetada para acelerar o desenvolvimento de produtos de alimentos e bebidas

A IFF (NYSE: IFF) — líder global em aromas, fragrâncias, saúde e biociências — anunciou hoje o lançamento do CONCEPT MUSE, uma ferramenta proprietária baseada em inteligência artificial (IA) voltada para a criação de conceitos no setor de alimentos e bebidas. Utilizando os insights da IFF sobre o consumidor, sua expertise em aromas e sua inteligência de mercado, o CONCEPT MUSE ajuda a identificar oportunidades e, por meio de comandos simples, gera conceitos diferenciados — incluindo narrativas, representações visuais (mockups) e sugestões de tecnologias.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261111615421/pt/

IFF's CONCEPT MUSE helps identify market opportunities and uses simple prompts to generate differentiated concepts.

“A inovação em alimentos e bebidas sempre foi um equilíbrio entre arte e ciência. Agora, a transformação digital adiciona uma nova e poderosa dimensão a essa equação”, afirma Benjamin Mattei, vice-presidente de Inteligência e Transformação Digital da Divisão IFF Taste. “O CONCEPT MUSE é o ponto de encontro entre a IA e a imaginação humana, abrindo caminho para novas possibilidades. Ele acelera a inovação, transforma insights em conceitos inovadores e estimulantes, e permite que os fabricantes superem o pensamento convencional.”

À medida que as preferências dos consumidores evoluem em uma velocidade sem precedentes, os fabricantes enfrentam uma pressão crescente para inovar rapidamente, entregando produtos que sejam relevantes, distintos e comercialmente viáveis. O CONCEPT MUSE combina o profundo conhecimento da IFF sobre o consumidor, sua inteligência de mercado e sua expertise técnica com o poder da IA ??generativa, permitindo que as equipes avancem da inspiração à conceituação em minutos, em vez de semanas.

“O valor do CONCEPT MUSE não reside apenas em clicar no botão ‘gerar’. Ele vem da expertise que está por trás da ferramenta: a forma como os especialistas da IFF estruturam o desafio, selecionam os dados de entrada, avaliam criticamente os resultados gerados e os refinam continuamente. É um processo guiado por humanos, e não algo que funciona no ‘piloto automático’”, explica Mimi Sherlock, vice-presidente de Global Human Futures da Divisão IFF Taste. “A IA amplia o leque de possibilidades, enquanto a inteligência humana confere relevância, credibilidade e direção.”

A IFF apresentou recentemente o CONCEPT MUSE em seu evento para clientes, o FirsTaste. A plataforma foi demonstrada ao vivo por especialistas da IFF, que a utilizaram para cocriar novos conceitos de produtos com os clientes, adaptar ideias para marcas e mercados específicos e identificar oportunidades emergentes por meio de inteligência de tendências e insights sobre o consumidor, exclusivos da IFF.

O lançamento do CONCEPT MUSE reflete a visão mais ampla da IFF para a transformação digital. Outras inovações recentes incluem o KALEIDO Immersive Spaces, um ambiente de colaboração imersiva da IFF que permite a clientes e especialistas vivenciar ideias por meio de narrativa visual, paladar, aroma e outras dimensões sensoriais.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Lynette Wong

Gerente de Relações Públicas e Redes Sociais

Lynette.wong@iff.com

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