Originals estrutura cadeia de sementes para restauração

A Originals, plataforma da Future Climate Group voltada ao desenvolvimento e à execução de projetos de restauração florestal e remoção de carbono, estruturou uma rede de parceiros para o suprimento de sementes e mudas nativas que atende a um portfólio de aproximadamente 12 mil hectares, distribuídos em sete regiões do Brasil e do México. O modelo reúne viveiros comunitários e industriais, parceiros e contratos de longo prazo com redes de coletores, o que permite garantir a qualidade e a diversidade genética do material plantado e fortalecer a cadeia produtiva da restauração, um dos benefícios do projeto de carbono, com geração de renda direta para populações tradicionais e pequenos produtores rurais.

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A demanda por esse insumo acompanha o compromisso nacional de recuperação ambiental. A Resolução Conaveg nº 6, aprovada pela Comissão Nacional para Recuperação da Vegetação Nativa (Conaveg) em 17 de setembro de 2025, ratifica a meta de recuperar ao menos 12 milhões de hectares até 31 de dezembro de 2030, prevista no Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) 2025-2028. Entre as estratégias transversais do plano figura o fortalecimento da cadeia produtiva da restauração, que abrange da coleta de sementes à produção de mudas.

De acordo com Guilherme Prado, diretor de projetos da Originals, o ponto mais sensível da execução física de projetos de florestamento, reflorestamento e revegetação (ARR, na sigla em inglês) não está apenas na disponibilidade de terras e capital, mas na base biológica do plantio. Ele aponta três fatores que limitam a escala: o déficit de coletores capacitados, a sazonalidade da frutificação das espécies nativas e a escassez de viveiros capazes de entregar alta diversidade biológica.

“Uma área restaurada com integridade ecológica costuma exigir entre 60 e 80 espécies nativas por hectare, e boa parte delas frutifica uma única vez por ano, em janelas curtas. Sem planejamento de coleta e sem pessoas treinadas em campo, uma safra inteira de sementes se perde e o plantio fica para o ciclo seguinte”, explica Prado.

A diversidade genética é outro critério técnico do processo. Coletar sementes de poucas árvores matrizes tende a produzir populações com base genética estreita, mais vulneráveis a pragas, a doenças e a variações climáticas. Por isso, a coleta precisa ser distribuída entre diversos indivíduos de cada espécie e entre fragmentos florestais da mesma região, o que exige mapeamento prévio das matrizes e equipes presentes no território durante todo o calendário de frutificação.

Da coleta ao viveiro

Para reduzir essa exposição, a Originals conta com uma rede de parceiros em São Paulo, Rio de Janeiro e no México. Entre as organizações envolvidas estão o Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA), que atua desde 1998 a partir de Miguel Pereira (RJ) e mantém 12 frentes operacionais nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, além da Agência Ambiental Pick-upau e do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), no território paulista, e da Toroto, no México. Segundo informações divulgadas pela empresa, o ITPA soma mais de 3,5 milhões de árvores plantadas ao longo de sua trajetória.

Outra frente do modelo são os contratos de longo prazo firmados com parceiros — grupo importante nesse networking com outros viveiros e nas próprias produções para garantir a entrega das mudas necessárias. A previsibilidade de compra permite que os viveiros organizem a coleta ao longo do ano, invistam em capacitação e mantenham armazenamento adequado, enquanto a plataforma assegura volume e variedade de espécies.

“O contrato de longo prazo muda a relação com o viveiro parceiro. Ele deixa de vender de forma esporádica e passa a ter uma demanda planejada, o que transforma a coleta de sementes em fonte regular de renda no campo e dá ao projeto a segurança de que o material genético estará disponível na época certa”, afirma o diretor.

O potencial econômico desse elo foi dimensionado por um estudo publicado na revista científica Forests e repercutido pelo WRI Brasil. A pesquisa estima que o país precisa produzir entre 3,6 mil e 15,6 mil toneladas de sementes nativas para restaurar 12 milhões de hectares, atividade que poderia movimentar até US$ 146 milhões e gerar até 57 mil empregos em áreas rurais.

Rastreabilidade do lote ao plantio

A qualidade do material também é tema regulatório. A Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, instituiu o Sistema Nacional de Sementes e Mudas para garantir a identidade e a qualidade do material de reprodução vegetal no país e obriga quem produz, beneficia, armazena ou comercializa sementes e mudas a se inscrever no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem), mantido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Nesse contexto, a Originals adota protocolos que acompanham cada lote de sementes desde a área de coleta até o plantio definitivo, o que permite vincular a origem genética das mudas ao desempenho observado em campo. Conforme dados divulgados pela empresa, as primeiras áreas implantadas receberam mais de 600 mil árvores de mais de 60 espécies nativas e registram taxa de sobrevivência das mudas superior a 90%, com monitoramento contínuo de indicadores de restauração.

A organização da cadeia de suprimento está ligada aos planos de expansão da plataforma. A Originals projeta alcançar cerca de 25 mil hectares em projetos até 2035, com potencial para plantar mais de 10 milhões de árvores e remover em torno de 5 milhões de toneladas de carbono ao longo do ciclo de vida dos projetos, segundo informações da própria companhia. Para Prado, o avanço depende de tratar sementes e mudas como infraestrutura do projeto, e não como etapa acessória do plantio.

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