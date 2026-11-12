The Power Summit reúne líderes para discutir IA

O The Power Summit: Futuro, evento organizado pela PowerOfData, realizou sua segunda edição em 15 de outubro de 2026, no Cubo Itaú, em São Paulo, para discutir como transformar dados e inteligência artificial (IA) em retorno financeiro. Com a premissa de que “tecnologia é meio e resultado no negócio é fim”, o encontro partiu de um paradoxo vivido pelo mercado corporativo: nunca houve tanta oferta de ferramentas, de modelos fundacionais e Vibe Coding à computação quântica, mas a velocidade de lançamento supera a capacidade de absorção das empresas.

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Nascido a partir do ecossistema The Power Club, o evento mais que dobrou de tamanho em relação à primeira edição, segundo a organização. Ano passado foram 160 pessoas. Já este ano, foram 350 pessoas no credenciamento presencial e 150 do público online, de setores como financeiro, varejo, indústria, telecomunicações, energia e serviços. A programação, das 8h30 às 20h30, foi dividida entre visão estratégica de negócios e aplicações práticas de IA em produção, em dois ambientes.

Dos 26 convidados e palestrantes presentes, 19 ocupam cargos de diretoria em grandes empresas. Mais de 53% dos presentes pertencem a empresas que faturam acima de 100 milhões de reais e mais de 40% são de cargos de decisão.

Da euforia ao pragmatismo

A expansão para um dia inteiro de programação reflete a demanda das lideranças brasileiras por sair da fase de testes e encontrar retorno sobre o investimento (ROI). “Nós olhamos para a disponibilidade de conteúdo de inovação e para os assuntos que estão na fronteira, desde modelos fundacionais até a pergunta que o mercado ainda carece de resposta: como fazer ROI com projetos de IA? Nós tínhamos respostas para essas perguntas”, afirma Dalmer Sella, CEO da PowerOfData.

Essa transição deu o tom ao painel de abertura, “A Ressaca de IA”, com Dalmer Sella, Bruno Jardim (PowerOfData), Anderson Soares (VP do AI Brasil e Founder do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, CEIA), Marcelle Paiva (Oracle) e Elias Sfeir (Associação Nacional dos Bureaus de Crédito, ANBC). “Debater a ‘ressaca da IA’ é fundamental, porque o excesso de conteúdo e o hype muito grande causam efeitos colaterais que, se bem debatidos, tornam-se saudáveis para consolidar o tema nas organizações e contribuir para a competitividade das empresas brasileiras”, avalia Anderson Soares, VP da AI Brasil e fundador do CEIA.

A governança de dados e de IA também apareceu como preocupação dos conselhos. Cássio Pantaleoni, Associate Partner da PowerOfData, relata ter percebido “um interesse muito legítimo sobre governança, que é um tema que hoje preocupa todas as companhias e coroa uma discussão mais fundamental: quais são as melhores estratégias para realmente gerar benefícios no negócio”.

Dados, software e computação quântica

Na trilha tecnológica, Bruno Jardim, CTO da PowerOfData, apresentou a arquitetura própria de Transformers e modelos fundacionais desenvolvida pela empresa para o processamento de dados tabulares e comportamentais, através do PoD Cortex. “Esse novo olhar melhora os modelos estatísticos, o que significa menos fraudes, mais assertividade na saúde e nas fintechs, melhor concessão e manutenção de crédito e redução da inadimplência”, explica.

Alexandre Messina, Partner no Brasil da Lovable, abordou o desenvolvimento orientado por prompts, conhecido como Vibe Coding. ‘Até então, toda empresa precisava adaptar o seu processo interno ao SaaS disponível no mercado. O que acontece agora é o contrário: o software se adapta ao seu processo”, ressalta.

O “econofísico” Luiz Augusto, especialista em computação quântica da Venturus, levou ao evento um chip quântico real para demonstrar que a tecnologia já ultrapassou o campo puramente acadêmico. “O ‘GPT Day’ da computação quântica ainda não surgiu, mas vai surgir. A empresa que estiver olhando para esse assunto e minimamente preparada vai surfar essa onda e crescer muito”, diz.

Financiamento da inovação

A eficiência tributária também entrou na pauta. Anderson Manduca, CEO da Assessoria do Bem, explicou como empresas enquadradas no regime de Lucro Real podem utilizar a Lei do Bem para financiar a própria transformação tecnológica. “Se a empresa investe em pessoas, serviços e tecnologia no dia a dia, ela pode utilizar essa despesa para reduzir seus impostos e usar a inovação como acelerador do próprio negócio”, aponta.

A programação incluiu ainda painéis sobre cobrança e conformidade bancária com IA e dados, demonstrações práticas de soluções, sessões de Hot Seat, um workshop da PoD Academy e um almoço reservado a executivos C-level.

Para Rauhe Abdulhamid, CMO da PowerOfData, o encontro segue uma diretriz definida: “Nosso objetivo não é tratar a tecnologia como fim, mas como meio para atingir resultados de negócios, ajudando quem está dentro de grandes empresas e instituições a discutir (de forma positiva e colaborativa) o que pode ou não ser utilizado, quais são as melhores práticas e o que fazer para garantir retorno”.

Sobre a PowerOfData

A PowerOfData (PoD) é uma empresa brasileira de dados e inteligência artificial, com receita recorrente de software e serviços de consultoria, e é a organizadora do The Power Summit.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.powerofdata.ai/