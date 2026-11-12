Fatores praxeológicos influenciam o sistema de consórcios

Os números do sistema de consórcios vêm batendo sucessivos recordes de venda de cotas e de participantes ativos ao longo dos últimos anos. A análise da assessoria econômica da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) demonstra que, além das explicações quantitativas como taxas de juros, PIB e renda, as questões comportamentais também têm influência direta no crescimento ou retração dos negócios.



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“Baseados na premissa básica da Escola Austríaca de Economia, o individualismo metodológico e a praxeologia, estudo lógico da ação humana, sustentam que os fenômenos sociais e econômicos resultam exclusivamente das ações intencionais e escolhas subjetivas das pessoas”, explica Luiz Antonio Barbagallo, economista da ABAC. “Ou seja, adere-se a um grupo de consórcio não apenas pelas características do produto, como custo mais baixo, por exemplo, mas também pela preferência temporal do consumidor, que varia de indivíduo para indivíduo e de momento para momento, e esses fatores ditam a poupança, o investimento e as decisões de compra”, complementa.



O economista detalha ainda que “a Escola Austríaca postula um pressuposto lógico essencial: em condições idênticas, um homem ou uma mulher sempre preferem um bem no presente a esse mesmo bem no futuro, axioma da preferência temporal positiva”. A intensidade dessa preferência muda, dividindo-se em duas categorias comportamentais fundamentais: alta versus baixa preferência temporal.

Na alta preferência temporal, o indivíduo valoriza excessivamente o consumo imediato. Está pouco disposto a esperar, preferindo gastar sua renda no presente em vez de poupar. Já na baixa preferência temporal, a pessoa tem uma visão voltada para o longo prazo. Ela está disposta a adiar o consumo atual (poupar) se perceber que isso resultará em maior tranquilidade no presente e maior quantidade ou qualidade de bens no futuro.



Apoiada nas considerações dos economistas austríacos como Ludwig von Mises e Eugen von Böhm-Bawerk, uma sociedade só enriquece se tiver pessoas com baixa preferência temporal, quando o ser humano decide voluntariamente poupar em vez de consumir de imediato. Barbagallo sintetiza apontando que “o mecanismo como um arranjo financeiro de troca voluntária e poupança coletiva pode ser perfeitamente explicado pela influência dos conceitos da Praxeologia Austríaca, pois boa parcela dos consorciados ativos tem preferência temporal mais baixa, controlando a ansiedade ao esperar sua contemplação”.



Ação humana e desconforto



Enquanto na praxeologia o axioma parte do princípio que o indivíduo age para remover um estado de insatisfação ou desconforto rumo a uma situação preferida mais adiante, semelhante ao que caracteriza o consórcio, o participante experimenta o desconforto momentâneo, adiando o consumo do bem no presente, mas dá o primeiro passo para tê-lo, aderindo a um grupo, se entender que isso resultará em maior quantidade ou qualidade de bens e serviços no futuro.



Subjetividade e escalas de valor

Cada indivíduo possui uma escala subjetiva de preferências. Para alguns, “o valor de ter o bem no futuro e a possibilidade de ser contemplado por sorteio ou lance, compensa a renúncia ao consumo imediato”, assinala Barbagallo. Para outros, a troca é mutuamente benéfica a priori para os entrantes. “Todos concordam livremente com as regras do contrato na expectativa de ficarem em situação melhor amanhã”, complementa.



José Vaz de Souza Junior, barbeiro, morador em Abrantes, Camaçari, Bahia, tomou conhecimento do consórcio após o atendimento de um cliente, representante de vendas de uma administradora. Nas diversas idas para corte de cabelo, Vaz foi se informando sobre o funcionamento, buscando formar um conceito pessoal sobre a possibilidade de experimentar a modalidade.

Como nunca havia participado de um grupo, baseado nas informações obtidas, Vaz decidiu aderir a um de motocicletas, consciente que poderia demorar para ser contemplado. “Me organizei para entrar e, paralelamente, vender minha moto usada para tentar ser contemplado por lance”, explica o barbeiro. Depois de pagar as primeiras parcelas, no sexto mês, ofereceu lance que, vencedor, possibilitou a contemplação.



A percepção que Vaz tinha antes sobre consórcio até decidir pela adesão incluiu vários fatores pessoais, inclusive o planejamento feito para conseguir trocar a moto antiga pela nova sem comprometer sua rotina financeira. Importante lembrar que o participante pode ter baixa preferência temporal e dificuldade para acumular recursos. Diante disso, o consórcio se apresenta como instrumento disciplinador a partir do recebimento mensal do boleto.



No interior de São Paulo, Pamela Emyleen Chatila Valderrama, escriturária em Bauru, sonhava em trocar seu usado por um carro médio, quatro portas, confortável, detalhes pessoais que permitissem como solteira se deslocar para suas atividades com facilidade. Depois de muito pesquisar e avaliar as formas de pagamento, optou pelo consórcio.

Pamela Emyleen destacou que “o mecanismo atendia à minha capacidade financeira com valor de parcela adequado ao meu orçamento mensal. O plano também me satisfazia nas características de contemplação por sorteio ou por lance”.



Contemplada na primeira assembleia por meio de lance embutido, Pamela Emyleen pode realizar seu objetivo ao adquirir seu zero km desejado, considerando ainda as vantagens em não pagar juros. Ao entender ainda que o consórcio funciona como uma poupança, a consorciada pensa em aderir a outra cota no futuro projetando-a como investimento.



Barbagallo conclui apontando que “o consórcio, em linha com o que demonstra a Escola Austríaca, é o mecanismo perfeito que, além de propiciar melhora de vida a milhões de brasileiros e atuar como um verdadeiro programador da produção de bens, contribui para o desenvolvimento do país, formando poupança e incentivando investimentos em diversos setores econômicos”.

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“Os resultados de janeiro a setembro, 14,1% de aumento nas adesões, com vendas alcançando 4,37 milhões, evidenciam que pesquisas e projeções são importantes ao sinalizarem tendências e perspectivas, porém devem considerar também os imponderáveis que influenciam diretamente na performance setorial”, avalia Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC.