Contos da Capivara lança concurso nacional

Falar de meio ambiente com crianças não precisa começar pelo medo, pela bronca ou por uma lista de proibições. Pode começar com uma capivara contando uma história. Essa é a aposta do Contos da Capivara, podcast infantil criado pelo Verdes Marias, que acaba de abrir a segunda edição do seu concurso nacional de histórias. Até 8 de janeiro de 2027, escritoras e escritores de todo o Brasil podem inscrever gratuitamente contos inéditos sobre sustentabilidade pelo site oficial do concurso. Oito textos serão selecionados, cada um recebe prêmio de R$ 3.500 e ganha voz, trilha e personagens como episódio do podcast.

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O concurso nasceu de uma provocação e do desejo de tirar da zona de conforto. A literatura infantil brasileira tem autores brilhantes quando assunto é amizade, família, medo do escuro ou imaginação, mas ainda são poucos os que se arriscam a transformar compostagem, economia circular, desmatamento ou energia limpa em enredo. O Contos da Capivara propõe justamente esse deslocamento e abre espaço para que quem escreve para a infância leve o debate ambiental e climático a um território onde ele raramente chega.

"Queremos que autoras e autores escrevam sobre aquilo que talvez nunca tenham pensado em escrever. Quando um bom contador de histórias encontra um tema como o desmatamento ou o lixo, ele descobre caminhos que nenhum manual de educação ambiental conseguiria abrir", afirma Mariana Moraes, uma das criadoras do Verdes Marias.

Os temas são amplos e incluem Amazônia, biodiversidade, florestas, reciclagem, compostagem, consumo consciente, economia circular, desmatamento, energia limpa, regeneração e mudanças climáticas, entre outros ligados à sustentabilidade. Não é preciso ter livro publicado. Estreantes são tão bem-vindos quanto nomes consagrados. Ao longo de sua trajetória, o podcast já reuniu autores como João Luiz Guimarães, vencedor do Prêmio Jabuti; referência da militância negra, a escritora Kiusam de Oliveira; o indígena Maickson Serrão, o “Pavulagem”; e até uma escritora negra mirim de 11 anos, Lívia de Ekuã, que escreveu sobre racismo ambiental. Na primeira edição do concurso, foram selecionadas histórias de autores da Bahia, do Rio Grande do Sul e de São Paulo.

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No ar desde 2022, no Spotify e no YouTube, o Contos da Capivara soma mais de 400 mil plays, é ouvido em todo o país e se tornou material de apoio em escolas. A Santillana Educação passou a usar as histórias em conteúdos para alunos e professores do Ensino Fundamental I, e o Poliedro Educação, de São José dos Campos, incorporou o Contos da Capivara ao seu livro didático. O podcast é voltado a crianças a partir de 3 anos e suas famílias.



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