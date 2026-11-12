Agir otimiza recursos do SUS com gestão baseada em dados

Em um setor marcado pelo grande volume de informações produzidas diariamente, transformar dados assistenciais, operacionais e financeiros em subsídios para a tomada de decisão é um dos desafios da gestão em saúde. Essa prática faz parte da atuação da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), instituição com quase 25 anos de experiência na gestão de serviços públicos de saúde.

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O tema ganhou destaque neste segundo semestre, com a atualização anunciada pelo Ministério da Saúde, o InvestSUS 2.0. A ferramenta reúne dados financeiros, informações sobre execução e instrumentos de planejamento em uma única visão, com o objetivo de apoiar gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) no acompanhamento dos recursos e na tomada de decisões.

A atualização acompanha uma prática já adotada pela Agir em suas operações. Em 2026, a instituição promoveu a capacitação de gestores e profissionais das unidades de saúde sob sua gestão para a utilização do Painel e-Sina, ferramenta voltada ao acompanhamento estratégico de indicadores e ao apoio à tomada de decisões.

De acordo com o superintendente executivo da Agir, Lucas Silva, a utilização dessas informações reforça uma visão mais ampla da operação e a identificação de oportunidades de aperfeiçoamento. “A gestão baseada em dados contribui para identificar oportunidades de melhoria, acompanhar processos e direcionar os recursos de acordo com as necessidades dos serviços”, ressalta o superintendente executivo.

Inovação começa nas pessoas e nos processos

Para o superintendente de Gestão e Planejamento da Agir, Dante Garcia, a inovação tecnológica na saúde vai além da incorporação de equipamentos, sistemas ou novas ferramentas. O processo também envolve a preparação das pessoas e a revisão dos processos de trabalho.

“A inovação começa nas pessoas e na forma de fazer as coisas de maneira diferente. A partir disso, os processos podem se tornar mais simples, ágeis e orientados a quem recebe o serviço, para então incorporar novas tecnologias”, explica o gestor.

Nesse contexto, os indicadores de desempenho funcionam como instrumentos para acompanhar os resultados e identificar necessidades de melhoria. Para Dante Garcia, o desafio é utilizar essas informações não apenas para analisar o que já aconteceu, mas também para orientar mudanças e aperfeiçoar continuamente os serviços. “O indicador precisa permitir que a organização se enxergue, se reprograme e melhore continuamente. Ele também ajuda a demonstrar em que nível é necessário inovar”, ressalta.

A discussão também acompanha um cenário de atenção crescente à eficiência na aplicação dos recursos públicos. Dados do Tribunal de Contas da União (TCU) demonstram que a função “Saúde” representou mais de R$ 240 bilhões do orçamento da União em 2025. Em análises sobre a aplicação desses recursos, o órgão considera aspectos como eficiência, economicidade, alinhamento entre planejamento e execução orçamentária e utilização de evidências na tomada de decisões.

Planejamento, governança e transparência

Para que os dados sejam efetivamente transformados em decisões, gestão, planejamento e controle precisam atuar de forma integrada. Na avaliação do superintendente de Gestão e Planejamento da Agir, essa relação está diretamente ligada ao conceito de governança e à capacidade de alinhar diferentes áreas em torno de objetivos comuns.

“Nesse sentido, a colaboração e a contribuição para alcançar os resultados orbitam um conceito muito importante chamado governança. O esforço de cada um desses setores é permitir que, tendo algo planejado e uma linha estratégica a seguir para atender ao que foi diagnosticado ou recebido do contratante, seja feita a gestão das pessoas, processos e tecnologias, aliada ao controle interno para garantir transparência”, explica Dante Garcia.

Para o gestor, o controle interno também exerce um papel importante no fortalecimento da gestão. “Quando os resultados e os processos são acompanhados e apresentados de forma clara, a organização amplia a transparência e oferece aos seus públicos uma visão sobre a forma como está conduzindo a gestão”, destaca.

Eficiência envolve continuidade do cuidado

Segundo Dante Garcia, a gestão exige que as lideranças compreendam tanto a organização dos serviços quanto o contexto das políticas públicas que orientam o sistema de saúde. “Uma unidade hospitalar não atua de forma isolada. Ela faz parte de uma rede e precisa estar integrada aos diferentes níveis de atenção à saúde”, afirma.

A busca pelo equilíbrio entre os recursos disponíveis e as necessidades dos usuários também exige escolhas relacionadas à sustentabilidade dos serviços. O superintendente de Gestão e Planejamento reforça que a análise precisa considerar não apenas custos, mas os resultados alcançados a partir de sua utilização.

“É necessário buscar a melhor utilização possível dos recursos financeiros, dos insumos, dos materiais e das pessoas para atender às necessidades dos usuários. Isso exige regras claras, mecanismos de governança e lideranças preparadas para atuar tanto no contexto da gestão quanto das políticas públicas”, destaca Dante Garcia.

Transparência como parte do modelo de gestão

A organização das informações e o acompanhamento dos processos também contribuem para a transparência e a prestação de contas. Em 2026, as unidades sob gestão da Agir em Goiás ocuparam as primeiras posições no ranking de transparência dos contratos de gestão da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e receberam o Troféu Diamante nas categorias Transparência e Ouvidoria.

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A instituição também reúne certificações e reconhecimentos relacionados à qualidade dos serviços e às práticas de gestão, entre eles: ONA, Qmentum e GPTW. Os resultados integram um conjunto de iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento dos processos e ao acompanhamento permanente das operações.