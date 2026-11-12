DEAK Sistemas lança plataforma que leva IA à gestão

A DEAK Sistemas lançou o DEAK Intelligence, nova versão do seu sistema de gestão empresarial (ERP) que incorpora a inteligência artificial (IA) à rotina de distribuidoras, atacadistas e indústrias. A atualização foi desenvolvida para que gestores e equipes encontrem informações com mais rapidez, contem com previsões para planejar a operação e conectem novas ferramentas digitais ao negócio sem perder o controle sobre os dados da empresa.

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De acordo com a companhia, a novidade acompanha a expansão do uso de IA no ambiente corporativo e preserva os processos com os quais os clientes já trabalham. Os recursos estão organizados em três frentes: o DEAK Assist, o API First e o Nav Builder.

O avanço da tecnologia aparece nos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a Pintec Semestral, pesquisa de inovação do instituto, 41,9% das empresas industriais com 100 ou mais pessoas ocupadas usaram IA em 2024, frente a 16,9% em 2022. Administração (87,9%) e comercialização (75,2%) foram as áreas que mais recorreram à ferramenta, e o aumento da eficiência liderou a lista de benefícios relatados pelas empresas que adotaram tecnologias digitais avançadas, citado por 90,3% delas.

Respostas rápidas para quem usa o sistema

O DEAK Assist transforma manuais, treinamentos e materiais de suporte da empresa em um assistente de conversa. Em vez de procurar a resposta em documentos extensos, o usuário escreve a dúvida com as próprias palavras e recebe uma orientação adaptada à sua situação, de forma semelhante a um atendimento humano. As respostas consideram o contexto de cada pergunta, o que permite orientações mais específicas do que uma simples busca por palavras em um documento.

A proposta, conforme a DEAK, é diminuir o tempo dedicado à busca por orientações sobre o uso do ERP. Com respostas imediatas, as equipes conseguem dar sequência às tarefas sem depender de consultas demoradas ao suporte.

Novas ferramentas com controle da TI

Aplicativos que permitem criar soluções sem conhecimento de programação se popularizaram nas empresas e deram mais autonomia aos funcionários. Segundo a companhia, o problema surge quando cada área desenvolve controles paralelos sem o conhecimento da equipe de tecnologia da informação (TI), o que pode gerar dados divergentes e falhas em rotinas como cadastro e faturamento.

O API First foi criado para organizar esse cenário. Com ele, funções do ERP, como cadastrar clientes, consultar estoques, calcular margens e emitir notas fiscais, podem ser usadas por outras ferramentas e por assistentes de IA de maneira autorizada. Dessa forma, o negócio amplia o alcance do sistema enquanto a TI acompanha quem acessa cada informação. A rotina no sistema continua a mesma, e os clientes passam a ter a opção de complementar funções do ERP com recursos de IA integrados.

Dados conectados em uma única tela

O Nav Builder é o novo painel de navegação do ERP, com visual renovado e preparado para ser acessado de qualquer lugar. O painel passa a funcionar como um aplicativo próprio, separado do restante do sistema, e atua como uma espécie de centro de comando do ERP. A principal mudança está na consulta aos dados: em vez de abrir uma janela atrás da outra, o usuário enxerga as informações ligadas entre si em uma só tela. Ao localizar um cliente, por exemplo, aparecem também seus contatos, os atendimentos registrados e os pedidos gerados a partir desse relacionamento.

O painel também calcula previsões de compras e de entregas com mais agilidade, o que dá aos gestores base para planejar estoques e prazos. Completam o conjunto uma busca por chat, capaz de encontrar dados como as notas fiscais de um cliente filtradas por produto, e a localização automática dos endereços cadastrados em mapas. A empresa informa ainda que o painel pode reunir dados de lojas virtuais e de sistemas de armazenagem, o que amplia a visão sobre a operação.

A mudança também alcança a segurança das informações. Pelo novo modelo, todo acesso aos dados do ERP passa pelo Nav Builder, que se torna a única porta de entrada, inclusive quando as informações são compartilhadas com a IA. A medida busca impedir que o assistente monte respostas a partir de dados incorretos, falha conhecida no mercado como alucinação.

Com mais de duas décadas de atuação, a DEAK atende empresas de distribuição e varejo, indústria não seriada e serviços. De acordo com a empresa, o ERP soma mais de 3 mil usuários ativos em dez estados, base que passa a ter acesso à nova versão. O lançamento é direcionado a executivos, gestores das áreas fiscal e tributária, lideranças comerciais e equipes de TI, profissionais que acompanham diariamente cadastros, vendas, estoques e faturamento.

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Para mais informações, basta acessar: https://deak.com.br/blog/deak-intelligence/?