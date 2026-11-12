Recorde de empresas em recuperação ou quebra 3T26: 14,5 mil

O número de empresas em recuperação judicial ou falência no Brasil chegou a 14.510 ao fim do 3º trimestre de 2026, o maior da série histórica da PreservaCred, com dados desde 2023. São 8.737 empresas em recuperação judicial e 5.773 em falência. O total é quase o dobro das 7.689 registradas no 2º trimestre de 2023. Só nos últimos doze meses, o total cresceu em 3.170 empresas, alta de 28% e o equivalente a quase nove empresas a mais por dia.

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Os números do período são do fechamento do 3º trimestre de 2026 feito pela PreservaCred a partir de informações oficiais do governo e da varredura e leitura dos processos deste tipo na Justiça.

A PreservaCred monitora o mercado e emite alertas quando uma empresa entra em crise ou é afetada pela crise de outras. Além das devedoras, a plataforma identifica empresas incluídas nas listas de credores, que podem ter o caixa afetado pela suspensão ou renegociação dos valores a receber.

Dívidas, custos, juros e clientes que não pagam: os motivos da crise

Ao pedir recuperação judicial, as empresas explicam a crise como uma soma de fatores. Nos pedidos do 3º trimestre com motivo declarado, nove em cada dez citam o pagamento direto das dívidas e a falta de caixa. Quase sete em cada dez apontam custos altos e margens apertadas, e seis em cada dez, os juros e o custo do crédito.

Dentre todos os motivos, o que mais cresceu foi o atraso de clientes, de 19% para 37% em um ano. Na direção oposta, os efeitos da pandemia e os problemas de clima e safra perderam peso entre as justificativas. Os motivos são os alegados pelas próprias empresas nos documentos dos pedidos.

Empresas começaram a buscar proteção antes da recuperação judicial

No trimestre, os pedidos de recuperação judicial mantiveram o mesmo patamar do trimestre anterior. Foram registrados 252 pedidos de recuperação judicial no trimestre, que reuniram mais de mil empresas, já que um mesmo pedido pode incluir várias empresas de um grupo, e 749 pedidos do início do ano ao final do trimestre.

O movimento que chama atenção está nos caminhos alternativos. Os pedidos de tutela cautelar, usada para obter proteção judicial provisória contra cobranças, em geral antes do pedido de recuperação, cresceram 40% em relação ao trimestre anterior, e, no mesmo período, outras cautelares já se transformaram em recuperação judicial. A recuperação extrajudicial, em que o plano negociado com os credores é levado à homologação da Justiça, ainda é pouco usada, mas também ganhou espaço.

Serviços lideram em número; no agro, a pressão é cinco vezes maior

Em número de empresas, o setor de serviços ocupa o primeiro lugar, seguido do comércio e da indústria:

Posição Setor Em recuperação judicial Em falência Total 1º Serviços 2.770 1.806 4.576 2º Comércio 1.835 1.807 3.642 3º Indústria 1.649 1.486 3.135 4º Agropecuária 1.459 125 1.584 5º Construção 1.024 549 1.573



Proporcionalmente ao tamanho de cada setor, porém, a agropecuária é a mais pressionada, com mais de cinco vezes a média nacional. Na construção, o número de empresas em recuperação judicial recuou no trimestre, mas o de empresas em falência subiu. "Menos recuperação, sozinha, não quer dizer melhora", aponta o fechamento.

Onde a crise aperta mais

São Paulo lidera em número absoluto, com 4.405 empresas em recuperação judicial ou falência, seguido de Minas Gerais (1.434), Rio Grande do Sul (1.428) e Paraná (1.323). Considerado o número de empresas de cada estado, o quadro muda: Mato Grosso tem duas vezes e meia a proporção nacional, e Centro-Oeste e Sul são as regiões mais pressionadas. Em Mato Grosso do Sul, o número de empresas na condição mais que dobrou em um ano. Veja o mapa da crise.

Uma conta de mais de R$ 1 trilhão

As listas de credores de cerca de 3,8 mil processos, de diferentes anos, reunidas pela PreservaCred somam mais de R$ 1 trilhão em dívidas. Mais de seis em cada dez reais desse valor são devidos a fornecedores e demais credores sem garantia, os chamados quirografários. Credores com garantia real têm R$ 58 bilhões a receber; o Fisco, R$ 23 bilhões; e os trabalhadores, mais de R$ 18 bilhões.

Bancos e cooperativas de crédito aparecem nas listas de quase nove em cada dez processos e somam nelas mais de R$ 230 bilhões, cerca de um quinto do valor listado. Somados fundos de investimento, securitizadoras, distribuidoras de valores e seguradoras, o setor financeiro responde por quase um terço da dívida listada.

Quem são as empresas em crise

Não são empresas novatas. Na data do pedido, a empresa típica tem 12 anos e meio de existência; quase seis em cada dez têm dez anos ou mais, e três em cada dez já passaram dos 20 anos. Também não são, na maioria, empresas enquadradas como pequenos negócios: as que não são microempresas nem empresas de pequeno porte respondem por quase seis em cada dez das que estão em recuperação judicial.

Na metade dos casos, a proteção judicial vem em menos de um mês

No histórico de processos de recuperação judicial com processamento deferido, metade recebeu a decisão em até 27 dias após o pedido, e um em cada quatro, em até 12 dias. A partir do deferimento, ficam suspensas por 180 dias as execuções relativas aos créditos sujeitos à recuperação, prazo que a lei permite prorrogar por igual período, uma única vez e em caráter excepcional.

Os números de empresas consideram as matrizes, com microempresas e sem empresas baixadas. Todos os dados desta matéria podem ser consultados no painel de dados da PreservaCred, inclusive com maiores detalhes.



O que dizem os especialistas



Para a Ritus Partners, consultoria de execução operacional e financeira, o avanço das empresas em crise ocorre pelo erro de focar apenas na renegociação de dívidas e não focar na causa, que geralmente envolve a gestão e o modelo do negócio. “Alongar a dívida dá tempo, mas é preciso corrigir o que consome caixa e compromete as margens. A reestruturação precisa focar apenas nas ações que fazem a diferença”, afirma Rodrigo Gallegos, sócio-fundador.

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Rafael Pinto, também sócio-fundador, destaca focar no que importa: “Saber quais produtos, contratos e clientes geram resultado ajuda a definir prioridades. O tempo da equipe não pode ser usado no que não gera resultado”.