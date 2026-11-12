Go Live Tech se destaca como hub de plataformas de automação

Empresas que crescem enfrentam um desafio recorrente: o volume de operação aumenta mais rápido do que a capacidade de absorção adequada das equipes. Cadastros, conferências, consultas a portais, atendimento e movimentação de dados consomem horas e ampliam o custo de servir. A Go Live Tech atua nesse ponto de encontro entre a tecnologia e operação, reunindo plataformas próprias de automação, RPA, inteligência artificial, agentes e integração de sistemas para transformar tarefas dispersas em processos automatizados e orquestrados.

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O portfólio fornece uma dimensão dessa trajetória. Segundo os números divulgados, a empresa reúne mais de 400 módulos entre robôs e agentes construídos, milhares de sistemas mapeados e centenas de clientes ativos em parceria. Essa base sustenta sua proposta de expansão: combinar componentes reutilizáveis, desenvolvimento especializado e plataformas de governança para expandir a automação em diferentes setores e portes de negócio. O posicionamento global acompanha a oferta de soluções internacionalizadas e adaptáveis a empresas de diferentes mercados, nichos e tamanhos.

A tecnologia mais adequada para cada etapa da automação: o modelo de hibridizar soluções pela hiperautomação

O diferencial da abordagem está na composição da solução. APIs conectam aplicações que oferecem interfaces de integração; RPA executa atividades determinísticas em telas e sistemas; modelos de linguagem interpretam documentos e solicitações; agentes podem acionar ferramentas dentro de um fluxo definido. A combinação permite escolher a tecnologia conforme regras, dados, volume e limitações de cada processo, em vez de restringir toda a operação a uma única ferramenta ou plataforma, que por definição, se limita. O trabalho começa no discovery: mapear o processo As-Is, identificar gargalos, medir esforços e separar regras objetivas de decisões que exigem julgamento. Com esse diagnóstico, torna-se possível priorizar oportunidades pelo impacto e pela viabilidade, definir a arquitetura e implementar a automação. A operação assistida, o suporte e a melhoria contínua completam o ciclo, permitindo ajustar as soluções quando sistemas, regras ou necessidades do negócio mudam.

Na prática, a visão end-to-end conecta a entrada da demanda ao resultado final. Uma solicitação recebida por um canal de atendimento pode ser interpretada por IA, enriquecida com dados corporativos por camadas automáticas de ETL e executada por integrações ou robôs. Exceções podem seguir para análises de agentes ou mesmo humanas. O valor está na continuidade entre as etapas totalmente automatizadas pela melhor tecnologia correspondente, com menos transferências manuais e maior capacidade de acompanhar o trabalho.

O ecossistema da Go Live Tech reúne automações, robôs e produtos digitais com funções complementares. Essa especialização permite estruturar soluções conforme a necessidade da empresa e do negócio, desde a organização de um parque de robôs até o uso corporativo de IA, conforme é explicitado nos dois exemplos a seguir.

Go Live AMS

A Go Live AMS é a plataforma de governança, gerenciamento, monitoramento e orquestração de automações. Sua proposta é centralizar a gestão de quaisquer automações desenvolvidas com diferentes tecnologias e linguagens, apoiando o Centro de Excelência Operacional em Automação (CoE) de forma muito mais ampla. Para organizações que acumulam robôs e distintas tecnologias em diversas áreas, essa visão integrada ajuda a tratar a automação como uma operação orquestrada, com acompanhamento das execuções e suporte à continuidade dos serviços.

A relevância técnica está em coordenar um ambiente bem heterogêneo em soluções. Uma empresa pode ter rotinas em Python, tratamentos em ETL, refinamentos por API ou até mesmo chamar outros workflows de automação como N8N, possibilitando, portanto, integrações e robôs de múltiplas tecnologias atendendo ao mesmo processo. A orquestração cria uma camada de gestão e governança sobre esse conjunto e favorece sua evolução, sem exigir que toda a demanda seja reconstruída na mesma tecnologia.

"A Go LIVE AMS ainda iremos lançar amplamente no mercado, mas já ouvimos de nossos parceiros e a construímos como uma das melhores opções de plataforma para governar e orquestrar quaisquer automações de maneira agnóstica, combinando no mesmo workflow múltiplas camadas de tecnologias e integrações, tudo bem acessível", comemora Dmitri Antunes, CEO e fundador da Go Live Tech.

Go Live AI Hub

O Go Live AI Hub traz I.A. ao ambiente corporativo por meio de uma plataforma privativa, segura e customizável, com identidade visual da empresa cliente. A solução é apresentada como integrada a LLMs, APIs, bancos de dados, MCPs, arquivos, sistemas e automações. Assim, a experiência de IA pode se aproximar do contexto real de trabalho, incluindo interfaces com modelos de provedores como OpenAI, Anthropic, entre outros.

Funciona, na prática, como uma plataforma que atende às necessidades da empresa, de maneira controlada e auditada, evitando que os colaboradores usem soluções shadow AI, ou mesmo utilizem dados sigilosos em sistemas ou I.A.s pessoais, garantido total gestão e compliance da aplicação de inteligência artificial no ambiente corporativo.

Acesso à alta tecnologia para empresas de qualquer porte

A acessibilidade proposta pela Go Live Tech está na adaptação das soluções ao tamanho e à maturidade de cada operação e empresa. A combinação de abordagens com múltiplas tecnologias e biblioteca de componentes com desenvolvimento sob medida abre diferentes caminhos de adoção. Uma empresa pode começar por um processo com gargalo delimitado, validar o retorno e ampliar a cobertura conforme os ganhos e as prioridades do negócio.

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O diferencial do hub é reunir plataformas especializadas e serviços ao longo do ciclo de vida da automação, cada etapa com a melhor abordagem, tudo no mesmo fluxo do processo. A empresa cliente encontra uma proposta que conecta descoberta, construção, inteligência, cognição, comunicação e gestão operacional. Essa composição favorece a passagem de iniciativas pontuais para uma capacidade contínua de transformar processos, com a tecnologia adequada conforme a demanda e resultados acompanhados com forte gestão.